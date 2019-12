Ja, es gibt viel zu fürchten. Terrorismus, Extremismus, Totalitarismus, Populismus. Und dann ist da noch das, was sich bei uns als Mutter aller Ängste zu etablieren beginnt:die Angst vor der unausweichlich scheinenden, weltweiten und uns alle betreffenden Klimakatastrophe. Dennoch wird, auch wer Gott und der Kirche längst abgeschworen hat, heute unweigerlich über die zentrale Weihnachtsbotschaft stolpern: «Fürchtet euch nicht!» Das, was der Engel den verstörten Hirten zuruft, bevor siedas Christkind in der Krippe finden. Der Gegensatz zur beängstigenden Gegenwart könnte grösser nicht sein.

Vor Greta war der menschengemachte Klimawandel ja noch ein abstraktes Problem. Es wurde auf UNO-Monsterkonferenzen verhandelt, in einer politischen Sphäre weit, weit weg. Aber im Jahr eins nach Greta ist die Erderwärmung für viele zu einer persönlichen Sorge geworden; zu einer existenziellen Frage nicht allein für den Planeten, sondern für sie ganz individuell. Da wird die Ferienreise zur Gewissensfrage, der Kinderwunsch zum Klimaverbrechen.

Angst ist eine logische Reaktion auf eine Bedrohung. Und das ist die Klimaerwärmung zweifellos: eine klare und unmittelbare Gefahr für die Erde, für uns.

Psychiater berichten von einer zu­nehmenden Zahl von Menschen, die darauf mit Panik, Schuld und Verzweiflung reagieren. Einen Fachbegriff dafür gibt es auch schon: «Climate Anxiety», Klima-Angst. Betroffene sehen sich alleingelassen mit dem Gefühl, der Planet steuere auf den Klimakollaps zu und niemand mache etwas dagegen. Für sie tut sich eine gewaltige Kluft auf zwischen dem wenigen, was sie persönlich gegendie Klimaerwärmung tun können, und dem grundlegenden Wandel, den sie zur Rettung des Planeten für nötig halten.

Wie wir Medien über den Klimawandel berichten, trägt zum Elend bei. Die Nachrichten erzählen oft dieselben zwei Geschichten: monströse und beängstigende Bilder der kommenden Klimakatastrophe, begleitet von langweiligen und unwirksamen Vor­schlägen für sofortige Veränderungen. Die Folgen sind «Klima-Depression» und «Klima-Wut». Sie sind an den «Fridays for Future»-Demonstrationen zu beobachten und bei der Brandrede Greta Thunbergs vor der UNO in New York. Sie sind auch daran festzu­machen, dass sich Teile der Klima­jugend radikaleren Bewegungen zuzuwenden beginnen.

Nun ist Angst für sich allein ja keine Krankheit, die mit Antidepressiva und Gruppentherapie wegkuriert werden muss. Sie ist eine logische Reaktion auf eine Bedrohung. Und das ist die Klimaerwärmung zweifellos: eine klare und unmittelbare Gefahr für die Erde, für uns. Krankhaft ist, wenn überhaupt, Verdrängen und Ver­leugnen. Aber gerade wenn man Angst für einen Ausdruck reiner Vernunft hält und einer überlegenen Wahr­nehmung der Welt, ist sie gefährlich. Man kann sich auch bequem in der Angst einrichten. Man kann sich verlieben in sie.

Habt Mut

So schlägt Angst in Fatalismus, Zynismus und Resignation um. Dasist nur zu leicht dann der Fall, wenn angesichts der Grösse des Problems und des gefühlten Stillstands bei der Lösung die Hoffnung wegschmilzt. Ohne Hoffnung wird die Selbst­aufgabe zur Option. Die Verlockung ist gross, noch die geringste Anstrengung für eine Veränderung aufzugeben. Oder, aus Trotz, gerade den nächsten Flug ins Südseeparadies zu buchen. Nach uns die Sintflut oder eben der Klimakollaps. Angst lähmt.

Darum ist das «Fürchtet euch nicht» des Weihnachtsengels nicht einfach naiver Kinderglaube, kein Valium fürs Volk, kein Kitsch. Die Botschaft ist ja auch nicht exklusiv christlich. So oder ähnlich ist sie zentraler Bestandteil vieler Religionen, Philosophien und der Ratgeberliteratur. Sie sagt uns: Fürchtet euch nicht vor den Weltuntergangspropheten. Lasst euch nicht einschüchtern von Leuten, die sagen: Da kann man eh nichts machen. Misstraut jenen, die uns ihre simplen Rezepte als alternativlos verkaufen. Lasst diejenigen ins Leere laufen, die die Schuld immer anderen in die Schuhe schieben wollen.

Aber: Vertraut auf die eigene Vernunft. Vertraut darauf, dass es auch Lösungen gibt, die ihr noch gar nicht kennt. Habt Mut.