Hey, Blick TV

Ich war dabei, an deinem ersten Tag, hab den Computer hochgefahren und hab reingeschaut, frühmorgens, während ich den Frühstückstisch deckte. Denn ich mochte geschlafen haben, der Lauf der Dinge jedoch ist unaufhaltsam. Die Ereignisse kennen keinen Schlummer, noch nicht einmal ein Nickerchen oder den Sekundenschlaf. Sie geschehen. Immerzu. Davon will berichtet sein.

Deine erste Nachricht: In England vergass eine Oma (76) zu Hause ihre Brille, als sie einkaufen ging. Doch damit nicht genug! Im Laden erstand sie aufgrund ihrer Schlechtsichtigkeit eine 30er-Packung Kondome anstatt ihres Lieblingstees. Als ich dies vernahm, warf ich gleich einen Blick auf die Schachtel mit den Teebeuteln auf meinem Frühstückstisch. Uff! Es war tatsächlich Tee.

Dein Moderator mit dem schnüggeligen Thurgauer Dialekt und frühmorgendlich wie Fensterrollläden schweren Augenlidern meinte süffisant, das sei doch völlig okay. Eine Oma soll ruhig Kondome kaufen. Die Co-Moderatorin pflichtete ihm lächelnd bei: Sie sei auch «voll dafür», dass man im Alter ein gesundes Sexleben praktiziere. Und der Moderator fuhr dann einen seiner Augenrollläden etwas hoch, als er, in die Kamera blickend, meinte: Ja, vor allem wenn man ab und an den Grosspapi auswechsle, dann sei es entscheidend, dass man sich richtig schützen täte.

Ich runzelte die Stirn, während ich ein Stück Torta di pane abschnitt, eine mit Pinienkernen gespickte Tessiner Spezialität aus altem Brot. Die ist so fein! Daran könnte ich mich tot essen! Ich fragte mich, wo der Zusammenhang zwischen einem erfüllten Sexleben und dem Kauf von Kondomen liegen soll. Vielen Kondomen auf dieser Welt ergeht es ja wie diesen Jodtabletten, die vom Staat alle zehn Jahre an die Bevölkerung abgegeben werden, für den Fall einer Havarie in einem unserer Atomkraftwerke: Sie warten auf den Ernstfall. Und warten. Und warten. Zudem: Für eine 76-Jährige wäre eine ungewollte Schwangerschaft ja eher eine Überraschung.

Doch das Alter – so schwante mir – scheint es faustdick hinter den Ohren zu haben. Das ahne ich immer wieder auch, wenn ich Radio höre. Ich lausche ja gerne DRS-1, denn DRS-1 ist so etwas wie das Gegenteil von dir, liebes Blick TV: Nicht die heiss siedende Gegenwart zählt dort im Morgenprogramm, sondern die Vergangenheit – und die Zukunft. Denn für mich ist DRS-1 zu hören ein akustischer Blick in mein kommendes Dasein als Rentner, auf das ich mich schon sehr freue – nicht nur, weil man das Wort Rentner sowohl von vorne wie auch von hinten lesen kann.

Mir fiel etwa auf, dass oft Drogenmusik auf DRS-1 läuft. «Cocaine» von Eric Clapton etwa. «Brown Sugar» von den Stones. Und erst gestern: «Living On An Island» von Status Quo: eine Kokainkonsum-Hymne. Zufälle? Oder versteckte Botschaften, dass es im Alter so richtig abgehen wird? Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich darüber, alt zu werden. Ich stellte es mir schrecklich vor, alt auf die Welt zu kommen und immer jünger zu werden. Nein, nein, es ist schon richtig so, wie es ist. Und eben: Das Alter wird keine einhändig geklimperte Melodie in Moll, sondern ein vierhändig schnell gespielter Boogie-Woogie!

Gerade biss ich in das feste und doch feuchte Stück Torta di pane – im Norden der Schweiz eine unverständlicherweise völlig vernachlässigte Leckerei –, als dein Moderatorenduo die zweite Nachricht ankündigte: In Russland erstickte bei einem Kuchenesswettbewerb eine Teilnehmerin. Obwohl sie in Führung lag, versuchte sie am Ende mehrere Stück Kuchen gleichzeitig zu mampfen. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigten es deutlich. Die Frau stopft den Kuchen rein, dann liegt sie am Boden, dann stirbt sie.

Ums Haar verschluckte ich mich, als ich diese Bilder sah – und kaute fortan mit Bedacht. Den Computer klappte ich schnell zu, denn: Zwei Nachrichten an einem Morgen genügten mir. Ausserdem musste ich los. In ein Spassbad am Fusse eines 1960 Meter hohen Berges, dessen Name dieselben Buchstaben besitzt wie ein populäres Streuwürzmittel. In dem Bad gibt es superschnelle Rutschen, die schwarze Löcher sind, die einen verschlucken. «Tunnel of Horror» heisst eine. Und es gibt Wellen. Und warme Luft. Viel warme Luft!

Ciao! Max

PS: Song zum Thema: «Here Is The News» von Electric Light Orchestra vom Album «Time», 1981.