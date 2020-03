Junge sündigen beim Autokauf

Wenn Greta ruft, kommen die Klimajugendlichen in Scharen. Mitte Januar demonstrierten sie in Lausanne. Und am 15. Mai 2020 wollen sie wieder auf die Strasse gehen. Einer der Hauptvorwürfe: Die ältere Generation lebt über ihre Verhältnisse, macht den Planeten kaputt. Ein beliebtes Hassobjekt: der alte, weisse Mann, der Babyboomer, der mit dem teuren Offroader die Luft verpestet, schädliches CO 2 ausstösst – und so den Klimawandel beschleunigt.

Dieses Denkmodell entspricht allerdings nicht wirklich der Wahrheit. Das lässt sich jetzt erstmals anhand einer exklusiven Analyse mit Halterdaten von Autofahrern belegen (finden Sie hier heraus, wie es um den CO 2 -Ausstoss in Ihrer Gemeinde steht). Grundlage ist eine Datenbank des Bundesamts für Strassen (Astra). Darin sind alle Autos verzeichnet, die in der Schweiz immatrikuliert sind. Erfasst sind beispielsweise die Alterskategorien der Halterinnen sowie der CO 2 -Ausstoss in Gramm pro Kilometer jedes Wagens. Die Daten – rund 4,6 Millionen Einträge bei den Personenwagen – sind auch ein Abbild der Gesellschaft. Sie zeigen: In welcher Region kaufen die Leute welche Autos? Wer legt Wert auf Leistung? Und wer legt Wert auf Umweltfreundlichkeit?

Das Resultat ist eindeutig: So umweltbewusst, wie sich junge Menschen gerne geben, sind sie nicht – zumindest gilt dies nicht für die jungen Autobesitzerinnen in der Schweiz. Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoss aller rund 14 000 Autos, bei denen bis zu 19 Jahre alte Personen als Halterinnen eingetragen sind, beträgt 161 Gramm pro Kilometer. Das ist, verglichen mit den anderen Alterskategorien, der dritthöchste Wert – auch wenn die Unterschiede klein sind. Die Unterteilung erfolgt in Zehnjahresschritten. Nur gerade die Wagenparks in den Alterskategorien «80 bis 90 Jahre» und «über 90 Jahre» weisen höhere CO 2 -Werte auf.

«Beim Kauf eines Autos vergessen viele ihre Prinzipien»

Erich Schwizer, Mobilitätsexperte beim Touring Club Schweiz (TCS), glaubt, dass «für viele junge Menschen, die das erste Auto kaufen, zunächst wichtig ist, dass es fährt, verkehrstauglich und erschwinglich ist. Wir schätzen, dass junge Menschen daher oft ein älteres Modell kaufen. Ältere Modelle verbrauchen mehr.» Tatsächlich stützt die Datenanalyse diesen Befund. In der Kategorie der jüngsten Halterinnen sind etwas mehr als zwei Drittel aller Autos vor 2010 produziert. Über alle anderen Kategorien hinweg ist es nur rund ein Drittel.

Für Micaël Tille, Dozent für Transportwesen und Infrastruktur an der ETH Lausanne, zeigt sich zudem ein «typischer Diskurs», der anscheinend auch für die Jugend gilt. Viele Leute würden sagen, dass sie sich um die Umwelt und um das Klima Sorgen machen würden – aber wenn es dann um den Kauf eines Autos gehe, «vergessen viele ihre Prinzipien».

Wie wenig umweltbewusst die jüngsten Autofahrerinnen in der Schweiz sind, zeigt darüber hinaus die Auswertung der Elektroautos – bei den jüngsten Halterinnen bis 19 Jahre gibt es nur gerade zehn Autos, die ausschliesslich mit Strom fahren. Obwohl E-Autos gerade einen regelrechten Boom erleben: Von 2018 bis 2019 hat sich die Zahl der reinen E-Autos fast verdreifacht. Mittlerweile gibt es in der Schweiz mehr als 33'000.

Fahrerinnen zwischen 20 und 30 Jahren stehen am besten da

TCS-Mobilitätsexperte Schwizer sagt, dass die Hürden für junge Menschen relativ hoch seien, um sich ein solches Gefährt anzuschaffen. Für ein Elektroauto brauche man in der Regel zu Hause eine Ladestation, so Schwizer. Wer eine solche installieren wolle, aber kein eigenes Haus besitze, müsse beispielsweise den Vermieter von der Notwendigkeit einer Ladestation überzeugen. «Das ist speziell für junge Leute eine kostenintensive und aufwendige Hürde.»

Immerhin: Zur Ehrenrettung der Generation Greta sei gesagt, dass immer weniger Junge überhaupt den Führerschein machen – und dass es generell weniger Halterinnen gibt als in anderen Altersklassen. Und das lässt hoffen: Denn die Generation der 20- bis 29-jährigen Autohalterinnen hat nämlich mit gerade mal 155 Gramm CO 2 pro Kilometer die besten Werte.

