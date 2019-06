«Liebe ist langweiliger, als wir denken»

Im bürgerlichen Westen der deutschen Hauptstadt leben Menschen, deren Fassade stimmt: herausgeputzte Altbauten, hübsche Boutiquen und Bars, in denen man ab 17 Uhr den ersten Aperol trinkt. Hier hat Holger Kuntze seine Praxis, in der diejenigen Platz nehmen, bei denen hinter der Fassade was durcheinandergeraten ist.

90 Prozent der Paare verliessen das Zimmer nach der Therapie gemeinsam, sagt Kuntze, der seinen Ansatz als «lösungsfokussierte» Paartherapie beschreibt. Am liebsten seien ihm die älteren Klienten, da gehe die Therapie besonders schnell. Wer im letzten Drittel seines Lebens angekommen sei, der habe keine Zeit mehr zu verlieren.

In Kuntzes Therapiezimmer gibt es nicht viel, was die Paare ablenken könnte: seinen eigenen Stuhl, auf den sich nur ab und zu ein «Alphamann» verirrt, ein Sofa für die Paare und ein Flipchart, an das er manchmal Sätze schreibt wie «Welches Gefühl gibt Ihnen Ihre Affäre?». Bekannt wurde Kuntze durch seinen 2018 erschienenen Bestseller «Lieben heisst wollen».

Herr Kuntze, der berühmte US-amerikanische Paartherapeut John Gottman sagt, er könne in den ersten Minuten Auskunft darüber geben, ob ein Paar zusammenbleibe oder nicht. Wie schnell wissen Sie, ob eine Beziehung scheitern wird?

Ich nehme mir da gerne etwas länger Zeit. Vergessen Sie nicht, die Paare kommen in grösster Anspannung zu mir. Sie sind im Stress, weil in ihrer Beziehung etwas nicht stimmt. Viele waren vorher noch nie bei einem Therapeuten, sie haben keine Ahnung, was in diesem Raum passieren wird. Da muss ich ihnen zugestehen, dass sie, wie man sagt, nicht gut performen.

«Man sieht schnell, welche Dynamik eine Beziehung mit sich bringt»: Paartherapeut und Bestsellerautor Holger Kuntze.

Wie verhalten sich Paare, wenn sie das erste Mal vor Ihnen sitzen?

Das ist ganz unterschiedlich. Manche fangen sofort an zu weinen, manche beschimpfen sich in Sekundenschnelle, manche schweigen und finden keine Worte für ihre Gefühle und das, was sie gerade erleben.

Was machen Sie dann?

Ich versuche, sie zu beruhigen, ihnen klarzumachen, dass ihnen hier keine Gefahr droht. Eine Therapie ist ein geschützter Raum, um an der Beziehung zu arbeiten. Im ersten Gespräch geht es oft darum, das Erlebte des Paares etwas, sagen wir mal, zu normalisieren. Viele Paare denken, dass das, was ihnen passiert ist, völlig ausser der Regel sei, das Schlimmste, was ein Paar erleben könne, an Komplexität nicht zu überbieten. Das meiste, was ich in diesen ersten Stunden höre, kennen aber viele: «Wir haben uns als Paar verloren», «Wir funktionieren nur noch» oder «Wir streiten nur noch». Es geht um Kommunikationsprobleme, mangelnde Sexualität oder Affären, die gerade aufgeflogen sind.

Sie wissen also meist doch ziemlich schnell, ob die Beziehung noch zu retten ist?

Von dieser ersten Begegnung abzuleiten, wie es um die Beziehung steht, da wäre ich vorsichtig. Aber man sieht schnell, welche Dynamik eine Beziehung mit sich bringt. Grundsätzlich sind die Paare ja freiwillig hier und haben den Wunsch, ihre Beziehung zu retten. Es gibt natürlich auch Ausnahmen: dass zum Beispiel der eine sich innerlich schon längst verabschiedet hat. Aber in den meisten Fällen wollen die Paare wieder zueinanderfinden.

«Für mich ist Liebe in erster Linie eine Entscheidung und weniger ein Gefühl.»



In Ihrem Buch definieren Sie vier Typen, bei denen Sie ganz grundsätzlich davon abraten, eine Beziehung einzugehen: den Suchttyp, den mit Borderline-Symptomen, den Narzissten und die passiv-aggressive Persönlichkeit. Wie reagieren Sie, wenn ein Partner in eine dieser Kategorien fällt und bei Ihnen auf dem Sofa sitzt?

Das kommt auf den Typ an: Beim Suchttyp zum Beispiel schleppt meistens der Nichtsüchtige den Süchtigen in die Therapie. Sein Auftrag an mich lautet dann: Bitte mach, dass er mit den Drogen aufhört. Ich gebe dann ein klares Feedback und formuliere zwei Dinge. Zum einen: «Ihrem Partner ist die Sucht mehr wert als die Beziehung», und zweitens: «Ich kann Ihnen nicht helfen, der Süchtige gehört in eine Einzeltherapie.» So einer ist kein Fall für einen Paartherapeuten. Das Gleiche gilt für die anderen Typen: Erst einmal muss derjenige alleine an dem Problem arbeiten. Eine Paartherapie ist dann der zweite Schritt.

Warum landen wir immer wieder in ähnlichen toxischen Beziehungen?

Der häufigste Grund: Wir haben Erfahrungen mit dieser Art von Bindungen gemacht, sei es im Elternhaus oder in früheren Beziehungen. Wir verwechseln schlichtweg das für uns Bekannte mit dem für uns Guten. Wir bevorzugen die Vertrautheit der Hölle vor dem Unbekannten des Paradieses. Der Klassiker: Jemand, der aus einem Elternhaus mit einem süchtigen Vater oder einer süchtigen Mutter kommt, fühlt sich auch zu einem Süchtigen hingezogen. Er hat diese Situation ja schon zigmal durchgestanden – und überlebt. Das Gleiche gilt für jemanden, der mit passiv-aggressiven Eltern aufgewachsen ist: Auch dieser wird eher in einer Beziehung mit ähnlichen Mustern landen. Oder wenn ich als Kind erlebt habe, dass meine Eltern bei Stress komplett die Kontrolle verlieren, komme ich in einer Beziehung besser damit klar als jemand, der so etwas nicht kennt. Aber das Gegenteil gibt es auch: diejenigen, die sich klar von ihren Eltern oder früheren Beziehungen abgrenzen. Die treffe ich dann nur nicht in der Paartherapie.

«Liebe war nie dafür gedacht, sie intensiv zu spüren.»



Wie durchbricht man diese Wiederholungen?

In vielen Fällen dadurch, dass wir uns dieses Muster kognitiv vor Augen führen. So seltsam es klingt: Viele haben sich so an den dysfunktionalen Alltag gewöhnt, dass er für sie normal geworden ist. Dann gebe ich die Rückmeldung: «Ihr Beziehungsalltag, so wie Ihr Partner Sie behandelt, hat mit einer liebevollen, guten Beziehung wenig zu tun.»

Ihr Buch hat den Titel «Lieben heisst wollen». Das widerspricht allem, was man sonst mit Liebe in Verbindung bringt: romantische Gefühle, mystische Verbundenheit, schicksalhafte Fügung. Wie definieren Sie Liebe?

So unromantisch es klingt und wie der Titel schon sagt: Für mich ist Liebe in erster Linie eine Entscheidung und weniger ein Gefühl. Eine Entscheidung für etwas sehr Leises, für Ruhe, Sicherheit und Ankunft. Die Neurologie weiss, dass Liebe als eine Aktivität im Gross- und Vorderhirn stattfindet, die unterstützt wird durch Serotonin, dem Zufriedenheitshormon, und Oxytocin, dem Bindungshormon. Meistens glauben wir im Zustand der Liebe, dass wir im Zustand der Langeweile wären.

Wir verwechseln Liebe mit Langeweile?

Ja.

Warum spüren wir die Liebe nicht mehr?

Weil die Liebe nie dafür gedacht war, sie intensiv zu spüren. Die Verliebtheit knallt rein – und diese Wucht ist auch evolutionär notwendig, damit wir auf den anderen zugehen, damit wir übereinander herfallen und uns vermehren. Das kann man mit einem Angstzustand vergleichen – Verlieben muss präsent sein, sonst nützt es nichts. Der Sinn der Evolution ist, dass sich eine Art erhält. Deshalb muss Verliebtheit ein richtig brüllendes Ding sein. Verliebtheit ist spürbar und darstellbar: In Hollywoodfilmen haben wir nicht umsonst den Abspann nach der ersten Nacht – wenn die Liebe anfängt, wird es langweilig.

Und wir denken dann, die Liebe sei weg?

Wissen Sie, viele Paare, die zu mir in die Sprechstunden kommen, sind verzweifelt. Sie flehen mich an: «Bitte machen Sie, dass die Schmetterlinge wieder zurückkehren.» Sie denken die ganze Zeit, etwas stimme in ihrer Beziehung nicht. Wenn ich ihnen dann versichere, dass alles in Ordnung ist, sind viele erst einmal sehr erleichtert. Es ist problematisch, was uns permanent in den Medien, in der Werbung oder in Filmen präsentiert wird.

Nämlich Verliebtheit – und nicht Liebe?

Genau. Uns wird vorgegaukelt, dass das Leben eine permanente Aufregung ist. Ich habe neulich ein Lied der jungen deutschen Band Botschaft gehört, in dem es heisst: «Dein Gefühl ist nicht herrschaftsfrei» – kennen Sie den Song?

Nein.

Das Lied ist grossartig. Es beschreibt genau dieses Wechselspiel: Unsere Gefühle, wie wir etwas wahrnehmen, welche Vorstellung wir von Liebe oder Verliebtheit haben, werden ständig von aussen beeinflusst. Wir müssen eines begreifen: Liebe und permanente Verliebtheit gehen nicht zusammen. Ich empfehle Ihnen, auf die leisen Gefühle zu hören.

Wenn Sie von «wollen» sprechen, klingt das ziemlich einfach – in der Realität sieht es anders aus. Viele Paare, die kurz vor der Trennung stehen, wollen wahrscheinlich nicht ihre Beziehung aufgeben. Was genau meinen Sie mit «wollen»?

Für mich bedeutet «wollen» vor allem Selbstregulation. Um eine Veränderung zu erzielen, muss ich primär meine inneren regulatorischen Kräfte bemühen.

«Wir haben verlernt, dem anderen erst einmal zuzuhören, auf ihn einzugehen.»



Was heisst das? Dass wir uns beschränken müssen?

Drücken wir es so aus: Ich muss auf die Herausforderungen von aussen, also von meinem Partner, meiner Partnerin, flexibel reagieren. Natürlich ist Beziehung für die Verwirklichung meines Egos eine Zumutung. Es ist ein ziemlich naiver Wunsch an eine Beziehung, dass unser Partner ständig mit uns übereinstimmt. Ein banales Beispiel: Wenn wir früh ins Bett wollen, will er das auch, wenn wir heiraten wollen, will sie das auch, wenn wir Kinder wollen, will er das auch. Die Realität ist anders. Wir erleben immer wieder, dass sich unser Partner etwas anderes wünscht. Die erste Reaktion bei vielen ist Kampf, Ärger, Rückzug. Und wenn wir in den Kampfmodus gehen, wollen wir den Partner ändern.

Das klappt nie, oder?

Nein. Kämpfen bringt nichts. In meinen Sitzungen sage ich immer: «Folgt nicht diesem ersten Kampfimpuls. Gönnt euch Ruhe, denkt noch mal nach: Ist es wirklich so schlimm, mit dem Partner an die Ostsee zu fahren, auch wenn man lieber an die Nordsee möchte?» Wir haben verlernt, dem anderen erst einmal zuzuhören, auf ihn einzugehen, den anderen in seinen Emotionen und Wünschen ernst zu nehmen. Ständig sind wir auf Krawall gebürstet.

Warum fällt uns die Selbstregulation so schwer?

Weil wir in einer Gesellschaft leben, die suggeriert, dass uns die maximale Ich-Verwirklichung zusteht. Dass wir immer genau das machen können, was wir wollen. Wenn das mein Lebensplan ist, sollte ich besser nicht in einer Partnerschaft sein.

Oder man sucht sich den richtigen Partner dazu.

Ja, es gibt Partnerschaften, die funktionieren so: Einer steckt immer zurück, der andere nimmt und gibt den Ton an. Die Beziehung ist von Anfang an so angelegt. Die meisten Menschen aber suchen eine Beziehung auf Augenhöhe, eine gleichberechtigte.

«Viele Männer haben ein komplettes Unverständnis dafür, was es bedeutet, Kinder zu haben.»



Aber auch hier sieht die Realität doch oft anders aus. Frauen kümmern sich neben ihrem Job auch noch um Haushalt und Kinder. Ihre «mental load», ihre mentale Belastung, liegt deutlich höher als die des Mannes.

Ja, da haben Sie recht. Trotzdem ist der Wunsch nach Gleichberechtigung häufig bei beiden Partnern da, nicht nur bei den Frauen. Nur: Mit der maximalen Ich-Verwirklichung wird es da schwierig.

Eine der einschneidendsten Veränderungen für ein Paar ist die Geburt des ersten Kindes. Wie verändert ein Baby eine Beziehung?

Ich sage immer: «Zum Glück erzählt es einem vorher keiner, sonst würden wir keine Kinder mehr bekommen.» Eine solche vehemente Zumutung für meine Autonomie und meinen Hedonismus – die Paare sind völlig fassungslos. Wir glauben, wir könnten das gleiche Leben wie vor dem Kind weiterleben, nur plus Kind. Das funktioniert natürlich nicht. Diesen Einschnitt erleben viele als so radikal, dass sie nicht damit klarkommen. Besonders Männer tun sich da immer noch schwer. Aber natürlich gibt es Paare, die auch das gut hinbekommen.

Wie sehr belasten unterschiedliche Rollenvorstellungen von Mann und Frau die heutigen Beziehungen?

Wenn Sie Männer befragen: überhaupt nicht. Aber es bleibt dabei: Viele Männer haben immer noch ein komplettes Unverständnis dafür, was es bedeutet, Kinder zu haben.

Ist eine funktionierende Beziehung eine gleichberechtigte?

Nicht unbedingt. Die Vorstellung der meisten ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber es kann auch anders sein, wenn beide sich darauf verständigen – und beide mit dem Modell zufrieden sind.

Wie oft hören Sie in Ihren Sitzungen den Satz «Ich würde ja gerne früher nach Hause kommen, aber es geht einfach nicht: Eine Deadline naht, eine wichtige Konferenz wurde umverlegt, die Dienstreise steht an»?

Ich gebe dem jeweiligen Partner sehr deutlich die Rückmeldung, dass sein Verhalten zeigt, dass ihm eine Verwirklichung im Aussen, im Beruf oder auch ein Hobby wichtiger als die Beziehung ist.

«Ich sehe Freiheit eher im Inneren, im Sinne einer Selbstregulation.»



Wie ehrlich muss ein Paartherapeut sein?

Sehr ehrlich. Das kann hart sein. Ich habe ja nichts dagegen, dass jemandem der Job wichtiger ist als eine Beziehung. Aber er oder sie sollte dies ehrlich kommunizieren – auch vor sich selbst. Egoistische, durchsetzungsstarke Menschen sind aus psychologischer Sicht verhaltensschwache Menschen. Denn sie haben immer nur eine einzige Lösung zur Verfügung: sich selbst.

Machen sich diese Menschen auch stärker abhängig von beruflicher Wertschätzung, Gehalt oder gesellschaftlichen Normen?

Ja, auch. Sie glauben tatsächlich, es sei ihnen nicht möglich, am Samstag – aus welchen Gründen auch immer – mit ihrer Frau oder ihrem Mann zu den Schwiegereltern zu fahren. Oder früher als 22 Uhr aus dem Büro zu kommen. Sie lachen! Aber das erlebe ich nicht selten in meinen Sitzungen. Es muss ja auch nicht immer alles vergnüglich sein – das ist auch so eine falsche Vorstellung.

Als ich Ihr Buch das erste Mal in der Hand hielt, hat mich vor allem der Untertitel neugierig gemacht: «Wie Beziehung gelingen kann, wenn wir Freiheit ganz neu denken». Was bedeutet für Sie Freiheit?

Manche Leser hofften wohl, ich würde sie ermutigen, sich eine Affäre zu suchen oder ihre Beziehung zu öffnen. Ich sehe Freiheit eher im Inneren, im Sinne einer Selbstregulation. Wir haben die Freiheit, uns anders zu verhalten, uns für eine Beziehung zu entscheiden; wir haben die Freiheit und damit die psychologische Flexibilität, bewusst Ja zu sagen oder auch Nein. Stattdessen fallen wir dauernd in eine reflexartige Verteidigung unseres Standpunkts oder leider auch oft in die Pathologisierung der Wünsche des anderen.

Was für Wünsche?

Wenn sich jemand zum Beispiel zweimal pro Woche Sex wünscht.

Ist das gestört?

Nein, das ist es nicht. Es ist zuerst einmal eine Abwehrstrategie, das als gestört zu deklarieren.

Angenommen, mein Partner wünscht sich etwas, was mir absolut nicht gefällt, worauf ich keine Lust habe, wofür mir die Zeit fehlt. Wie reagiere ich im Idealfall?

Wir sollten diesen Wunsch ernst nehmen und darüber nachdenken – statt alles sofort abzuwehren oder Nebelbomben zu werfen und den Partner hinzuhalten oder zu vertrösten.

Meistens gibt es ja gute Gründe dafür, dass ein Wunsch des Partners nicht erfüllt werden kann.

Das ist richtig. Dann müssen wir dem Partner klarmachen, dass gerade etwas anderes wichtiger als die Beziehung ist – und das deutlich formulieren. Das kann vorübergehend sein. Wenn der Partner das weiss, kann er sich für diesen Zeitraum darauf einstellen. Aber das Vertrauen muss da sein, dass es kein Dauerzustand ist. Wenn der Job oder andere Aktivitäten dauerhaft wichtiger genommen werden, ist das eben auch eine Entscheidung. Sehen Sie, das verstehe ich unter Freiheit: sich dagegen zu entscheiden, den Job wichtiger zu nehmen, und diese Freiheit zu nutzen, um zu der Zumutung einer Beziehung Ja zu sagen.

«Das Verrückte ist, wie selten Paare über Sex sprechen.»



Wie wichtig ist Sex in langen Beziehungen?

So wichtig, wie ein Paar es für sich bestimmt. Oft gibt es in den Beziehungen natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Die meisten Paare können aber mit diesem Ungleichgewicht gut umgehen. Für viele ist Sexualität an spontane Lust gekoppelt, und die lässt mit der Länge der Beziehung nach. In der Therapie beruhige ich die Paare und mache ihnen deutlich, dass eine erfüllende Sexualität nicht an spontane Lust gekoppelt ist, sondern vielmehr an die Bereitschaft, den Willen, sich auf Sex einzulassen.

Sie sprechen in Ihrem Buch von «intimer Sexualität», die Sie von «leidenschaftlicher» unterscheiden. Was genau meinen Sie damit?

Intime Sexualität ist dadurch geprägt, dem anderen seine Bedürfnisse zu erfüllen, dadurch, dass man vor dem Sex über seine Bedürfnisse und Wünsche spricht. Nach zehn Jahren Beziehung fallen wir nicht mehr permanent übereinander her. Die Erfahrung, dass es auch anders geht, ist für viele Paare neu. Beim leidenschaftlichen Sex steht die eigene Lust im Vordergrund, sie ist spontan. Das ist natürlich nichts Schlechtes, aber da diese Leidenschaft mit der Länge der Beziehung abnimmt, muss man eine neue Art der Sexualität schaffen.

Wie kann man im Alltag, mit Kindern und anstrengenden Jobs, Raum für diese intime Sexualität schaffen?

Der erste Schritt ist, dem Partner seine Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen. Das Verrückte ist – Sie glauben es gar nicht –, wie selten Paare über Sex sprechen. Sie sind 10 bis 15 Jahre zusammen und haben keine Ahnung, was der andere sich wünscht. Das herauszufinden, ist ja kein Hexenwerk, einfache Fragen reichen: «Wonach sehnst du dich? Was könntest du dir vorstellen?» Ich stosse immer wieder auf sexuelle Analphabeten oder sexuelle Schweiger. Ich bin auch dafür, sich zu verabreden, für mehr Regeln und mehr Rituale. Durch Rituale komme ich ins Erleben. Was die Paare am meisten frustriert: dass sie schlichtweg gar keinen Sex mehr haben.

Sie meinen, man soll auch miteinander schlafen, wenn man keine Lust hat – einen Termin in den Kalender eintragen und ein Sexdate verabreden?

Ja. Sie sollten miteinander schlafen, wenn sie die Bereitschaft haben, miteinander zu schlafen, nicht wenn sie spontane Lust verspüren. Das ist ein grosser Unterschied. Wenn Sie als Paar hingegen gar keine Bereitschaft mehr dazu haben, miteinander zu schlafen, sollte man als Therapeut ein Paar auch nicht dazu zwingen.

Wie oft geht es in Ihren Sitzungen um Untreue?

Ich würde sagen zu 30 bis 40 Prozent.

Für manche beginnt Untreue mit einem Kuss, für andere mit Sexting, für wieder andere erst bei einem One-Night-Stand und für manche erst, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Wann beginnt Untreue für Sie?

Ich persönlich würde Untreue als etwas definieren, was ich mache, ohne dass mein Partner davon weiss. Untreue passiert immer heimlich. Und wie Sie schon sagen: Leider gibt es sehr viele unterschiedliche Definitionen, wann etwas noch in Ordnung ist und wann nicht mehr. Im Prinzip bricht, wenn die Affäre auffliegt, ein vermeintlich gemeinsam aufgestelltes Regelwerk zusammen – weil sich einer nicht an die Regeln gehalten hat oder weil ein Paar kein gemeinsames Bewusstsein der Regeln hatte.

Wird zu wenig darüber gesprochen, wann ein Betrug anfängt?

Ja, oft wird überhaupt nicht darüber gesprochen. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Selbst in vermeintlich offenen Beziehungen. Manchmal sitzen hier Paare, die völlig aneinander vorbeireden. Der eine sagt: «Ich möchte jetzt mit anderen Menschen schlafen.» Und der andere: «Ich dachte, wir sind doch in einer offenen Beziehung.» Ich kann es nur immer wieder betonen: Reden Sie so früh wie möglich über dieses Thema, am besten gleich am Anfang, im höchsten Grad der Verliebtheit. Es genügt oft schon, wenn wir wissen: Betrug bedeutet für meinen Partner das Ende der Beziehung. Das ist ja zum Beispiel eine ziemlich wichtige Information.

«Abenteuer bekommt man auch in anderen Bereichen des Lebens.»



Ist eine Affäre schon einmal während einer Therapiesitzung rausgekommen?

Das passiert selten. Meist kommen Paare, ein paar Wochen nachdem die Affäre aufgeflogen ist, zu mir. Oder der Betrug kommt in einem der Einzelgespräche hoch, die ich mit jedem alleine führe.

Müssen denn Affären gebeichtet werden?

Das kommt auf die Art des Betrugs an. Wenn mir einer der Partner im Einzeltermin gesteht, dass er seit zwei Jahren eine Affäre hat, von der der Partner nichts weiss, rate ich, mit ihm zu sprechen. Ohne diese Offenheit hat eine Therapie keinen Sinn – ausser die Affäre hat wirklich keine Bedeutung, es wurde auf einer Party geknutscht, oder es war ein unbedeutender One-Night-Stand vor Jahren. Aber wenn sich eine Affäre verstetigt hat, über Monate oder gar Jahre lief und Gefühle im Spiel waren, dann sollte sie auch Teil der Therapie sein. Oft geht es um die Lust an der Grenzüberschreitung, darum, noch einmal das Fremde und Unbekannte in sein Leben zu holen. Es geht um Lebendigkeit – die im Alltagsleben, in der Beziehung verloren gegangen ist. An diesen Themen können wir in der Therapie arbeiten.

Wir scheitern also daran, unser Leben aufregend zu gestalten, und haben stattdessen Affären?

Wenn die fehlende Abwechslung ein Motiv für die Affäre ist, ja. Es kann natürlich einen anderen Grund haben, warum jemand eine Affäre beginnt. In meinen Sitzungen frage ich die Klientin, den Klienten immer: «Wofür steht Ihre Affäre? Welches Gefühl, welches Bedürfnis wird in dieser Beziehung gestillt?» Da kommt dann oft: Lebendigkeit, Abwechslung, der Wunsch nach Nähe, die Lust auf das Gefühl von Verliebtheit. Diese Bedürfnisse zu haben, ist völlig in Ordnung. Aber muss man sie in einer Affäre stillen? Nein! Vielen fehlt die Fantasie, jenseits von sexuellen Erfahrungen das Bedürfnis nach Nähe oder Abwechslung zu stillen. Abenteuer bekommt man auch in anderen Bereichen des Lebens. Gehen Sie reisen, oder fangen Sie ein neues Hobby an – es ist Ihre Entscheidung. Die meisten sind dann irritiert. Ihre einzige Strategie war bisher, die Lebendigkeit durch eine Affäre in ihr Leben zu holen.

Kann man lernen, eine gute Beziehung zu führen?

Ja, natürlich kann man das lernen. In der Paartherapie üben wir zum Beispiel, ganz anders miteinander zu sprechen: In der Übung ist dem Gegenüber nicht gestattet, das Gesagte zu bewerten. Seine Aufgabe ist, erst einmal so viele Informationen wie möglich zu bekommen und einfach wohlwollend zuzuhören. Deshalb verbiete ich die direkte und unmittelbare Rückmeldung. Ich sage: «Redet in zwei Tagen wieder über das Thema.» Der menschliche Verstand ist überfordert mit der Zumutung des Andersseins, mit der Differenz – und blockt alles erst einmal ab. Aber auch hier haben wir die Freiheit, dem anderen zunächst einmal zuzuhören, ohne gleich dagegenzuknallen. Der Partner fühlt sich auch wohler, weil er nicht in den Stress der Verteidigung gerät.

Was macht für Sie gute Kommunikation aus?

Sie besteht in erster Linie darin, dass wir mehr voneinander wissen, was wir denken, fühlen, wünschen.

«Wir verbinden mit Romantik das Gefühl der Verliebtheit. Von dieser Vorstellung sollten wir uns lösen.»



Dient Kommunikation nicht auch der Kompromissfindung?

Ich verwende lieber das Wort «Vereinbarung». Ich mag «Kompromiss» als Begriff nicht. Er impliziert, dass man sich immer irgendwo in der Mitte trifft. Natürlich steckt der Wunsch dahinter, einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber das Problem ist oft: Auf die Erstinformation meines Partners – ein Wunsch wird geäussert, eine Bitte vorgetragen – wird impulsmässig mit Abwehr reagiert. Ausser sie deckt sich zu 100 Prozent mit meinen eigenen Vorstellungen.

Herr Kuntze, wir haben über zwei Stunden miteinander gesprochen. In unserem Gespräch ging es ziemlich viel um Willen, Selbstregulation, Verabredungen zum Sex und Beschränkung. Ist die romantische Liebe am Ende?

Die Frage ist, was Sie unter Romantik verstehen. Wenn wir uns zu den Romantikern zurückbeamen, dann ist deren Begriff von Liebe nicht weit entfernt von dem, was ich unter Liebe verstehe. Die Liebe war für die Romantiker des frühen 19. Jahrhunderts eine grosse Sehnsucht, das Gefühl einer tiefen Verbundenheit. Aber diese Gefühle sind nicht laut, sondern leise, sehr ausdauernd, sie werden geduldig herbeigesehnt. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Form der Romantik. Ich will ja keine Vernunftbeziehung.

Welche andere Form von Romantik gibt es denn noch?

Was wir heute mit Romantik verbinden, ist das Gefühl der Verliebtheit. Von dieser Vorstellung sollten wir uns lösen. Wenn wir permanent verliebt wären, dann wären wir nach fünf Jahren tot. Verliebt zu sein, ist purer Stress. Wir haben in dieser Zeit einen deutlich höheren Cortisol- und Adrenalinspiegel. Wenn wir nicht wüssten, dass wir verliebt sind, würden wir denken, wir wären nervös oder hätten Angst. Kein schöner Zustand. Liebe ist langweiliger, als wir sie uns vorgestellt haben. Aber das ist auch gut so.

Was macht einen guten Paartherapeuten aus?

Er ist optimistisch. Und beruhigend: Er weist immer darauf hin, dass das, was das Paar erlebt, einen hohen Grad an Normalität hat. Und er sorgt dafür, dass das Paar Veränderungen initiiert und lebt.

Führen Paartherapeuten die besseren Beziehungen?

Paartherapeuten sind auch nur Menschen. Jenseits ihrer Praxis lieben sie, streiten sich, lassen sich scheiden oder leben 40 Jahre lang monogam und stetig in einer Beziehung. Ich kenne das Scheitern und das Gelingen. Mir hilft meine paartherapeutische Arbeit, anhaltend von meinen Paaren und ihren jeweiligen guten Lösungen zu lernen. Und dafür bin ich sehr dankbar. (Das Magazin)