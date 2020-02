Liebe Marie Kondo

Wann beginnt der Frühling? Ich weiss es! Als alter Besserwisser aber weiss ich auch, dass es nicht einfach bloss den einen Frühlingsbeginn gibt. Man unterscheidet nämlich zwischen dem meteorologischen Anfang (1. März), dem astronomischen Beginn (20. März um 04:49 Uhr), dem religiösen Start (kommt ganz auf die Religion drauf an) und dem phänologischen Ausbruch des Frühlings. Letzterer bedeutet: Dann, wenn die Schneeglöckchen ihre zarten Häupter durch die Schneedecke recken; wenn es nach Frühling riecht – oder man den Lenz in sich drinnen spürt, wenn beispielsweise die Libido aus ihrem Winterschlaf erwacht und gegen den Sargdeckel hämmert.

So muss eine jede und ein jeder wissen, wann ihr oder sein Frühling beginnt.

Für mich hat der Frühling schon längst seinen Lauf genommen, denn er hat sein Kick-off-Meeting jeweils dann, wenn das neue Jahr erst ein paar Tage auf dem schon bald krummen Buckel hat: Wenn ich mit einem Rezept in der Hand die Apotheke betrete - und mit einer prall gefüllten Tüte mit diversen Inhalationsprodukten in der Hand wieder verlasse. Das pollengetriggerte Belastungsasthma ist mein ganz persönlicher Frühjahrszeitverkünder; dann, wenn die Lunge pfeift wie ein Murmeltier, das versehentlich in einen Stepptanzwettbewerb gerät.

Denn die Haselnusspollen sind unterwegs. Und wie! Schon seit Mitte Januar treiben sie ihr Unwesen. Die verdammte Haselnuss blüht. Jetzt schon! Die Haselnuss! Was für eine Nuss von einer Nuss. Ich hasse sie. Und zwar ganz und gar, denn ich bin nicht nur gegen ihre Pollen allergisch, sondern auch gegen die Nuss an sich. Esse ich versehentlich ein Stück Schokolade mit gerösteten und karamellisierten piemontesischen Haselnusssplittern drin, dann verwandelt sich meine Zunge in eine als Punk an die Fasnacht gehende Seegurke.

Apropos Ambivalenz: Was auf jeden Fall zu jedem Frühling gehört, egal phänologischen oder phänounlogischen Anfangs, das ist der Frühjahrsputz. Das Saubermachen. Ordnung in die Sachen zu bringen. Damit alles strahlt.

Ich muss gestehen, dass ich darin nicht sehr gut bin. Hab es nie gelernt und bin wohl auch nicht sonderlich talentiert. Ausserdem sehe ich die Dinge anders als andere. Wenn meine Frau ihre Arme in die Hüften stemmt und kritisch in die Wohnung äugend anmerkt, das Logis erinnere sie an einen Wildtiermarkt in Myanmar, dann kann es sein, dass ich anders empfinde. Ich blicke um mich und sehe eine Wohnung, die auf mich eher aseptisch wirkt, so sauber wie die Fabrikationshalle einer Computerchipfabrik. So wie es diverse Frühlingsanfänge gibt, so existieren die verschiedensten Wahrnehmungen der Dinge.

Trotzdem möchte ich mich an der schönen Tradition des Frühjahrsputzes beteiligen, denn Rituale verbinden. Ausserdem weiss ich: Man kann alles lernen. Wirklich alles. Auch im hohen Alter noch. Sogar das Aufräumen. Deswegen war ich so glücklich, als ich im Brockenhaus auf Ihr Buch «Magic Cleaning – Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert» gestossen bin! Ich erstand es gestern, zusammen mit «Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt» von Peter Handke und «Die besten Witze» von Kliby & Caroline («Paradox ist, wenn ein Mann mit Glatze eine haarsträubende Geschichte erzählt»).

Dass Ihr Buch im Brockenhaus landet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie – ist aber natürlich nur logisch, denn Sie plädieren ja dafür, dass man ausmisten soll, und zwar radikal. Bücher etwa bräuchte niemand mehr als dreissig Stück. Ich bin mir da ja nicht so sicher, denn die Wand in meinem Wohnzimmer ist voller Bücher, bis unter die Decke. So erkennt jede und jeder, die oder der mich besucht, dass ich ein gescheiter Mann bin!

Gut. Wo war ich? Genau: Magic Cleaning! Ich werde das Buch studieren. Mal sehen, ob es was bringt. Und ich werde mir eines Ihrer Credos beherzigen: Sich bei jedem Gegenstand zu fragen, ob man ihn liebt. Und wenn nicht: Weg damit! Mal schauen, wie die Antwort ausfallen wird, wenn ich Ihr Buch in die Hände nehme. Bis dahin inhaliere ich fleissig durch Mund und Nase und bleibe der Haselnuss fern. Verdammte Haselnuss! Mit sauberen Grüssen

Max Küng PS: Song zum Thema: «When It's Springtime In Alaska (It's Forty Below)» von Johnny Horton, 1959.