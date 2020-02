Macht diese App den Heimweg wirklich sicherer?

Es ist spätabends, dunkel, man ist alleine auf dem Nachhauseweg. Plötzlich sind Schritte hinter einem zu hören. Sich umdrehen oder schneller gehen? Im Digitalzeitalter gibt es eine weitere Möglichkeit: sogenannte Safety-Apps. Eine davon stammt von der Axa-Versicherung: Wayguard, eine kostenlose Begleit-App mit integriertem Notruf. Sie wurde ursprünglich in Zusammenarbeit mit der Polizei Köln entwickelt und 2016 in Deutschland lanciert. Dort nutzen laut Angaben der Versicherung über 315'000 Personen die App. Ende November 2019 wurde Wayguard auch in der Schweiz gestartet. Bisher haben sich fast 20'000 Nutzerinnen und Nutzer registriert. Über 22'000 Begleitungen machte WayGuard in der ersten drei Monaten Laufzeit.

In Indien sind solche Apps nach einer Häufung von Vergewaltigungen und Morden an Frauen populär geworden. Mittlerweile sind dort über 40 verschiedene Apps erhältlich. Zudem beschloss die Regierung, dass ab 2017 alle Mobiltelefone mit einem «Panic Button», einem Notfallknopf, ausgestattet sein müssen. In Norwegen entwickelten Rich Larsen und seine Tochter Charlen Larsen die App «bSafe» – nachdem Charlen vergewaltigt worden war. Andere Länder kennen weitere solche Apps. Und eben erst hat die Dating-App Tinder angekündigt, neue Sicherheitsfunktionen einzubauen, unter anderem einen Notfallknopf und die Möglichkeit, Informationen über ein anstehendes Date anzugeben, die im Ernstfall an Rettungskräfte weitergegeben werden können.

Die polizeiliche Kriminalstatistik der Schweiz zeigt, dass sich die Mehrheit der Leute sicher fühlt. Nachts unterwegs, alleine, ist jedoch einem Grossteil der Männer wie Frauen oft unwohl, wie eine Umfrage der Axa zeigt. Vergewaltigungen werden zwar mehrheitlich im privaten Raum verübt, insgesamt ereignen sich aber die meisten Gewaltstraftaten im öffentlichen Raum, das gilt auch für sexuelle Belästigung (Straftat gegen die sexuelle Integrität). Sich dagegen mit einer App schützen zu wollen, scheint nachvollziehbar. Doch wie praktisch sind diese?

Allgemein ist das Sicherheitsempfinden von Schweizerinnen und Schweizern relativ hoch. Nachts auf dem Nachhauseweg sieht es anders aus.

Die Bedienung der Wayguard-App ist so simpel, wie man es von einer App erwartet, die für Extremsituationen gedacht ist. Über die Funktion «Eigene Begleitung starten» wird man mit einer 24 Stunden besetzten Leitstelle verbunden. Diese verfolgt per GPS in Echtzeit, wo die Userin ist. Zusätzlich kann man einen privaten Kontakt aus dem eigenen Telefonbuch anfragen, einen zu begleiten – dafür muss sich die Begleitperson auch bei Wayguard registrieren. Fühlt man sich unwohl, kann man über die App die Begleiterin oder die Leitstelle anrufen. Sicher zu Hause angekommen, werden der Begleitkontakt und die Leitstelle über die App informiert.

So läuft – hoffentlich – der Normalfall ab. Doch ganz unten am Bildschirm gibt es einen weiteren Button. «Im Notfall streichen» heisst er – es ist die Notfallfunktion. Wird diese betätigt, übermittelt die App den Standort direkt an die Leitstelle, und man wird telefonisch mit ihr verbunden – in Deutschland, wo Mitarbeitende einer der grössten privaten Notruf- und Servicestellen Hilfe leisten. Wie entscheiden diese, ob ein Anruf als Notfall gilt und der Polizei weitergeleitet werden muss?

Das Personal der Leitstelle sei einerseits spezifisch dafür geschult, Gefahrensituationen am Telefon einschätzen zu können und Personen in Stresssituationen zu begleiten, schreibt Anna Ehrensperger, Mediensprecherin der Axa, auf Anfrage. Andererseits sei für Wayguard genau definiert, in welchen Fällen die Einsatzkräfte alarmiert werden. Ein Beispiel: Wurde in der App ein Notruf ausgelöst und kann die Leitstelle den User mit fünf aufeinanderfolgenden Rückrufen nicht erreichen, schlägt sie Alarm bei der Polizei.

Das Angebot von Wayguard richtet sich nicht ausschliesslich an Frauen, sondern an alle Personen, die sich auf dem Heimweg unsicher fühlen. 70 Prozent der Registrierten sind Frauen, 15 Prozent Männer (15 Prozent machten keine Angabe zu ihrem Geschlecht.) In einer Umfrage, die die Versicherung mit 500 Schweizerinnen und Schweizern zwischen 15 und 40 Jahren durchführte, gaben über drei Viertel der befragten Männer an, dass sie sich manchmal unsicher gefühlt hätten, als sie nach dem Ausgang alleine nach Hause gingen. Bei Frauen lag der Anteil bei rund 90 Prozent. Viele der Befragten gaben in der Umfrage zudem an, dass sie zum Telefon greifen, wenn sie sich unwohl fühlen – um tatsächlich jemanden anzurufen oder nur so zu tun, als ob.

Von Belästigung bis Raubüberfall

In Deutschland wurden seit Herbst 2016 insgesamt über 1200 Notrufe in der App ausgelöst. Rund 180 davon gab die Leitstelle an die Polizei oder Rettungskräfte weiter. Auf dem Youtube-Kanal der Axa-Deutschland schildert Userin Julia ihr Erfahrung mit Wayguard. Die junge Frau leidet an einer Erkrankung des Nervensystems. Als sie im Wald spazieren ging, fühlte sie sich deshalb plötzlich unwohl. Über die App setzte sie einen Notruf ab, kurze Zeit später wurde sie bewusstlos. Dank des Standorts konnte die Feuerwehr sie im Wald finden und bergen.

«In der Regel erfahren wir selber nicht, was genau in diesen Situationen vorgefallen ist», so Ehrensperger. Oft würden sich die User aber anschliessend direkt melden, um sich zu bedanken. So habe die Axa in Deutschland in der Vergangenheit erfahren, dass es unter anderem medizinische Notsituationen, Raubüberfälle oder Belästigungen waren, zu denen die Rettungskräfte über die App-Leitstelle gerufen wurden.

In der Schweiz habe es bisher noch keinen Ernstfall gegeben, der an die Polizei hätte weitergeleitet werden müssen. Die Stadtpolizei Zürich schreibt auf Anfrage, dass sie grundsätzlich keine Apps bewerte. Trotzdem: Wayguard und andere ähnliche Notfallapps, mit denen sich die Sicherheit optimieren lasse, seien grundsätzlich gut. Die User sollen sich aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Und die Axa betont, dass die App niemanden dazu verleiten solle, sich bewusst in eine Risikosituation zu begeben.

Lieber einmal mehr die 117 a nrufen

Fühle sich jemand unsicher auf dem Heimweg, rät Marco Cortesi, Mediensprecher der Stadtpolizei, lieber einmal mehr die 117 anzurufen als einmal zu wenig. Gerät man in eine akute Notlage, soll man sich direkt bei der Polizei zu melden. Die Polizei kann dann wichtige und notwendige Zusatzinformationen direkt abfragen, um dann die nötigen Massnahmen einzuleiten. In den meisten Fällen sei das die beste und schnellste Option, um Hilfe zu erhalten.

Das sieht auch die Axa so, sollte es zu einer «plötzlich auftretenden Notfallsituation» kommen. Dennoch vertritt sie den Standpunkt, dass die App eine «beschleunigende Zwischenstelle» sei: «Die Polizei steht bei einem ‹normal ausgelösten› Notruf an die 117 immer vor der Herausforderung, herauszufinden, wo genau sich die in Not geratene Person befindet.» Wayguard kennt den Standort, die Leitstelle könne ihn direkt an die Polizei weiterleiten. Cortesi kann sich vorstellen, dass dies in einzelnen Situationen von Vorteil sein könne. Doch er bleibt skeptisch. Er empfiehlt, der Polizei den eigenen Standort direkt zu übermitteln, am Telefon. Dafür könne man sich eine Kompass-App herunterladen und während des Anrufs die Koordinaten vorlesen.

Doch was, wenn man das nicht mehr schafft und sich trotzdem in Not befindet – ohne zu wissen, wo? Dann werde das Handy von der Polizei nicht automatisch geortet, um die anrufende Person zu lokalisieren, sagt Cortesi. Handys können zum Beispiel geortet werden, wenn es um Straftaten geht und wenn die Staatsanwaltschaft eine Ortung bewilligt. Bei der Vermisstensuche hat die Polizei die Möglichkeit, eine Ortung einzuleiten, muss diese aber zeitnah vom Zwangsmassnahmengericht bewilligen lassen.

Sexuelle Belästigung findet vor allem im öffentlichen Raum statt, sexuelle Nötigung zu einem beträchtlichen Teil, ebenso wie Gewaltstraftaten insgesamt. Viele erhoffen sich mehr Sicherheit durch die App.

Ebenso stellt sich die Frage, bei der App wie beim Anruf bei der Polizei, ob man im Ernstfall schnell genug reagieren könnte, nicht das Handy fallen lässt, nicht die Nummer vergisst, oder den Notfallknopf wirklich rechtzeitig drücken kann. «Wenn ein Mann auf Sie losgeht, können Sie nicht mehr telefonieren oder eine App bedienen», so Cortesi. Dann helfe nur noch eins: Auf sich aufmerksam machen, laut werden.

Ein weiterer kritischer Punkt: Nach 24 Stunden beendet Wayguard eine Begleitung automatisch – sollte die Nutzerin vergessen haben, «Bin angekommen» zu drücken. Was, wenn es kein Versehen war, sondern ein Notfall, der nicht mehr gesendet werden konnte? Die Axa hat keine Antwort darauf.

Daten gegen Sicherheit

Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage nach dem Datenschutz. Drückt man auf «Bin angekommen», werden die Standortdaten gelöscht, ebenso die allenfalls verschickten Chatnachrichten. In einem Notfall jedoch werden alle vorliegenden Informationen, etwa Bewegungsdaten und Gesprächsaufzeichnungen, für 90 Tage personenbezogen gespeichert, «um bei Bedarf die Aufklärung des Falls zu unterstützen», schreibt die Axa. Die Datenschutzbestimmungen klären darüber auf.

Ob die Polizei tatsächlich Daten von App-Anbietern einholen würde, um Verbrechen aufzuklären, müsse von Fall zu Fall entschieden werden, schreibt die Stadtpolizei. Bisher sei ihr noch kein Fall bekannt, in dem Daten einer Notfallapp in die Ermittlungen einbezogen worden wären.

Und wie steht es mit der Übermittlung von Daten an Dritte? Dieser Punkt hat in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit anderen Anbietern für Aufruhr gesorgt. Die amerikanische App Companion etwa geriet unter Beschuss, als das Unternehmen bekannt gab, seine Nutzerdaten an grössere Institutionen, zum Beispiel Universitäten, zu verkaufen, um sich so zu finanzieren. Auch Wayguard gibt Daten an Dritte weiter, informiere in den Datenschutzbestimmungen jedoch transparent darüber.

Ob der persönliche Nutzen der App den Datenhandel rechtfertigt, muss jede Userin selber entscheiden.