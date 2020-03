Madeline hält sich nicht an die Regeln der Modebranche

Wie eine Porzellanpuppe, still und geduldig, sitzt die junge Frau auf einem Schminksessel im Backstagebereich einer Modenschau. Es ist die Fashion Week in New York, September 2019. Ihre rostroten Haare sind zu einem langen Zopf geflochten, ihre blauen Augen blicken scheu nach links und rechts, ihre Füsse berühren kaum den Boden, in ihren breiten Händen mit den kurzen Fingern hält sie eine Tube Makeup, speziell für ihre schneeweisse, von Sommersprossen übersäte Haut. Bald beginnt die Show, da stellt Madeline Stuart, 23, eine Frage, die sie in dieser Woche häufig beschäftigt: «Where is my mom?»

Verständlich sind nur die letzten beiden Wörter: «… my mom». Ihre Mutter, Rosanne Stuart, 48, blond, ungeschminkt und schlicht gekleidet, sitzt schon am Laufsteg. In der ersten Reihe, damit sie filmen kann. Während ihre Sitznachbarinnen Selfies machen, richtet sie die Kamera auf die leere Bühne. Licht aus, Scheinwerfer an, ein Model nach dem anderen schreitet im Gleichschritt der Elektrobeats den Laufsteg ab.

Sie hat die Aufmerksamkeit des Publikums nun für sich. Sie muss jetzt alles richtig machen.

«Das ist eine der wichtigsten Schauen der Woche», flüstert Rosanne. Sie ist angespannt. Und wenn Rosanne angespannt ist, dann ist es auch Madeline. Rosannes Gesichtsausdruck ist Madelines Kompass. Es dauert ein bisschen zu lange, bis das nächste Model die Bühne betritt – es ist Madeline in einem schwarz gepunkteten Satinkleid der ungarischen Marke Amnesia. Sie hat die Aufmerksamkeit des Publikums nun rund dreissig Sekunden für sich. Sie muss jetzt alles richtig machen. Gleichzeitig sind diese dreissig Sekunden auf dem Laufsteg beinahe die einzigen des Tages, in denen Madeline ganz auf sich allein gestellt ist. Auf dem Laufsteg ist Madeline nicht kontrollierbar.

Mehr als fünf Jahre zuvor, im März 2014, sitzt die siebzehnjährige Madeline Stuart zu Hause in Brisbane, Australien, und weint. Ihr fällt das Atmen schwer, sie ist zu dick, ständig krank. So erzählt es ihre Mutter. Rosanne fragt sie damals, ob sie fitter werden möchte, woraufhin die Tochter energisch nickt. Rosanne stellt Madelines Ernährung um. Keine Burger, keine Pommes mehr, kleinere Portionen Sushi, viel Gemüse. Knapp ein halbes Jahr später hat Madeline siebzehn Kilo abgenommen. Gemeinsam besuchen Mutter und Tochter eine Modenschau. Madeline ist fasziniert von den Frauen auf dem Laufsteg. Sie blickt zu ihrer Mutter und sagt: «Mom, me model.» Mama, ich will Model sein.

Am Beginn ihrer steilen Karriere: Madeline Stuart und ihre Mutter an der New York Fashion Week 2016. Foto: Getty Images

Im Mai 2015 posiert Madeline im kurzen Blümchenkleid. Zum ersten Mal ist sie professionell geschminkt und frisiert worden. Sie hat ihre Mutter gebeten, vor der Tür zu warten, nach vierzig Minuten tritt sie strahlend aus dem Fotostudio. Zwei Wochen später bekommt Rosanne die Bilder und ist überwältigt von der Schönheit und Wandelbarkeit ihrer Tochter. Sie erstellt Social-Media-Accounts in Madelines Namen und postet die Vorher-Nachher-Fotos. Das US-Supermodel Karlie Kloss entdeckt Madeline und twittert über sie, auf Facebook teilen Ashton Kutcher und Paris Hilton ihre Bilder, die 6,8 Millionen Mal geklickt werden. Medien berichten, Madeline wird zur Fashion Week nach New York eingeladen. Als sie im September 2015 zum ersten Mal auf den Laufsteg tritt, in Haute Couture des südafrikanischen Designers Hendrik Vermeulen, jubelt das Publikum. Rosanne Stuart rührt die Erinnerung an diesen Moment noch heute. Sie sagt: «Bis dahin hatte sie noch nie jemand mit meinen Augen gesehen.» Als eine wunderschöne junge Frau mit Downsyndrom.

Lange beherrschten rigide Schönheitsideale die Laufstege. Erst seit ein paar Jahren zeigt die Modebranche Kleidung auch an Menschen, die diesen Idealen nicht entsprechen: Frauen mit Normalgewicht und Pigmentstörungen, Menschen nach Geschlechtsangleichungen, Menschen mit Behinderungen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Modefirmen diese Casting-Entscheidungen aus Nächstenliebe treffen. Sie wollen mit der Zeit gehen, und die Zeit gebietet Diversität. Madeline Stuart profitiert davon.

«Maddy», wie ihre Fans sie nennen, ist Model und Designerin ihres eigenen Modelabels 21 Reasons Why, benannt nach dem 21. Chromosom, das bei Menschen mit Trisomie 21 wie Madeline dreifach statt doppelt vorhanden ist. Über eine Million Menschen folgen ihr auf Social Media. In New York wird Madeline immer wieder erkannt und angesprochen. Auch deshalb dürften sich Designer für sie interessieren: Madeline ist eine Multiplikatorin. Laut dem Magazin «Forbes» ist sie eine «Game-Changerin Nr. 1» in der Modeindustrie – für ihre Mutter und ihre Fans ist sie eine «Aktivistin für Inklusion». Madelines Sichtbarkeit auf den Laufstegen hat eine politische Dimension. Aber kann eine Frau Aktivistin sein, die nicht um ihren Aktivismus weiss? Wird man zur Aktivistin, weil andere in einem ein Vorbild sehen?



Herbst 2017: Stuart präsentierte zusammen mit anderen Models ihre erste Kollektion für ihr Modelabel 21 Reasons Why. Foto: Getty Images

Madeline Stuart kann diese Fragen nicht beantworten, Kommunikation ist ihre grösste Herausforderung. Die Muskulatur ihrer Zunge ist sehr schwach, manchmal hängt sie ihr unkontrolliert aus dem Mund. Sie scheint alles zu verstehen, spricht aber nur einzelne Wörter. «Yeahhh» oder «Ye yu», was «Thank you» bedeutet.

Man kann von Madeline nicht verlässlich erfahren, wie es ihr geht. Man kann sie beobachten: Madeline umarmt jeden mit der gleichen Intensität, einen Türsteher genauso wie den CEO von Tommy Hilfiger. Nichts ist einstudiert, alles passiert spontan. Hat sie keine Lust, wirkt sie abwesend, als hätte sie sich in einen Kokon zurückgezogen. Findet sie etwas toll, so wie Chicken Wraps oder M&M’s, ist alles an ihr Licht. Sie trinkt nur Getränke mit Kohlensäure, etwa Mineralwasser oder zuckerfreie Cola, und rülpst dann laut, woraufhin sie leise «Sorry» sagt.

Sie liebt falsche Wimpern, geschmeidige Stoffe und Accessoires. Betritt sie während der Fashion Week einen Raum, sagt ihr oft irgendjemand, wie schön sie sei, wie grossartig, wie wunderbar. Madeline hört das gern, sie hält dann die Hand zum Abklatschen hoch. Betritt sie einen Laufsteg, zeigt sie häufig auf die Menschen in der ersten Reihe und schüttelt sich, hüpft in die Höhe, macht ruckartige Bewegungen. Die anderen Models schauen in die Kamera, nie ins Publikum. Madeline macht es umgekehrt. Sie klatscht die Zuschauer in der ersten Reihe ab oder winkt ihnen energisch zu. Madeline hält sich nicht an die Regeln der Modebranche, die ein Ausflippen nur nach Plan erlauben. Sie bleibt nicht cool, weil sie nicht weiss, was Coolness ist. Am Ende der Show, wenn die Designer mit ihrem Lieblingsmodel auf die Bühne kommen, entscheiden sich viele für Madeline.



«Ich könnte nicht stolzer sein auf sie»: TED-Talk von Mutter Rosanne über den Weg ihrer Tochter (Englisch). Video: Youtube

Alle wirken glücklich nach diesen Auftritten, das Publikum, die anderen Models, die Designer, vor allem Madeline selbst, nur Rosanne nicht. Als Madeline nach einer Show in New York in den Backstagebereich kommt, rügt Rosanne ihre Tochter: «Du bist ein professionelles Model. Wenn du willst, dass andere dich auch so behandeln, musst du professionell laufen.» Eben noch der gefeierte Star, lässt Madeline nun den Kopf hängen und schmollt. Sie dreht sich weg, um kurz darauf doch wieder nach Rosannes Hand zu suchen. Rosanne würde am liebsten verhindern, dass die Zuschauer klatschen, wenn Madeline auf den Laufsteg tritt – weil ihre Tochter sich dann nicht beherrschen kann. Rosanne sagt: «Es geht nicht darum, Spass zu haben. Ich möchte, dass Models mit Behinderungen auf dem Laufsteg ernst genommen werden.» Einerseits profitiert Madeline von ihrer Einzigartigkeit in der Modewelt, andererseits markiert die sie auch als anders, als abweichend. Deshalb, findet ihre Mutter, soll Madeline laufen und sich benehmen wie alle anderen: stumm, ernst, kein Hüpfen, kein Abklatschen. Aber wäre sie dann noch sie selbst?

An einem späten Vormittag haben Rosanne und Madeline zum ersten Mal Zeit und setzen sich in die nächstgelegene Bar. Sie bestellen Irish Breakfast, mit den Würstchen, die Madeline so mag, aber nur selten essen darf. Würde Rosanne nicht aufpassen, ässe Madeline, bis ihr übel würde. Sie spürt kein Sättigungsgefühl, hat einen langsameren Stoffwechsel. In der Bar spielt ein Mann Gitarre, er singt «Pretty Woman». Madeline legt den Arm um Rosannes Schultern. Die Mutter singt der Tochter den Liedtext ins Ohr: «Pretty woman, won’t you pardon me? / Pretty woman, I couldn’t help but see / Pretty woman, that you look lovely as can be / Now are you lonely just like me?»

Weil Rosanne und Madeline kaum miteinander sprechen können, kommunizieren sie vor allem körperlich, sehr zärtlich. Mehrmals am Tag vergewissern sie sich ihrer Liebe mit Umarmungen und zarten Berührungen und flüstern miteinander. Manchmal sitzt Madeline auf dem Schoss ihrer Mutter. Sie schaut dann zu Rosanne hoch und sagt: «Love you, my mom.» Rosanne erwidert: «Love you too, baby.»

Sie verhält sich anders als die anderen Models: Maddy klatscht an einer Modeschau die Zuschauer ab. Foto: Getty Images

Rosanne Stuart spricht viel und schnell, ihre Sätze beendet sie oft mit der Frage, ob man sie verstanden habe, eine Antwort wartet sie nicht ab. Sie ist gelernte Zimmerin. 2012 wurde sie in Brisbane für ihre Erfolge als Geschäftsfrau ausgezeichnet. Sie führt drei Unternehmen, eins für Bausicherheit, eine Tanzschule – und das «Team Maddy», wie sie es nennt. Die Fashion Week in New York ist für sie eine Arbeitswoche. Rosanne kontrolliert jedes Outfit, jede Frisur und zwischendurch die Followerzahlen von Madelines Accounts in den sozialen Medien. Dort schreibt sie im Namen Madelines Sätze wie: «Der Laufsteg ist der Ort, an dem ich glücklich bin, ich träume jede Nacht davon und denke jeden Tag daran.» Abends wäscht sie Madeline die Haare und schminkt sie ab. Sobald Madeline schläft, schneidet Rosanne Videos oder lädt Fotos hoch. Sie hat dreissig Kilo zugenommen, seit ihre Tochter abgenommen hat.

Seit vier Jahren versucht sie, während der Modenschauen an mehreren Orten gleichzeitig zu sein: backstage, um Madeline zu betreuen, und vor der Bühne, um sie zu filmen. Während Madeline mit Fans posiert, steht Rosanne dahinter, die Finger in den Mundwinkeln: «Lächle, Maddy!» Madeline lächelt. Hat Madeline keine Lust mehr, ködert Rosanne sie manchmal mit Bonbons und fragt: «Machst du das für Mama?»

Aber manchmal ist Madeline so müde, dass sie nicht mal mit Süssem zu motivieren ist. Einmal bleibt sie einfach auf der Strasse stehen und weigert sich weiterzulaufen. Insgesamt wird sie auf der Fashion Week sieben Tage hintereinander jeweils bis zu zwölf Stunden arbeiten.

Drei der geplanten sechzehn Shows wird Rosanne kurzfristig absagen – ungern, sie will nicht, dass Madeline denkt, sie habe etwas falsch gemacht. «Aber Madelines Gesundheit geht über alles. Wenn sie nicht mehr hier sein mag, brechen wir ab und fliegen nach Hause.»

Madeline ist der erste Mensch mit geistiger Behinderung, der in den USA je ein Arbeitsvisum bekommen hat.

Das Downsyndrom äussert sich sehr unterschiedlich. Manche Menschen mit Downsyndrom können ein eigenständiges Leben führen, einen Beruf erlernen. Andere, wie Madeline, bleiben auf Hilfe angewiesen.

In den vergangenen zehn Jahren hat Rosanne zweimal geweint, erzählt sie. Einmal, als Madelines Klassenkameraden von der privaten Regelschule in die Oberstufe wechselten und ihre Tochter auf die Sonderschule. Das andere Mal, als alle ausser Madeline zur Führerscheinprüfung antraten und ihr klar war: Madeline wird nie selbstständig sein. Kaum ein anderes Model wird von der Mutter zur Fashion Week begleitet, allein würde Madeline es nicht schaffen. Aber sie verdient als Model Geld. Dreissig Prozent, schätzt die Mutter, trägt sie zum Haushaltseinkommen bei. Sie ist der erste Mensch mit geistiger Behinderung, der in den USA je ein Arbeitsvisum bekommen hat.

Trotzdem erfüllt Madeline viele Anforderungen der Branche nicht. Rosanne Stuart verrät ihre genaue Grösse nicht, aber sie dürfte keine 1,60 Meter gross sein. Unter Madelines Brust wölbt sich ein Bäuchlein, weil sie immer noch gern Donuts isst. Implantate füllen die Lücken ihrer neun fehlenden Zähne.

Zu den Shows trägt sie eigene Schuhe mit breiten Absätzen, weil sie auf hochhackigen Schuhen nicht laufen kann. Oft wird Madeline backstage wie ein Kind behandelt. Statt sie direkt anzusprechen, reden Make-up-Artists und Friseure über sie hinweg mit Rosanne. Andere sprechen bemüht deutlich oder sehr laut. Meist bekommt sie das niedlichste Kleid. Rosanne beschwert sich dann. Nur ein Designer zeigt in New York Madeline verführerisch und schickt sie in einem Korsett auf den Laufsteg. Rosanne dankt dem Designer dafür.



Körperkontakt ist ihre Art der Kommunikation: Madeline geht auf dem Laufsteg gerne Hand in Hand mit anderen Models. Foto: Getty Images

An einem der ersten Abende in New York bekommt Madeline eine Auszeichnung. Die Runway of Dreams Foundation, die die Modebranche für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung sensibilisieren will, verleiht ihr den «Inspirational Achievement Award». Madeline übt für die Dankesrede. Auf laminierten Kärtchen stehen Sätze mit Zeichnungen darunter:

I M Maddy / How R u? / I M happy to be here / Thank you Runway of dreams / 4 my award / we R all pretty / we R all equal / be proud / thank you.

Als sie diese Worte später spricht, klatscht das Publikum nach jedem Satz. Hinter ihr wird der Text auf einer Leinwand eingeblendet, weil man sie kaum versteht. Nach der Preisverleihung findet eine Modenschau mit behindertengerechter Kleidung statt, adaptive clothing. Es gibt Klett- statt Reissverschlüsse, Magnete statt Knöpfe. Es modeln Kinder mit fehlenden oder deformierten Gliedmassen, Erwachsene im Rollstuhl.

Madeline ist nicht das einzige erfolgreiche Model mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. 2010 zeigte das Männermodel Mario Galla auf der Berliner Fashion Week zum ersten Mal offen seine Beinprothese. Die Amerikanerin Jamie Brewer war im Frühjahr 2015, eine Saison vor Madeline, der erste Mensch mit Downsyndrom auf der New York Fashion Week. Aber kaum jemand ist so gefragt wie Madeline. Sie schliesst den Catwalk in einem Tommy-Hilfiger-Kleid. 2016 startete Hilfiger eine Adaptive-clothing-Linie. Könnte Madeline auch auf der regulären Hilfiger-Show laufen? «Im nächsten Jahr kommen wir nur noch für die grossen Shows», sagt Rosanne, darauf angesprochen.

Die Videos, auf denen sie so kontrolliert läuft wie die anderen Models, wischt sie gleich weiter.

Gemeinsam haben sie viel erreicht für die öffentliche Wahrnehmung von Menschen mit Downsyndrom. Madeline ist in den vergangenen vier Jahren auf mehr als hundert Modenschauen gelaufen, in London, Paris, Dubai, San Francisco. Sie ist im September 2019 zum siebten Mal auf der Fashion Week in New York.

Nur eine Frage wird Rosanne nicht los, sie wird ihr gestellt, seit Madeline als Model arbeitet: «Hat sie Spass daran?» Genervt ahmt Rosanne die Fragenden nach, während sie auf den Beginn einer Show wartet. Wer Madeline schon mal auf dem Laufsteg erlebt hat, würde diese Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Sie besteht darauf, dass ihr Lippenstift nachgezogen wird, wenn sie Cola getrunken hat. Sie posiert und will fotografiert werden. Einmal holt sie ihr Handy aus dem Rucksack und schaut sich auf dem zerbrochenen Display Fotos und Videos ihrer Auftritte an. Sie lacht, als sie sieht, wie ausgelassen sie auf dem Laufsteg ist. «Oh my God», sagt sie dann und wirkt überrascht. Die Videos, auf denen sie so kontrolliert läuft wie die anderen Models und für die sie ihre Mutter im Anschluss gelobt hat, wischt sie gleich weiter.

In der Frage, ob Madeline Spass am Modelsein hat, steckt aber mehr als die Erkundigung nach ihrem Wohlbefinden. In dieser Frage steckt auch die Sorge, dass jemand, der wie Madeline kein eigenständiges Leben führen kann, ausgenutzt wird. Gleichzeitig unterstellt die Frage, dass nicht nur die Modebranche sie ausnutzt, sondern auch ihre Mutter – die Person, die sie beschützen sollte.



Lebt Madeline ihren Traum – oder ihre Mutter den ihrigen? Foto: Getty Images

Rosanne wird immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, sie sei eine «Stagemom», eine Eiskunstlaufmutter, jemand, der die Talente des Kindes für eigene Vorteile nutzt. Rosanne Stuart weist das von sich. Ohne Madelines Karriere, sagt sie, hätte sie ihre Unternehmen vorantreiben können und das Geld für die Reisen zu den Modenschauen in aller Welt nicht ausgeben müssen. «Ich unterstütze meine Tochter, wie jede andere Mutter es auch täte.» Rosanne ist sicher: Wäre Madeline nicht behindert, würde ihr niemand diese Frage stellen.

Vielleicht drückt die Frage auch den Widerwillen aus, eine Frau mit Downsyndrom als schön und begehrenswert anzuerkennen. Womöglich steckt in ihr auch Neid darauf, dass ein Mensch mit Downsyndrom Erfolge feiert, die den meisten Menschen ohne Behinderung verwehrt bleiben. Rosanne sagt: «Die Gesellschaft steckt Menschen mit Behinderungen in Schubladen.» Madeline zeige, dass das nicht so sein müsse. Dass ein Mensch mit Downsyndrom mehr wollen dürfe als ein Leben in der Behindertenwerkstatt. «Es ging nie darum, dass Madeline als Model bewundert wird, sondern dass sie eine Plattform erhält, um für Gleichberechtigung zu kämpfen.» Die Plattform hat ihr Rosanne geschaffen.

Und damit hat sie nicht erst begonnen, als Madeline zu ihr «Mom, me model» sagte. Am 13. November 1996 platzt Rosanne Stuarts Fruchtblase. Sie ist 25, Studentin, ihre Eltern bringen sie ins Krankenhaus. Keine halbe Stunde später, erinnert sie sich, ist ihre Tochter da, ein Wunschkind. Doch noch ehe Rosanne Madeline im Arm halten darf, bringt der Arzt das Baby weg. Minuten später kommt er wieder und sagt: Ihre Tochter hat das Downsyndrom. Er sagt auch: Sie wird es nie zu etwas bringen, sie wird das Alter einer Siebenjährigen mental nicht überschreiten, und mögliche weitere Kinder würden unter Madeline leiden. Rosannes Vater sagt: Du kannst sie nicht mit nach Hause nehmen. Rosannes Mutter sagt einen Satz, der Rosanne bis heute begleitet: Sie wird nie so schön sein wie du.

Vierzehn Tage lang liegt sie auf der Intensivstation. Die Mutter fürchtet, ihre Tochter zu verlieren.

Rosanne erzählt dies, während Madeline ein Nickerchen macht, sie soll nichts davon mitbekommen. Rosannes Stimme ist ruhig und sanfter als sonst. Sie sagt: «Du hast all die Erwartungen an das Kind und weisst, es wird anders kommen. Dein Leben wird nie mehr so sein wie früher. Aber das bedeutet nicht, dass es schlecht sein wird.» Die gerade Mutter gewordene Rosanne wirft damals alle hinaus, den Arzt, ihren Vater, ihre Mutter, und verbringt die ersten drei Tage mit Madeline allein. Adoption kommt für sie nicht infrage. Sie sagt sich: Dieses Kind wird glücklich sein, egal, was passiert. Es gebe nur eine Sache, die sie bis heute bereut: «Als ich meine Tochter zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich nicht Madeline gesehen, sondern das Downsyndrom. Ich hatte Angst.»

Madeline kommt mit einem Herzfehler zur Welt, einem Septumdefekt, der bei Menschen mit Downsyndrom häufig auftritt. Mit acht Wochen wird sie operiert, es besteht eine dreizehnprozentige Überlebenschance. Eine Narbe überzieht seither ihre Brust. Auf dem Laufsteg zeigt Madeline sie offen. Die zweite Operation folgt zweiundzwanzig Jahre später, im Dezember 2018. Vierzehn Tage lang liegt sie auf der Intensivstation. Die Mutter fürchtet, ihre Tochter zu verlieren. Aber Madeline überlebt. Im September 2019 steht sie wieder auf dem Laufsteg.

«Madeline ist eine Kämpferin. Sie ist mein Spiegel. Der gleiche starke Wille, das gleiche Temperament, die gleiche Sturheit», sagt die Mutter. Sie lacht. Auch äusserlich sind die beiden sich ähnlich: die vollen Lippen, die Gesichtszüge. Rosanne hat Madeline weitgehend allein grossgezogen, ohne Partner, ohne weitere Kinder. Ihren Vater sieht Madeline nur ab und an.



Siegerpose: Der Gang auf dem Catwalk beflügelt Madeline Stuart meistens. Foto: Getty Images

Bis Madeline drei Jahre alt ist, lebt Rosanne von der Unterstützung für alleinerziehende Mütter. Sie arbeitet nicht, macht Therapien mit ihrer Tochter, die in Australien kostenlos sind. Sie fördert und fordert Madeline, die mit fünfzehn Monaten laufen kann, die meisten Menschen mit Downsyndrom lernen das erst mit zwei Jahren. Rosanne sagt, sie und Madeline führten ein gutes Leben, in einem eigenen Haus mit einer Wiese, darauf zwölf Kühe.

Laut Rosanne war Madeline das beliebteste Mädchen der Klasse. «Kinder haben sie nie gehänselt.» Die Diskriminierung sei von den Eltern gekommen. Manche drohten, ihre Kinder von der Schule zu nehmen, weil sie mit Madeline im Sportteam nicht gewinnen konnten. «Als Elternteil eines behinderten Kindes erfährt man nie totale Akzeptanz», sagt Rosanne. Aber manchmal auch keine Unterstützung von Menschen in der gleichen Lage – «weil sie gewöhnt sind, dass ihre Kinder unsichtbar sind».

«Madeline will eines Tages heiraten.»Rosanne Stuart, Mutter

Wie viele Menschen mit Downsyndrom auf der Welt leben, ist nicht verlässlich erfasst. Schätzungen sprechen von fünf Millionen. Die 2008 in Kraft getretene UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung bezeichnet Inklusion als Menschenrecht, die Modebranche feiert ein Model mit Downsyndrom. Und doch werden immer weniger Kinder mit Downsyndrom geboren. Madeline weiss nichts davon. Sie weiss nicht, dass Krankenkassen Frauen mit Risikoschwangerschaften Bluttests zahlen, um herauszufinden, ob ihr Kind Trisomie 21 hat. Sie weiss nicht, dass in Ländern wie Island kaum noch Kinder mit Downsyndrom geboren werden.

«Ich fühle mich sehr privilegiert, an Madelines Seite zu sein», sagt Rosanne. «Weil ich durch sie verstanden habe, was zählt. Weil ich ein besserer Mensch geworden bin, genügsamer und gütiger.» Zwei Gedanken verdränge sie: Was, wenn Madeline stirbt? Was, wenn sie selbst vor Madeline stirbt?

Es ist Nacht. Madeline und ihre Mutter sitzen nach der letzten Show des Tages im Taxi zum Hotel. In Brisbane ist es Nachmittag. Über Messenger ruft Madeline ihren Freund Robbie an. Sie sagt «Hiii» und lächelt in die Kamera, Rosanne übernimmt das Reden und erzählt Robbie vom langen Tag. Robbie, ein Jahr älter als Madeline, hat eine leichte geistige Behinderung, er führt ein eigenständiges Leben. Madeline und er haben sich 2011 bei den Special Olympics in Brisbane kennen gelernt. Madeline spielte im Frauen-Cricketteam, Robbies Bruder, der eine geistige Behinderung hat, in dem der Männer. Zweieinhalb Jahre habe Robbie um Madeline geworben, erzählt Rosanne, seit 2014 sind sie ein Paar. Zu Hause sehen Madeline und Robbie sich beinahe täglich, sie gehen gemeinsam in Madelines Tanzschule, die Rosanne leitet. «Madeline will eines Tages heiraten», sagt Rosanne.