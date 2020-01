«Man könnte nur noch ein Auto pro Haushalt erlauben»

Herr Welzer, ich habe Ihnen «Das Magazin» vom März 2019 mitgebracht, das ich geschrieben habe: «75 Ideen, wie Sie den Klimawandel stoppen können».

Harald Welzer (beginnt zu blättern): Ist doch super!

Ist so ein Heft ein positiver Beitrag zur Debatte, oder gehöre ich damit schon zu den «Lamentierökos», wie Sie grüne Pessimisten zu nennen pflegen?

Positiv ist dieses Heft wohl nicht, denn es ist mit Zumutungen verbunden. Aber als konstruktiv würde ich es schon bezeichnen. Es gehört zu den Mängeln der Klimadebatte, dass sie so unkonkret ist. Man tut so, als handle es sich um ein Problem, das in der Zukunft liegt. Das erlaubt einem, Konsequenzen zu vermeiden. Wir sehen das sehr schön bei der deutschen Regierung, die aufgehört hat zu handeln, und stattdessen Ziele setzt. Und wenn die Ziele nicht erreicht werden, formuliert sie eben neue. Das erinnert mich an einen Junkie, der sagt: Nächstes Jahr höre ich auf. Insofern begrüsse ich ein so konkretes Heft.

Fragt sich nur, wie viel es auf der Handlungsebene wirklich ausgelöst hat.

An dieser Frage verzweifelt ja hochprofessionell die ganze Nachhaltigkeits- und Klimaschutzszene: Warum sind die Menschen nicht zu einer Veränderung ihrer Lebensweise bereit, obwohl sie doch wissen, dass es so nicht weitergeht?

Publizist und Direktor

Harald Welzer (geb. 1958) lehrt er an der Universität St. Gallen und an der Europa-Universität Flensburg, ist aber hauptamtlich Publizist und Direktor von «Futurzwei». Diese Stiftung sammelt und veröffentlicht Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Sein neues Buch hat die gleiche Stossrichtung. Welzer entwirft darin Einzelszenarien, die als Bauteile einer positiven, nachhaltigen Welt der Zukunft fungieren könnten. Dabei verbindet er ökologische mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Foto: Martin Kraft/Wikipedia

Ja, warum?

Informationen lösen keine Handlungen aus. Das ist bloss der magische Glaube einer Gesellschaft, die sich viel auf ihr Wissen zugutehält. Was Menschen wirklich umtreibt, sind Dinge, die mit ihrer Lebenswelt zu tun haben: Wie kommt mein Kind in den Kindergarten? Wie lässt sich die Lebensqualität im Quartier erhöhen? Auf dieser Ebene muss die Nachhaltigkeitsdebatte ansetzen. Niemand ändert sein Leben aufgrund der Information, dass bei einem bestimmten CO2-Gehalt der Atmosphäre im Jahr 2035 irgendetwas in der Arktis umkippt – das ist viel zu abstrakt. Ich kann es nicht verbinden mit den Anforderungen, die ich täglich zu bewältigen habe.

Auch das viel beschworene Zwei-Grad-Ziel halten Sie für zu abstrakt – aus dem gleichen Grund?

Unter anderem, ja. Die zwei Grad und noch mehr die 1,5 Grad halte ich als politische Zielmarke für völlig falsch. Das sind Wolkenkuckucksheime, die es den Politikern erlauben, endlos herumzulavieren, statt zu handeln.

Was wäre denn ein sinnvolles Ziel?

Netto null CO 2 -Emissionen bis 2040. Das ist leistbar für Länder wie die Schweiz oder Deutschland.

Das ist doch genauso virtuell, solange es nicht mit konkreten Massnahmen verbunden ist.

Der Unterschied ist: Es ist überprüfbar. Sie können messen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, und gegebenenfalls nachjustieren. Das geht beim Zwei-Grad-Ziel nicht, weil sich die Wirkung einer einzelnen Massnahme auf die Erderwärmung gar nicht eruieren lässt – da spielen zu viele Variablen mit. Es kommt noch etwas hinzu, das ich für verhängnisvoll halte: das Zeitargument. Wir hören ständig, wir hätten nur noch fünf oder sieben Jahre Zeit, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Das Publikum denkt: Ogottogott, wir haben keine Zeit mehr. – Das ist lähmend, da geht keine Tür auf für sinnvolle gesellschaftliche Veränderungen. Es kommt ja ohnehin alles zu spät.

«Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Hyperkonsum und der angekündigten Apokalypse».



Soll man denn die Dinge nicht mehr beim Namen nennen?

Sehen Sie, die Klimawissenschaftler leisten hervorragende Arbeit. Aber von Gesellschaft und Politik verstehen sie nichts. Die Erzählung vom Untergang, der uns unmittelbar bevorsteht, hören wir nun seit bald fünfzig Jahren, aber sie hält niemanden davon ab, bei Zalando zu bestellen. Sie leitet keine Pfadwechsel ein. Im Gegenteil, man kauft heute Autos, die ihre vier grossen Auspuffrohre pornografisch vorzeigen, und man bucht Kreuzfahrten in die Arktis, um dem letzten Eisbären beim Untergang zuzuschauen. Ich glaube sogar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Hyperkonsum und der angekündigten Apokalypse: Wenn es eh nicht mehr lange geht, dann nehme ich jetzt noch so viel, wie ich kriegen kann.

Wie sähe denn eine bessere Kommunikationsstrategie aus?

Zunächst müssen wir anerkennen, dass der heutige Lebensstil für die meisten Menschen sehr attraktiv ist. Die Konsumwelt erzeugt Geschichten, Erlebnisse, Bilder. Dem hat die ökologische Szene überhaupt nichts entgegenzusetzen. Öko müsste sexy sein, einen eigenen Lifestyle haben, vielleicht sogar eine eigene Mode. Mit dem Slogan «Kehret um, das Verhängnis ist nah» kommt man nicht weit. Zumal er in Konkurrenz zur Botschaft steht, wir müssten unbedingt weitermachen wie bisher, weil sonst die Wirtschaft vor die Hunde gehe.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand konsumiert, bloss weil ihm gesagt wird: Du musst konsumieren.

Doch, das wirkt. Aber wiederum nicht als reine Information, sondern, und das ist der Knackpunkt, als Kulturmodell.

Kulturmodell?

Mir ist das letztes Jahr wieder aufgefallen, als der Trainer des FC Bayern gefeuert wurde, Niko Kovac. Das zugehörige Medienbild war, wie er in seinen riesigen Audi SQ7 einsteigt. Der Fussballtrainer einer Spitzenmannschaft ist natürlich ein Rollenmodell für die Gesellschaft, genauso wie Popstars, Schauspielerinnen, Manager. Sie alle verkörpern mit ihrem Konsum- und Reiseverhalten unser expansives Kulturmodell: Es muss von allem immer mehr geben. Hingegen gibt es kein Rollenmodell der Reduktion, dem man folgen könnte.

Dazu gibts im Heft auch einen Eintrag: Es fehlt an ökologischen Vorbildern.

Ja. Das macht ja die Stärke von Greta Thunberg aus: Sie repräsentiert all das, wofür sonst keiner steht. Der Einzige unter den Celebrities, den wir sonst noch als klimabewusst wahrnehmen, ist Leonardo DiCaprio.

DiCaprio? Lebt der denn selber wirklich nachhaltig?

Natürlich nicht. Aber er hat gerade seinen zweiten Film über den Klimawandel gedreht.

«Die Jungen können noch so vegan und autofrei sein – bei der mehrfachen Fernreise pro Jahr hört der Spass auf.»



Ist es nicht eines der Probleme, dass die Politiker, Wissenschaftlerinnen und Promis den Wandel gar nicht leben, den sie predigen? Da denkt sich doch der unbefangene Zuhörer: So ernst kann es nicht sein.

Da sind wir wieder beim Kulturmodell. Ich sehe das auch bei meinen Studentinnen und Studenten. Was für meine Generation das Auto oder das Motorrad war, ist für die junge Generation das Reisen. Das ist Statuskonsum. Die können noch so vegan und autofrei sein – bei der mehrfachen Fernreise pro Jahr hört der Spass auf. Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch eine permanente Erhöhung von Weltreichweite aus, wie es der Soziologe Hartmut Rosa formuliert hat. Das erzeugt einen Sog, daran will jeder teilnehmen.

Wie kann das sein, wo wir doch dank digitaler Kommunikation mit der ganzen Welt in Kontakt sind wie nie zuvor?

Ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich selber kein Reisefreak bin. Aber dieses Muster, dieser expansive Gebrauch von Welt ist epochenspezifisch, und solange er mit Statusgewinn verbunden ist, wird sich daran nicht viel ändern.

Bedient sich Greta, wenn sie «I want you to panic!» sagt, nicht auch jener Katastrophenrhetorik, die Sie vorhin gegeisselt haben?

Das ist nur eine Seite. Sie sagt ja auch: «How dare you!»

Und das ist besser?

Ja. Ich bin ganz angetan von den Fridays for Future, die machen vieles richtig. Zunächst einmal sind es Kinder, was den Vorteil hat, dass sie einen gewissen Welpenschutz geniessen. Sie tragen das Thema in die Familien hinein. Sie berufen sich auf die Wissenschaft, was strategisch sehr geschickt ist. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Gerechtigkeitsschiene. «How dare you!» Wie könnt ihr es wagen, meine Zukunft zu stehlen! Es geht letztlich um Generationengerechtigkeit. Von da kommt der entscheidende Impuls.

Ist das erfolgversprechend?

Ja. Historisch waren alle erfolgreichen sozialen Bewegungen vom Thema Gerechtigkeit getragen. Ich habe die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen neulich erlebt, als wir bei einem prominenten Politiker zu Besuch waren. In der Runde befand sich auch eine Fridays-for-Future-Aktivistin, und sie wurde gefragt, was sie sich denn von dem Politiker wünsche. Und sie hat geantwortet: «Das ist absurd. Ich will mir von Ihnen nichts wünschen. Ich bin neunzehn Jahre alt und muss mir Gedanken darüber machen, ob ich mal ein Kind in die Welt setze oder nicht. Das sind Fragestellungen, die Ihre Generation mir aufnötigt, und das finde ich unverschämt.» Da haben wir alle etwas kariert dreingeschaut.

«Ich kenne keine soziale Bewegung, die etwas Vergleichbares geschafft hätte, auch nicht die 68er oder die Ökobewegung.»



Aber geht denn nicht alles viel zu langsam? Die Proteste dauern schon mehr als ein Jahr. Nun gewinnen zwar die Grünen die Wahlen, aber wir konsumieren munter weiter, und gerade die Generation Greta fliegt mehr als jede andere.

Ein Jahr ist kein Zeitraum. Als Sozialwissenschaftler würde ich sagen: Was die Jugendbewegung in diesem Jahr erreicht hat – nicht auf der Ebene faktischen Handelns, aber in der Erzeugung von Aufmerksamkeit –, ist ungeheuerlich: Am 20. September 2019 gingen in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Strasse – mehr als zehn Prozent der jungen Generation. Ich kenne keine soziale Bewegung, die etwas Vergleichbares geschafft hätte, auch nicht die 68er oder die Ökobewegung. Gemessen an der totalen Apathie der Gesamtgesellschaft, sind sie wahnsinnig erfolgreich.

Was halten Sie von Extinction Rebellion?

Die finde ich ziemlich schwierig. Die Fridays for Future sind klug genug, nicht genau zu sagen, wie die CO 2 -Reduktion zu bewerkstelligen ist. Extinction Rebellion hingegen behauptet, es herrsche Notstand, man müsse die Parlamente entmächtigen und stattdessen Versammlungen mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern installieren. Ich hatte viel Kontakt zu diesen Leuten und habe sie stets gefragt: Wie kommt ihr auf die seltsame Idee, diese Bürgerräte würden Beschlüsse in eurem Sinne fällen? Das ist naiv, und es ist auch undemokratisch.

Sie sind ein Freund der Demokratie?

Unbedingt. An der parlamentarischen Demokratie würde ich keinesfalls etwas ändern. Sie hat die zivilisierteste Form von Gesellschaft hervorgebracht, die es je gegeben hat.

Die Idee, wir bräuchten einen guten Diktator nach chinesischem Modell, damit alles schneller vorwärtsgeht, ist ja nicht unpopulär.

Das ist totaler Quatsch. Erstens schützen wir das Klima ja nicht um des Klimas willen – wir schützen es, weil wir eine bestimmte Form von Zivilisation aufrechterhalten wollen, und dafür braucht es ein intaktes Klima. Wenn wir aber diese Form von Zivilisation von vornherein abschaffen, brauchen wir auch das Klima nicht zu schützen.

Und zweitens?

Es gibt keinen guten Diktator. Totalitäre Herrschaftssysteme sind starr. Auch der gute Diktator wird zu Gewalt greifen, wenn seine Herrschaft infrage steht. Demokratien hingegen sind flexibel, können auf veränderte Bedingungen reagieren, sich weiterentwickeln. Drittens finde ich den Verweis auf die Chinesen grundsätzlich fragwürdig. Die sind vielleicht gut in Elektroautos, und das findet man im Westen geil, weil man nicht vom Auto wegdenken kann. Aber sonst sehe ich keinen Fortschritt in China. Die chinesische Konsumrakete ist doch gerade erst am Abheben.

Ein weiterer Slogan, den man oft hört: Die Technik wirds richten, Stichwort Elektroauto. Was halten Sie davon?

Nicht viel. Die Individualmobilität ist Kern einer Kultur, die extrem schädlich ist, weil sie eine gewaltige Infrastruktur benötigt und für jeden Einzelnen einen riesigen Materialverbrauch bedeutet. Wenn wir auf Elektroautos setzen, arbeiten wir weiter an der Optimierung des Falschen, statt es zu überwinden. Es geht nicht um bessere Autos, es geht um weniger Autos.

«Die Technologie ist immer nur so gut oder so schlecht wie die Kultur, die sie gebraucht.»



Aber das Ziel dieser technischen Vision ist doch eine Kreislaufwirtschaft. Also ein geschlossenes System, in dem alle Stoffe fortwährend rezykliert werden. Dann kann man nicht mehr von Materialverbrauch sprechen.

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Phantasma. Es ist heute noch nicht einmal möglich, die Verbundstoffe von Verpackungen vernünftig aufzutrennen. Wenn man wirklich eine hundertprozentige Kreislaufwirtschaft will, landet man unausweichlich wieder beim Kulturmodell. Es ist eine kulturelle Frage, keine technische.

Wie meinen Sie das?

Vor fünfzig Jahren gab es in unserer Gesellschaft viel mehr Anteile von Kreislaufwirtschaft als heute. Man hat beispielsweise seine Kleider geflickt, und sie waren auch so gemacht, dass man sie flicken konnte. Man hat gebrauchte Kleider übernommen und selber Kleider weitergegeben. Die Technologie ist immer nur so gut oder so schlecht wie die Kultur, die sie gebraucht. Insofern ist dieses Setzen auf die Ingenieure auch nicht mehr als Aberglaube.

Sie mögen Ingenieure nicht?

Im Gegenteil. Ingenieure sind super darin, konkrete Probleme zu lösen. Aber sie sind kulturell blind. Das meine ich nicht beleidigend – es ist vielmehr eine Bedingung ihres Erfolgs: Um die konkreten Probleme zu lösen, müssen sie den Kontext ausblenden. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Hightechbetrieb, mit Robotik und allen Schikanen, den ich vor einigen Jahren besuchte. Bei der Führung durch die Labore fragte ich den Oberingenieur irgendwann, wo denn all die Rohstoffe herkämen, die sie hier verarbeiten. Das hat ihn verwirrt, er hat die Frage erst gar nicht verstanden. Schliesslich hat er geantwortet: Die werden hier angeliefert.

Die Politik setzt aber gern auf technische Lösungen, Stichwort Energiewende.

Ja. Auch da habe ich ein schönes Beispiel: Im sogenannten Klimapaket der deutschen Regierung ist ein Mindestabstand definiert, wie weit ein Windkraftwerk von der nächsten Siedlung entfernt sein muss. Dieser Abstand ist so gross, dass keine neuen Anlagen mehr aufgestellt werden können. Was sagt uns das? Ingenieure können zwar die tollsten Windräder bauen, aber wenn wir eine Kultur haben, dass die Leute in Ruhe gelassen werden, nützt das nichts. Man kommt immer wieder auf das Primat des Kulturellen zurück.

Jetzt haben wir fast ausschliesslich über das geredet, was nicht funktioniert. Ihr neues Buch, «Alles könnte anders sein», hat aber einen positiven Grundton.

Ich habe mich bemüht, an keiner Stelle ins Negative abzugleiten. Was sehr schwierig war, denn wir sind sehr routiniert darin, uns in der Apokalypse zu suhlen.

«Es reicht nicht, für das Ende der Zerstörung einzutreten. Wir brauchen etwas, wo wir hinwollen.»



Warum haben Sie diese Strapaze auf sich genommen?

Wir haben mit unserer Stiftung «Futurzwei» Jugendliche nach ihren Zukunftsbildern gefragt. Diese Gespräche waren ziemlich deprimierend. Es wird nicht mehr geträumt. Immer wenn jemand ansatzweise zu träumen wagte, kam von einem anderen Gesprächsteilnehmer gleich: Geht nicht, wegen Trump, wegen des Klimawandels. Diese Selbstzensur ist fatal. Moderne Demokratien kommen nicht ohne Zukunftsvorstellungen aus. Es reicht nicht, für das Ende der Zerstörung einzutreten. Wir brauchen etwas, wo wir hinwollen. Der stärkste Slogan, den jemals eine soziale Bewegung hatte, war «I have a dream». Ohne einen positiv definierten Horizont bewegen sich die Menschen nicht.

Welches Zukunftsbild können Sie uns anbieten?

Ich entwerfe keine Grossutopie. Das 20. Jahrhundert hat uns gelehrt, dass dies notwendigerweise in die Katastrophe führt. Es ist die Kombination vieler kleiner Utopien, ich spreche von Legosteinen, die es erlauben, an gewissen Stellen auszuscheren und Pfadwechsel einzuleiten. Es geht nicht um die grosse Wende, sondern um die Weiterentwicklung des Zivilisationsprojekts.

Machen wir ein konkretes Beispiel. Einer Ihrer Legosteine ist das Wiedergutmachen: Flüsse renaturieren, Wälder aufforsten – es leuchtet ein, dass dies ein sinnvolles Konzept ist. Aber können wir damit tatsächlich etwas bewirken angesichts der Grösse der Probleme? Wie wollen Sie das gigantische Insektensterben, das derzeit im Gange ist, wiedergutmachen?

Eigentlich wissen wir doch, was zu tun wäre: Pestizide rigoros verbieten, Flächen mit Strukturen anlegen, wo sich die Insekten wieder ansiedeln. So können sich die Populationen erholen. Natürlich ist das nicht ganz einfach. Es geht mir nur darum, aus dieser tödlichen Rhetorik herauszukommen, die Katastrophe sei unaufhaltsam. Wir können etwas dagegen unternehmen!

Ein zweiter Legostein: die Stadt ohne Autos. Wie wollen Sie die Leute dazu bringen, auf das Auto zu verzichten?

Das ist die falsche Perspektive. Nicht in der autofreien, sondern in der autoverseuchten Stadt müssen wir auf vieles verzichten. Zwölf Prozent der Stadtfläche von München werden von Parkplätzen eingenommen. Das heisst, wegen der Autos verzichten wir heute auf Grünfläche. Wir verzichten auf Sicherheit, auf Ruhe, auf saubere Luft. Wenn man es so betrachtet, ist die Verbannung der Autos aus den Städten ein Gewinn. Und der geringere Ressourcenverbrauch ist dann letztlich nur noch ein Nebeneffekt einer solchen konkreten Utopie.

Sie schlagen vor, dafür den öffentlichen Verkehr in den Städten gratis zu machen. Der platzt doch heute schon aus allen Nähten. Wie soll das gehen?

Na ja, den Kollaps haben wir bei den Autos ja auch. Gewiss wird man den öffentlichen Verkehr ausbauen müssen. Aber grundsätzlich ist es schon fragwürdig, dass wir so unglaublich viel unterwegs sind. Die meisten Menschen leiden ja auch darunter, dass alles immer voller wird.

Warum tun wir uns das an? Die meisten Fahrten geschehen ja freiwillig. Auch der Hyperkonsum überfordert die Leute, aber sie hören nicht auf damit.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Menschen Dinge tun, die sie unglücklich machen. Ganz anderer Bereich: dieses irre Selftracking, das die Leute mit sich machen. Das ist sozusagen eine Systematisierung des Unglücklichseins, weil man den Algorithmen nie genügen kann. Die Menschen betreiben es trotzdem, weil dieses Verhalten als wünschenswert gilt. Da wären wir wieder beim Kulturmodell.

Der Weg hin zu einer wirklich nachhaltigen Gesellschaft ist sehr weit, zumal wir uns im Moment noch in die völlig falsche Richtung bewegen. Was gibt Ihnen Grund zur Annahme, dass wir es trotzdem schaffen können?

Ich finde, wir haben kein Recht auf Pessimismus. Unsere Generation lebt so gut wie keine zuvor, was Dinge wie Gesundheit, Rechtsstaatlichkeit oder Wohlstand betrifft. Wir sind reich, wir haben Wissenschaft, wir haben Handlungsmöglichkeiten, wir sind zivilisiert. Die Ausgangslage ist nicht schlecht.

«Es geht nicht darum, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern zu zivilisieren.»



Das Problem ist doch, dass ausgerechnet die sozial und ökonomisch fortschrittlichsten Gesellschaften punkto Ökologie die schlimmsten sind – siehe die Schweiz.

Genau. Die Gewinne an Gerechtigkeit und Lebenssicherheit gehen bisher auf Kosten der Natur. Wie kommen wir aus dieser Falle heraus, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten? Das ist die entscheidende politische und kulturelle Aufgabe im 21. Jahrhundert: unser Zivilisationsmodell auf ein neues Naturverhältnis zu stellen.

Wie soll das gehen? Wollen Sie den Kapitalismus abschaffen?

In meinem Büro hängt ein Plakat mit der Aufschrift: «Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus.» Es geht nicht darum, ihn abzuschaffen, sondern zu zivilisieren. Die Frage ist: Kann es eine kapitalistische Volkswirtschaft geben, die nicht auf Zerstörung der Natur beruht?

Haben Sie eine Antwort?

Nein. Das weiss keiner. Eigentlich wäre das die dringendste Frage für die Wirtschaftswissenschaften. Ich halte es für ein Totalversagen dieser Disziplin, dass hier niemand mit neuen Ideen kommt.

Wir hatten in diesem Magazin neulich einen Aufsatz von Ion Karagounis, dem Wirtschaftsexperten des WWF Schweiz («Magazin» N° 50/2019). Er argumentiert ähnlich wie Sie, fordert einen Lehrstuhl für kreatives Schrumpfen. Und findet, wir müssen wegkommen von der Idee, wir könnten fortwährendes Wachstum mit ökologischer Nachhaltigkeit verbinden.

Das finde ich auch. Wenn die Wirtschaft wächst, wächst auch der Stoffumsatz. Alles andere ist magisches Denken. Es gibt kein grünes Wachstum, es gibt nur Nullwachstum oder rückläufiges Wachstum. Damit muss man sich auseinandersetzen.

«Die Idee des Wachstums ist recht neu, bei den ökonomischen Klassikern kommt sie gar nicht vor.»



Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass es auch mal rückwärtsgeht. Ausser bei einem Crash, einem Kollaps, einem Krieg.

Ja. Andererseits können sich komischerweise alle vorstellen, wie es vorwärtsgehen soll. Obwohl mit Händen zu greifen ist, dass mehr Autos in die Städte nicht reinpassen. Mehr Passagiere in die Züge nicht reinpassen. Mehr Schiffe auf die Meere nicht passen. Aber das wird einfach ausgeblendet.

Sie können sich also eine Wirtschaft ohne Wachstum vorstellen?

Warum denn nicht? Wozu müssen moderne Gesellschaften überhaupt noch wachsen? Die Idee des Wachstums ist ja recht neu, bei den ökonomischen Klassikern kommt sie gar nicht vor. Selbst Ludwig Erhard, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, hat geschrieben, die Gesellschaften unseres Typs müssten sich beizeiten Gedanken machen, wie es nach dem Wachstum weitergeht. Ausserdem hat es zweihunderttausend Jahre Menschheitsgeschichte ohne Wirtschaftswachstum gegeben. Die Menschen haben überlebt und sogar herausragende Kunstwerke hervorgebracht.

Ich möchte Ihrem grundsätzlichen Optimismus nochmals ein wenig entgegentreten. Eine autofreie Gesellschaft zum Beispiel mag ja in Städten erstrebenswert sein. Aber auf dem Land, wo ich lebe, gibt es keinen Stau und keinen Mangel an Grünraum. Wo sollen da die Impulse für eine Abschaffung des Autos herkommen?

Die Welt, wie sie ist, hat eine unheimliche Beharrungskraft. Veränderungen erscheinen zunächst immer unattraktiv. Und trotzdem geschehen sie. Nehmen Sie nur das Rauchen, das war ein Kulturwandel sondergleichen. Hätte man sich vor zwanzig Jahren vorstellen können, dass die Italiener sich das Rauchen verbieten lassen? Eben. Aber damit Veränderungen wirklich stattfinden, müssen sie politisch gewollt sein und von politischen Massnahmen begleitet werden.

Von welchen Massnahmen sprechen wir im Falle des Autos konkret?

Man könnte etwa vorschreiben, dass es nur noch ein Auto pro Haushalt geben darf, maximal 1,1 Tonnen schwer, dafür fünfmal so teuer wie heute. Dann würden die Leute den ÖV auch auf dem Land plötzlich viel attraktiver finden.

Also Vorschriften und Verbote?

Ja. Wir müssen wegkommen von der Idee, dass alles nur über Anreize funktioniert. Es hat sich eingebürgert, dass heute auch noch der letzte Sozialdemokrat sagt, er wolle den Leuten nichts vorschreiben. Na selbstverständlich muss man in Demokratien den Leuten manchmal etwas vorschreiben! Das ist etwas ganz Normales in einem Rechtsstaat. Grad die Fortschritte im Umweltrecht kamen dadurch zustande, dass man gewisse Substanzen verboten oder etwa den Katalysator für obligatorisch erklärt hat.

Jetzt sind wir bei den Verboten gelandet. Dabei wollten wir am Kulturmodell rütteln. Mir ist immer noch ziemlich schleierhaft, wie das gehen soll.

Verbote können die Initialzündung sein, die Praxis zu ändern. Und wenn sich die Praxis ändert, ändert sich auch das Kulturmodell. Wenn wir eine Praxis haben, in der es dauernd Angebote zur Erhöhung der Weltreichweite gibt, dann werden diese Angebote auch angenommen, und es wird zum kulturellen Wert, daran teilzunehmen. Das ist im Grunde genommen klassisch marxistisch: Das Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt.

Das heisst, wenn ich in der Gesellschaft etwas verändern will, muss ich damit beginnen, mein Verhalten zu ändern?

Ja. Es geht eben nicht über den Intellekt, man muss es praktizieren. Man muss sehen, was es bringt, und fühlen, wie es einem dabei ergeht. Dann findet man hoffentlich auch Mitstreiter.

Dann hätten also meine 75 Ideen gegen den Klimawandel, die ja eine Anleitung zum praktischen Handeln sind, am Ende doch noch einen konkreten Nutzen?

Unbedingt!

