«Man weiss nicht mehr, wohin mit den Toten»

Die Lage in den italienischen Spitälern ist dramatisch, vor allem im Norden. Was hören Sie von dort?

Mittlerweile gibt es im Norden nicht mehr nur das Problem, wie man die vielen Kranken versorgen soll – man weiss auch nicht mehr, wohin mit den Toten. Mittlerweile werden sie in Kirchen gebracht. Es gibt Massenbegräbnisse von fünf bis sechs Menschen aufs Mal. Und alle werden kremiert, auch jene, die das eigentlich nicht gewollt hätten.

Sie arbeiten als Radiologin ein bisschen weiter südlich, im öffentlichen Spital von Forlì in der Emilia Romagna. Wie ist die Situation dort?

Bei uns ist die Situation im Moment noch zu bewältigen, aber es beginnt, kritisch zu werden. Wir haben bereits ein zusätzliches Stockwerk für Fälle von Covid-19 eingerichtet; derzeit kommen durchschnittlich elf Personen pro Tag dazu, und in den nächsten zwei Wochen rechnet man mit einer weiteren deutlichen Zunahme. In der Romagna ist bisher die Gegend von Rimini am stärksten betroffen, dort gibt es 50 bis 60 neue Patienten täglich, die auf Spitalpflege angewiesen sind. Und dann gibt es Fälle wie jenes Altersheim in Forlimpopoli, in dem sämtliche Bewohner und auch das Personal krank geworden sind: Das ist jetzt einfach geschlossen worden, es kommt niemand hinein und niemand heraus.

Wie hat sich Ihre Einschätzung der Krankheit verändert, seit Sie damit konfrontiert sind?

Sie ist heimtückisch. Manche haben keine Symptome, andere werden sofort schwer krank. Und was sich vor allem gezeigt hat, ist dass es auch junge Menschen schwer treffen kann. Eine Nachbarin von mir ist 36, eigentlich kerngesund – und liegt jetzt im Spital. Nicht in Lebensgefahr, aber doch wirklich krank.

Haben Sie selber Angst, sich anzustecken?

Bei uns im Spital sind bisher sieben Personen vom Pflegepersonal und zwei Ärzte krank geworden. Die Mehrheit von ihnen ist zu Hause, einzelne sind im Spital. Einen der Ärzte habe ich gerade gestern wieder geröntgt. Der hat seinen Schwiegervater angesteckt, bevor er Symptome entwickelt hat; dieser ist inzwischen verstorben.

Sie selber haben zwei Töchter, die derzeit bei Ihrem 81-jährigen Vater leben. Ist das nicht riskant?

Wir hatten keine Alternative. Babysitter wollen keine zu uns kommen, weil wir beide im Spital arbeiten. Deshalb mussten wir uns für diese Lösung entscheiden. Wichtig ist, dass die Kinder nicht am Abend nach Hause kommen, sondern wirklich bei ihrem Grossvater bleiben. Ich gehe nur ganz selten vorbei, und wenn, dann mit Maske, auf Distanz und ganz kurz. Es ist schwierig, für alle.

Von hier aus hat man den Eindruck, dass die Italienerinnen und Italiener sehr diszipliniert auf diese Situation reagieren.

Das ist so. Früher kamen zum Beispiel viele in die Notfallstation, wenn ihnen das Knie ein bisschen wehtat. Jetzt kommen nur noch Leute, die wirklich ins Spital gehören, mit Nierenkoliken oder so. Corona-Verdachtsfälle werden von den Hausärzten oder über die Notfallnummer in den Notfall geschickt; und jene, die hierherkommen, sind alle positiv oder haben eine bakterielle Lungenentzündung.

Auch die Ausgangssperre wird offenbar weitgehend eingehalten.

Ja. Bis vor drei, vier Tagen sah man hier noch viele Leute, die Velo fahren gingen. Jetzt ist auch das verboten – nicht, weil man sich das Coronavirus holen könnte, wenn man über Land fährt, sondern weil man Unfälle verhindern will, die das Gesundheitssystem belasten könnten. Ganz klappt das allerdings nie, jetzt gibts halt Haushaltsunfälle; die Leute sägen sich beim Gärtnern in den Finger oder fallen von der Leiter. Aber irgendetwas muss der Mensch nun mal tun.