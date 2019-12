«Schnee riecht nicht»

Kerzenrauch, Lebkuchen, Glühwein – für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit mit angenehmen Gerüchen aus der Kindheit verbunden. Was tun diese Gerüche mit uns? Ein Gespräch mit Johannes Frasnelli, in Kanada lehrender Neurowissenschaftler sowie Autor des Buches «Wir riechen besser, als wir denken».

Herr Frasnelli, wie roch Weihnachten Ihrer Kindheit?

Ich bin ja in Südtirol aufgewachsen. Da ist bereits der Herbst eine Zeit intensiver Gerüche. Im September die Äpfel und Trauben, im Oktober die gerösteten Kastanien und die traditionellen «Törggelen» mit Speck, Most und Sauerkraut. Das geht dann fliessend über in die Adventszeit mit Kleingebäck und Stollen und den dafür typischen Gewürzen. Ganz wichtig in meinen Geruchserinnerungen ist für mich als ehemaligen Messdiener natürlich der Weihrauch, den wir in der Mitternachtsmesse verbrennen durften. Oder das duftende Moos, welches ich zusammen mit meinem Vater aus dem Wald holte, um daheim die Krippe darauf zu errichten. Ich roch den Holzofen gerne, die Kerzen, die Clementinen und den Weihnachtsbaum.

Heute sind Sie 45 Jahre alt. Wie riecht Weihnachten heute?

Ich lebe heute in Nordamerika, da werden die Weihnachtsbäume oft schon in der Adventszeit aufgestellt und haben elektrische Kerzen. Leider, möchte ich sagen, denn da fehlt mir schon etwas – auch an Gerüchen. Zimt und Nelken wiederum, die ich mit Weihnachten verbinde, sind hier bereits zu Thanksgiving ein beliebtes Gewürz.

Gehen manchmal nicht auch weihnachtliche Gerüche verloren? Weihrauch und Holzöfen zum Beispiel haben heute nicht mehr den allerbesten Ruf. Auch auf die womöglich in Massentierhaltung gemästete Weihnachtsgans wird gerne verzichtet.

Der Zusammenhang zwischen Geruch, Emotion und Gedächtnisinhalt besteht ja immer. Für Ihr weihnachtliches Gefühl ist es also völlig gleich, was Sie als Kind gerochen haben.

Es kann also auch sein, dass mir beim Einatmen von Spielzeug-Weichmachern ganz weihnachtlich zumute wird?

Sicher. Das kann sein. Und es gibt einen neuroanatomischen Grund dafür: Die Riechzentren Ihres Gehirns sind nämlich identisch mit den Bereichen für die Formation von Gedächtnisinhalten und Emotionen. Es gibt da keinen Umweg über die zentrale Schaltstelle des Thalamus – wie etwa beim Sehen oder Hören. Für Sie mag also ein Spielzeug-Weichmacher weihnachtlich behaftet sein, für mich ist es eher der Geruch von Gewürznelken. Für andere, die als Kind die Festtage oft in der Südsee verbrachten, könnte es Sonnencreme sein.

Wie fürchterlich. Für heutige Kinder wird Weihnachten später vielleicht der Geruch einer Handyverpackung sein?

Nur dann, wenn sie über mehrere Jahre hinweg immer wieder Handys zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Die sich wiederholende positive Verknüpfung mit dem Geruch ist entscheidend.

«Im Gegensatz zum Sehen und Hören aber besitzen wir kaum Ausdrücke für das, was wir da riechen.»

Kann Weihnachten nicht auch zu einer Art Geruchsinflation führen?

Ja, das kann passieren. Nehmen wir Gerüche, die wir eigentlich mit Weihnachten assoziieren, zu früh wahr, so kann das zu einer Dissonanz führen. Dann wird das eigentlich positive Gefühl verdünnt, womöglich sogar völlig neu definiert. Da kann es dann sein, dass einem beim Lebkuchengeruch plötzlich schlecht wird, weil man den schon überhat.

Und wenn der Pfarrer mal zu viel Weihrauch verwendet?

Ein zu viel kann grundsätzlich aus einem positiven Gefühl ein negatives machen.

Was ist mit Schnee: Riecht der? Manche behaupten doch, sie könnten riechen, dass es morgen schneit.

Nein, Schnee riecht nicht. Aber in der Natur nimmt der eine oder andere Mensch vielleicht schon eine besondere Geruchskonstellation wahr, die auf Schnee hindeutet. Wir haben ja Tausende Geruchsgefühle in unserem Kopf gespeichert. Im Gegensatz zum Sehen und Hören aber besitzen wir kaum Ausdrücke für das, was wir da riechen. Da heisst es immer nur: «Das duftet» oder «das stinkt». Für alles Weitere verwenden wir Analogien: Das riecht nach sowieso ... Obwohl Geruch massiv unser Leben bestimmt, haben wir fast kein Vokabular für ihn.

Warum ist das so?

Fürs Sehen haben wir vier Rezeptoren. Fürs Riechen aber durchschnittlich vierhundert. Der eine hat mehr, der andere weniger. Wie soll man da eine gemeinsame Sprache finden? Unsere persönliche Geruchswahrnehmung jedenfalls ist eine komplizierte Sache. Den Geruch von Korianderkraut etwa finden eben manche wunderbar und andere einfach ekelhaft. Kommt immer drauf an, ob man den entsprechenden Rezeptor hat.

In meiner Kindheit wurde im Wohnzimmer an Weihnachten wahnsinnig viel geraucht. Wieso empfinde ich diesen Geruch heute als unangenehm?

Vermutlich, weil bei Ihnen auch sonst geraucht wurde. In der Küche, im Auto. Rauchen ist für Sie also kein spezifischer Weihnachtsgeruch. Und er hat durchaus unangenehme Affekte auf die kindliche Schleimhaut.

Werden Weihnachtsbesuche für manche Menschen auch deshalb zum emotionalen Spannungsfaktor, weil es in anderen Häusern anders riecht?

Ja, das kann hinzukommen. Man betritt einen anderen Geruchsraum und verbindet ihn mit gewissen Assoziationen, zum Beispiel dem Schwager, der mehr geerbt hat als man selbst. Oder es riecht nach der ungeliebten Schwiegermutter. Immerhin: Anders als der Hund haben wir nicht das Bedürfnis, das Territorium, in das wir da eindringen, mit unserem eigenen Geruch markieren zu müssen.

Zum Glück.

Umso mehr kann ein gewisses Unwohlsein entstehen.

Und was ist, wenn man sich bei einer Weihnachtsfeier unmittelbar neben einer Duftkerze in eine gut parfümierte Frau verliebt? Droht dann am nächsten Morgen nicht eine olfaktorische Enttäuschung?

Unser Körpergeruch ist eine Mischung aus Genetik, Ernährung, Kosmetik und vielen anderen Dingen. Und, klar, manchmal werden Sie nicht gleich am Anfang feststellen, ob Sie jemanden gut riechen können. Letztlich ist immer das Zusammenspiel wichtig. Ich zum Beispiel bin fest davon überzeugt, dass aus mir ein wesentlich besserer Pianist geworden wäre, wenn meine Klavierlehrerin nicht permanent nach Zwiebeln gestunken hätte.

Haben Sie als Geruchsforscher so etwas wie einen Lieblingsgeruch?

Unendlich viele! Zum Beispiel den Geruch der Haare meiner Lebensgefährtin. Oder den Geruch des Bohneneintopfs meiner Mutter. Es ist ja immer auch die Frage, worauf man gerade Appetit hat. Und wer weiss, wäre ich woanders aufgewachsen, so würde ich vielleicht am liebsten vergorenen Hering riechen. Oder asiatische Stinkfrüchte. Geruch ist immer auch eine Sache der kulturellen Prägung. Statt vergorenen Hering bevorzuge ich persönlich allerdings vergorene Milch. Wir nennen das: Käse. Mag auch nicht jeder.