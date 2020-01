Sei anders als alle anderen

Es gibt ja kaum eine schlimmere Frage als die danach, was man eigentlich wirklich will. Nur wenige Fragen können den Menschen in vergleichbare Nöte stürzen. Das gilt für den Job, das gilt für die Liebe – bei beidem kann man sich ja wirklich übel vertun! – und das gilt, natürlich, auch für den Konsum. Wofür will der Mensch sein Geld ausgeben?

Unternehmen versuchen es derzeit am liebsten mit dieser Antwort: Wir wollen, was niemand sonst hat. Oder zumindest wollen wir das glauben.

Das Versprechen absoluter Einzigartigkeit ist gerade schrecklich en vogue. Man kann seine Turnschuhe selbst designen, statt einfach die gleichen weissen Adidas-Sneakers zu tragen wie alle anderen. Man kann mit einer App seinen Körper vermessen und dann T-Shirts bestellen, die nur zum eigenen Bauch passen. Hautcreme muss man nicht mehr im Coop aus dem Regal holen, stattdessen kann man digital analysieren lassen, was die eigenen Falten wirklich brauchen – und dann eine eigens darauf abgestimmte Mischung kaufen. Durchschnittlichkeit? Also bitte.

Gesucht: Originelle und unabhängige Kunden

Der Trend zieht sich auch in den Tourismus: Die TUI, eigentlich die Königin der standardisierten Pauschalreise, überarbeitet ihr Angebot und will mit «Individualreisen» nach dem Bausteinprinzip künftig auch eine Zielgruppe einfangen, die sich als originell und unabhängig versteht. Airbnb ist eine Grossmacht in der Reiseindustrie geworden, treibt mit dem Versprechen authentischer Erlebnisse die ganze Branche vor sich her – und hat längst nicht mehr nur Unterkünfte, sondern auch «Erlebnisse» im Programm. Spanisch kochen beim professionell-authentischen Einheimischen zum Festpreis? Das ist Abenteuer mit Sicherheitsnetz. Mehr Zeitgeist geht nicht.

«Es gibt einen generellen Trend dazu, dass Leute nicht mehr über einen Kamm geschoren werden wollen.» Alexander Schill ist Kreativchef der umsatzstärksten Werbeagentur Deutschlands. Darüber nachzudenken, was Menschen wirklich wollen und wie sie sich dabei fühlen, ist also sein Job. Schill glaubt, dass die veränderten Spielregeln der Weltwirtschaft der Grund für den Trend zum Individualitätsgefühl sind. «Die Werbung ist immer ein Spiegel der Gesellschaft.»

Globalisierung und digitale Vernetzung würden vielen Menschen das Gefühl vermitteln, sie könnten in der Masse untergehen. «Viele fragen sich, wo bleibt das Ich?», sagt Schill. Entsprechend empfänglich seien sie dann für die Botschaft, anders zu sein als die anderen. «Die Angst, sich in der grossen Masse zu verlieren, resultiert im Wunsch nach einer persönlichen Identität.»

«Die Frage, wer ich bin und wer ich sein möchte, wird auch damit beantwortet, was ich kaufe und was ich ablehne.»Klaus-Dieter Koch, Experte für Marktführung

Klaus-Dieter Koch denkt, der Trend zu individualisierten Angeboten sei auch eine Antwort der Industrie auf die grössere Macht der Kunden, die im Internet heute leicht alle Produkte und Anbieter vergleichen könnten. «Je individueller ein Produkt, desto schlechter lässt es sich vergleichen.» Koch ist Experte für Markenführung und leitet eine Unternehmensberatung in Nürnberg. Aus seiner Sicht reagieren die Unternehmen mit Individualisierung also auch auf eine immer härtere Konkurrenzsituation. Zudem würden Angebote, Produkte selbst zumindest mitzugestalten, den Spieltrieb der Konsumenten ansprechen. «Das macht die Marke attraktiv, und Kunden sind oft bereit sehr viel dafür zu bezahlen.»

Dabei, sagt Koch, gehe es für Konsumenten vor allem darum, die theoretische Möglichkeit zu haben, eine individuelle Wahl zu treffen. Nur wenige wollten tatsächlich selbst Düfte zusammenstellen, Müslimischungen kreieren oder Sneakers designen. «Die meisten Kunden scheuen unterm Strich die Mühe und das Risiko, dass ihre Eigenkreation am Ende doch nicht so gut ist wie die eines Profis», sagt Koch. Entscheidend sei, dass die Kunden könnten, wenn sie wollten. «Es geht um den Zauber der Möglichkeit.» Wollen wir uns im Grunde also nur individuell fühlen, nicht individuell sein?

Konsum sei heute immer auch ein Beitrag zur Identitätsbildung, sagt Koch. Dabei gehe es um das Spiel mit Abgrenzung und Zugehörigkeit. «Die Frage, wer ich bin und wer ich sein möchte, wird auch damit beantwortet, was ich kaufe und was ich ablehne.»

Sündenbock Social Media?

Die Sehnsucht nach individuelleren Kaufentscheidungen hänge dabei auch mit dem Aufstieg der sozialen Medien zusammen. Früher habe man nur in die Konsumgewohnheiten des engen persönlichen Umfelds wirklich Einblick gehabt – man habe gar nicht mitbekommen, wie viele Menschen genau die gleichen Dingen kaufen und unternehmen wie man selbst. «Heute bekommt man seine eigene Unoriginalität ja ständig vor Augen geführt», sagt Koch. Weil Facebook, Instagram oder Tiktok genau dokumentieren, dass das eigene Konsumverhalten absolute Durchschnittlichkeit repräsentiert.

Der Wunsch nach demonstrativer Individualität in Konsumfragen, den man besonders bei trendbewussten, urbanen Zielgruppen beobachten kann, zeigt sich nicht nur bei der Personalisierung von Produkten, sondern auch im Aufstieg von Nischenmarken. Besonders in der Lebensmittel- und in der Kosmetikindustrie suchen viele Verbraucher nach Angeboten, die nicht von den grossen Konzernen kommen.

Nach einer Studie, die das Beratungsunternehmen McKinsey für den US-Lebensmittelmarkt erstellt hat, sind die 25 grössten Konzerne zwar für 59 Prozent des Umsatzes in der Branche verantwortlich, aber nur für zwei Prozent des Wachstums. 44 Prozent des Umsatzwachstums kommen von den nächsten 400 kleineren Unternehmen – das zeigt schon, wer die Trends setzt. Viele grosse Akteure setzen auch deshalb auf eine Mehrmarkenstrategie, treten also unter verschiedenen Namen am Markt auf und versuchen es immer öfter mit der Aufmachung eines vermeintlich kleinen unabhängigen Labels. Zudem kaufen Konzerne kleine unabhängige Marken.

«Menschen suchen nach authentischen Produkten mit einem Standpunkt.»Simonetta Carbonaro, Konsumpsychologin

Erst kürzlich schnappte sich Douglas, die grösste Parfümeriekette Europas, den auf Nischenmarken spezialisierten kleinen Onlinehändler Niche Beauty, der zuvor als heisseste Adresse in der Branche gehandelt wurde.

Simonetta Carbonaro ist Konsumpsychologin und Professorin für Humanistic Marketing und Design Management an der Universität von Borås in Schweden, sie unterrichtet auch regelmässig in London – und so richtig überzeugt ist sie nicht vom neuen Trend, den sich die Wirtschaft ausgedacht hat.

Carbonaro sagt, diese Idee mit immer personalisierteren Angeboten Menschen zufriedenstellen zu wollen, gehe eigentlich an den wahren Bedürfnissen der Konsumenten vorbei. Denn zum einen sei das, was «als individualisiertes Produkt dargestellt werde, ohnehin nur eine Variante von Standardbausteinen». Nichts weiter als der Versuch, «unter dem Deckmantel der Individualisierung» weiterhin Massenware zu verkaufen. Vor allem aber suchten Menschen heute eigentlich nach etwas anderem. «Menschen suchen nach authentischen Produkten mit einem Standpunkt.»

Personalisierung wird vorangetrieben

So sei das Thema Nachhaltigkeit im Mainstream angekommen, viele Menschen würden ihr Einkaufsverhalten daran anpassen. Das verändere auch die Erwartungen an Unternehmen, Konsumenten würden etwa künftig viel mehr Wert auf den Austausch mit einer Marke legen, wollten ihre Bedürfnisse und Erwartungen kommunizieren.

Carbonaro sagt: «Die Individualisierung verschiebt sich von der Produkt- zur Beziehungsebene mit dem Konsumenten.» Wo Firmen also versuchten, mit personalisierten Produkten Kunden zu gewinnen, sollten sie lieber darauf setzen, sie persönlich anzusprechen und für bestimmte Werte einzustehen.

Überzeugung statt Individualisierung also? Oder beides? Es gibt ja kaum eine schlimmere Frage als die danach, was man eigentlich wirklich will.