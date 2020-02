«Sexualität ist immer diskriminierend»

Lesben und Schwule dürfen pauschal als minderwertig beschimpft werden. Bisher ist dies in der Schweiz erlaubt. Damit soll nun Schluss sein. Am 9. Februar stimmen wir darüber ab, ob auch die sexuelle Orientierung durch die Rassismusstrafnorm geschützt werden soll.

Alle grossen Parteien ausser die SVP sind dafür, Umfragen sagen ein deutliches Ja voraus. Eine klare Sache also? Nicht ganz. Ausgerechnet Marcel Niggli, Strafrechtsprofessor an der Universität Freiburg, warnt vor einem Ja.

Nigglis Haltung lässt aufhorchen. Niemand kennt die Rassismusstrafnorm so gut wie er. Seine 500 Seiten dicke kommentierte Fassung gilt als Standardwerk. Wann immer es in der Schweiz eine offene Frage zur Strafbarkeit von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gibt, holt man bei Professor Niggli Rat. Und immer, wenn ein Politiker das umstrittene Gesetz infrage stellt, setzt sich Niggli vehement dafür ein. Das tat er auch 2007, als der damalige Bundesrat Christoph Blocher die Strafnorm aufweichen wollte.

Die meisten Delikte sind schon heute strafbar

Was spricht dagegen, Schwulen und Lesben denselben Schutz zu gewähren wie dunkelhäutigen Personen oder Juden? Wir treffen uns in der juristischen Fakultät der Universität Freiburg, wo Niggli seit vielen Jahren lehrt. Der Professor beginnt sofort zu erklären. «Die meisten Gegner der Erweiterung bringen die Meinungsfreiheit ins Spiel», sagt er, «das ist aber ein falsches Argument, darum geht es nicht.» Es gebe kein Grundrecht darauf, das Grundrecht anderer zu verletzen. «Sonst müsste auch die Ehrverletzung erlaubt sein.»

Das Problem liege anderswo: «Das neue Gesetz bringt kaum neuen Schutz, dafür ganz viel neue Unsicherheit.»

Fast alle Delikte, die die Befürworter im Abstimmungskampf erwähnen, seien durch die aktuelle Gesetzgebung bereits ausreichend abgedeckt, sagt Niggli. Zum Beispiel Beleidigung, Gewaltanwendung und Gewaltandrohung. «Schon heute kann ein Gewalttäter härter bestraft werden, wenn er jemanden wegen dessen Homosexualität verprügelt, als wenn er dies einfach so tut», erklärt Niggli. Das Motiv einer Straftat sei bereits mitentscheidend für das Strafmass.

Niggli: «Wir haben Vertragsfreiheit in der Schweiz»

Noch nicht strafbar seien hingegen allgemeine menschenverachtende Aussagen wie «Homosexuelle sind Ungeziefer» oder «Schwule gehören alle ausgeschafft». Das gelte aber auch für andere Gruppen wie Frauen, Kleinwüchsige, Behinderte und so weiter. «Es ist nicht einzusehen, weshalb die sexuelle Ausrichtung rechtlich eine Sonderrolle einnehmen soll.»

Ein anderer Punkt ist die Diskriminierung bei der Arbeit oder im Alltag. Heute darf ein Arbeitgeber zum Beispiel sagen, er wolle keine Lesben einstellen. In Zukunft wäre dies verboten. Doch Niggli wiegelt ab. «Wir haben Vertragsfreiheit in der Schweiz.» Auch mit der erweiterten Strafnorm dürfe jeder Arbeitgeber eine Bewerberin zurückweisen, die ihm nicht passe. Dasselbe gelte für einen Wirt, der einen Gast nicht bedienen möchte. «Er darf einfach nicht aussprechen, dass die sexuelle Orientierung der Grund dafür ist», erklärt Niggli. Aber das komme ohnehin kaum vor. «Wer kennt schon die sexuelle Orientierung anderer, und wer gibt schon zu, eine Bewerberin nicht einzustellen, weil sie lesbisch ist?»

Der Schwulenclub müsste Heteros reinlassen

Das erweiterte Gesetz werde aber vielfältige Begehrlichkeiten wecken. «Wir leben in einer Zeit, in der sich alle möglichen Gruppen diskriminiert fühlen. Die werden alle das Gesetz in Anspruch nehmen wollen.»

Hinzu komme die juristische Schwierigkeit, dass «sexuelle Orientierung» eine sehr unscharfe Kategorie sei. «Ist es eine sexuelle Orientierung, wenn man sich zu gewissen Gegenständen hingezogen fühlt?» Und überhaupt: «Sexualität ist immer diskriminierend», sagt Niggli.

Tatsächlich ist die Partnerwahl fast immer ausschliessend. Fühlt man sich einem Geschlecht zugeneigt, bleibt das andere meist aussen vor. Das mag zwar weit hergeholt klingen, wirft aber trotzdem Fragen auf. Was ist mit einem Schwulenclub? Diskriminiert dieser heterosexuelle Männer und Frauen? «Wenn ein schwules Tanzlokal Heterosexuelle abweist, so kann das in Zukunft strafbar sein», bestätigt Niggli.

«Moral und Recht sind zwei unterschiedliche Kategorien»

Er nennt weitere Beispiele, die die Schwierigkeit von sexueller Orientierung und Diskriminierung aufzeigen. So gebe es eine feministische Bewegung im angelsächsischen Raum, die transsexuelle Frauen nicht als Frauen akzeptiert. Ex-Tennisstar Martina Navratilova forderte zum Beispiel, Trans-Frauen vom Frauentennis auszuschliessen, da es sich dabei «um Männer handelt, die sich entschieden haben, Frau zu sein». Navratilova, eine bekennende Lesbe, wurde deswegen Diskriminierung von Transsexuellen vorgeworfen.

In Kanada verklagte eine transsexuelle Frau mehrere Kosmetikstudios, die sich geweigert hatten, ihre Hoden mit Wachs zu enthaaren. Sie fühlte sich diskriminiert. Das Gericht schmetterte die Klage zwar ab, ähnliche Verfahren könnten in Zukunft aber auch auf uns zukommen.

Für Niggli ein Graus, wenn plötzlich Richter über solche Fälle entscheiden müssen. «Die Gesellschaft soll darüber diskutieren. Man kann anderen auch moralische Verfehlungen vorwerfen, aber Moral und Recht sind zwei unterschiedliche Kategorien», sagt Niggli. «Es gibt Sachverhalte, die sich klaren Unterscheidungen entziehen und sich daher schlecht eignen für eine rechtliche Beurteilung.»

Anhand eines fiktiven Beispiels fasst er die ganze Problematik zusammen. Wenn ein Mann bloss zum Spass Frauenkleider trägt, so darf man sagen: «Der gehört eingesperrt!» Wenn er die Frauenkleider aber aufgrund seiner sexuellen Orientierung anzieht, könne eine solche Aussage diskriminierend sein. «Wo ist die Grenze? Wie soll man das noch unterscheiden?»

Bortoluzzis Aussage wäre auch in Zukunft erlaubt

Marcel Niggli redet sich fast in einen Rausch, die Sache liegt ihm sichtlich am Herzen. Er ist überzeugt: «Die neue Strafnorm weckt Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann.» So sei es evangelikalen Christen auch in Zukunft noch erlaubt, zu sagen, dass man Schwule heilen sollte. Genauso wie man sagen dürfe, dass Pädophilie krankhaft sei. «Da wird keine Minderwertigkeit behauptet.» Strafrechtlich relevant werde eine solche Aussage erst, wenn sie mit einer diskriminierenden Forderung einhergehe. Zum Beispiel, dass Homosexuelle ausgerottet gehörten oder dass man mit ihnen nicht zusammenarbeiten sollte.

Gemäss seiner Einschätzung fiele auch die Aussage von SVP-Politiker Toni Bortoluzzi, dass Schwule einen verkehrten Hirnlappen hätten, nicht unter die neue Strafnorm. «Ich finde diese Behauptung merkwürdig, aber das ist juristisch nicht entscheidend.»

Wenn die erweiterte Strafnorm ohnehin nur wenige Fälle betrifft, was ist dann das Problem? «Jeder Fall generiert eine riesige mediale Aufmerksamkeit, die Angelegenheit ist politisch und emotional aufgeladen», sagt Niggli. «Kein Staatsanwalt getraut sich, auf einen entsprechenden Fall gar nicht erst einzugehen, weil er dann in den Medien selber dem Vorwurf der Homophobie oder Transphobie ausgesetzt sein könnte.»

Selbst wenn am Ende ein Freispruch herauskomme, für die Beschuldigten seien die Monate oder Jahre bis zum Ende des Verfahrens eine enorme Belastung. Komiker Massimo Rocchi musste dies in der Schweiz erleben. Vier Jahre dauerte es, bis eine absurde Klage gegen ihn wegen angeblichen Antisemitismus endlich vom Tisch war – so lange musste er mit dem schweren Vorwurf leben.

«Das Strafrecht», sagt Niggli, «muss so klar und so eng wie möglich verfasst sein.» Mit der Erweiterung der Rassismusstrafnorm sei dies nicht mehr der Fall. «Oder kennen Sie etwa einen Bereich im Leben, der nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun hat?»



