Sie ist hochbegabt – und verschwendet keines ihrer Talente

Vorbei an bemoosten Felsformationen windet sich die Strasse durch dichten Nadelwald. Ein rostfleckiges Metallgeländer sichert die enge Strasse in einer Kurve seitlich zum Bach ab, dessen Wasser unter der Absperrung in Richtung Elbe fliesst.

Die Baumwipfel streuen die Januarsonne zu verwunschenem Zwielicht. Stille. Wenn nun ein Wolf durch den Bildausschnitt in dieser beklemmend abgeschiedenen Gegend schnürte, erfüllte dies alle Ahnungen. Auch die Dörfer in der Böhmischen Schweiz sind ausgestorben. Gebäude verfallen, an manchen Fassaden verwittern alte Sinnsprüche in Frakturschrift.

Fiona Kolbinger, 24 Jahre alt, kehrt an diesem Tag zurück an das Metallgeländer über dem Bach. Sie fährt ein silbernes Rennvelo, ihre Wintervelokleider sind schwarz, das dunkelblonde Haar ragt im Nacken unter dem Helm hervor, die Hände stecken in dicken Handschuhen.

Die restliche Fahrt verlief angespannt – die Ersatzteile waren aufgebraucht.

Zwei Wochen zuvor stand sie hier allein im Wald, im Finstern, mit zwei platten Reifen und leerem Handyakku. Angesichts ihrer sonstigen Abenteuer mag das kaum der Rede wert sein: Wer das 4100 Kilometer lange Transcontinental Race (TCR) vom Schwarzen Meer an den Atlantik gewinnt, sämtliche Frauen und Männer im Wettbewerb überflügelt, dabei auch mal allein neben einer serbischen Tankstelle schläft, der läuft zur Not nachts ein paar Stunden über verwaiste Nebenstrassen. Andererseits baute sich in abgeschiedener Waldeinsamkeit dann doch Unbehagen in ihr auf. «Meine Katastrophentour», sagt die Ärztin.

Eventuell war es von Anfang an keine vernünftige Idee gewesen, an einem Nachmittag im Januar nach dem Nachtdienst in der Chirurgie der Uniklinik Dresden auf eine Solo-Trainingstour von 165 Kilometern in die Einsamkeit böhmischer Wälder aufzubrechen. Aber das weiss man ja immer erst hinterher, wenn wirklich etwas unrund gelaufen ist.

Ihr Velo ist mit Nabendynamo ausgestattet, die Lampe leuchtet nur, wenn sich das Vordervelo dreht. Das erschwert es wesentlich, in Dunkelheit platte Reifen zu reparieren. Also lief sie einige Kilometer die leere Strasse entlang, klingelte vergeblich an einem Haus und fand irgendwann eine einsame Strassenlaterne, in deren Schein sie ihren einzigen Ersatzschlauch einbaute und mit ihrem einzigen Flicken das Loch im anderen abdichtete. Die restliche Fahrt verlief angespannt, die Ersatzteile waren aufgebraucht, und tatsächlich musste sie die letzten Kilometer bis nach Hause laufen, noch ein Platten.

Ihr Massstab befindet sich weit jenseits dessen, was für die meisten Menschen erreichbar wäre.

Manchmal, das ist die Moral von der Geschichte, ist so eine Panne ganz gut, vor allem im Nachhinein, wenn die Sache zu einem versöhnlichen Ende gefunden hat. Denn wenn die Chance des Scheiterns besteht, kommt der Nervenkitzel ins Spiel, dann ist ein Ausbruch aus der Routine hinein ins Abenteuer möglich. «Ich will mich selbst überraschen», sagt Kolbinger und spricht damit einen Satz aus, der vermutlich für die allermeisten Menschen zutrifft, und der – um die Latte mal sehr hoch zu legen – ein universelles Bedürfnis formuliert. Darum also war es zwar keine vernünftige, dafür eine grossartige Idee, im Winter alleine aufzubrechen.

Allerdings war die Selbstüberraschung im dunklen Wald für Kolbinger im Verhältnis zu ihren anderen Leistungen wohl eher eine kleine Alltagsverblüffung, eine Fingerübung. Ihr Massstab für das Prädikat Abenteuer befindet sich weit jenseits dessen, was für die meisten Menschen erreichbar wäre.

Die Ärztin verfügt über derart viele Talente, dass einen deren blosse Aufzählung fast verschüchtert: Mit vier Jahren konnte sie lesen, in der Schule übersprang sie die erste und die zehnte Klasse. Matura mit 17 Jahren, Medizinstudium in Heidelberg. Gerade hat sie das Gutachten für ihre Dissertation bekommen, ein Summa cum laude für eine Arbeit zur Wirkstoffentwicklung in der Kinderonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Jetzt forscht Fiona Kolbinger in Dresden an robotergestützten Enddarmoperationen und bringt einer künstlichen Intelligenz bei, Gewebetypen zu unterscheiden. Und dann sind da noch die Musik und der Sport.

Vermutlich ist sie eine Getriebene: Fiona Kolbinger auf dem Rad. Foto: Thomas Schlorke

Auf der gemeinsamen Velotour unterbricht sie das Gespräch jedes Mal, wenn hinter einem Zaun ein Hund kläfft, und bellt mit hoher Stimme zurück. Fiona Kolbinger wirkt unbefangen, sie macht es einem sehr leicht, miteinander zu reden. Sie ist routiniert und abgeklärt im Umgang mit Fremden. Gewiss ist das auch eine Konsequenz daraus, dass sie seit ihrer Kindheit in einer oft fordernden Sonderrolle steckt: als Hochbegabte. «Da wird man in der Schule schon hin und wieder gemobbt», sagt sie. Vielleicht wirkt sie aber auch so unbefangen, weil sie immer einen Plan hat und nicht auf Reaktionen der Umgebung wartet.

Zu Hause in einem Vorort von Bonn ist das normal, die ganze Familie scheint aussergewöhnlich zu sein. Beide Eltern arbeiten als Neurologen und Psychiater, der Vater lege seit jeher lange Listen an, um Dinge zu strukturieren, sagt sie. Die Begabungen der Kinder förderten die Eltern, jedes der drei Geschwister sollte ein Instrument lernen und einen Sport betreiben. Der ältere Bruder, studierter Maschinenbauer, übersprang eine Klasse und hat mittlerweile seine zweite Firma gegründet. Die jüngere Schwester hat ein glänzendes Abitur gemacht und studiert Medizin.

Am Abend vor der Rückkehr an den Pannenort im Wald trägt Kolbinger ein bodenlanges, schulterfreies schwarzes Kleid, dazu Perlenohrringe, die Haare sind zu einem Zopf gebunden. Sie gibt mit dem Orchester ein Konzert, in dem sie Bratsche spielt. Sie ist noch nicht lange dabei, vor einem knappen Jahr ist sie von Heidelberg nach Dresden gezogen. Das Ensemble hat Stücke von Rachmaninow, Schostakowitsch, Borodin und «Eine Nacht auf dem kahlen Berge» von Modest Mussorgski einstudiert.

Musik macht sie auch noch: Fiona Kolbinger mit ihrer Bratsche vor einem Konzert in Dresden. Foto: Sebastian Hermann

Kolbinger ist unzufrieden mit den Proben, sie liefen nicht optimal, ausserdem habe sie noch kaum Anschluss im Ensemble gefunden. «In Heidelberg liefen alle meine sozialen Kontakte über das Orchester.» Sie wirkt ruhig, Lampenfieber ist ihr nicht anzumerken. Aber natürlich ist auch ein Konzert ein Abenteuer, weil es schiefgehen kann: Etwas angespannt ist sie gewiss, das ist ja das Schöne. «So gut haben wir das noch nie gespielt», sagt sie nach dem Konzert gelöst, «super.»

Vermutlich ist sie eine Getriebene, was auch daran liegen könnte, dass so viele Möglichkeiten in ihrer Reichweite liegen. Wenn sie erzählt, wirkt sie von ihren Aktivitäten niemals angestrengt oder so, als setze sie sich unter Druck. Montag Verteidigung der Dissertation in Heidelberg, Dienstag Rückreise nach Dresden, Mittwoch Abflug nach Bulgarien zum Start des Transcontinental Race? Lässt sich machen, wenn man will. «Wenn ich am Wochenende ausschlafen würde, käme ich mir schon träge vor», sagt sie. Irgendwann stellt sie einem eine Frage, in der die Selbstverständlichkeit greifbar wird, mit der sie so unfassbare viele Dinge macht: «Was hast du eigentlich noch für Hobbys, ausser Velo zu fahren?» Äh, nun.

Das grösste ihrer vielen Talente scheint zu sein, dass sie kein einziges ihrer vielen Talente verschwendet. Das ist auf der einen Seite eine anmassende Blitzdiagnose, auf der anderen Seite ein Ansatzpunkt, um etwas mitzunehmen: Was kann man sich abschauen, wenn man sich sinnbildlich bei Kolbinger in den Windschatten hängt? Es ist für viele ja schon schwer, sich nur zu entscheiden, was man an einem freien Wochenende machen will, ganz zu schweigen davon, extreme Abenteuer oder Karrierepläne konkret anzugehen.

Der Kopf ist wichtiger als die Beine

Eine Velotour mit Fiona Kolbinger ist unterhaltsam, ein anregendes Gespräch ohne suchendes Schweigen. Das lässt die Befangenheit verschwinden, die eine Begegnung mit Überfliegern in einem weckt: Die unfassbaren Leistungen eines anderen beleuchten ja automatisch die eigenen Unzulänglichkeiten, was natürlich nur im eigenen Kopf stattfindet. Die 24-Jährige spricht schnell, strukturiert und in druckreifen Sätzen. Wenn sich das Gespräch an einem Detail festhält, um dann vom eigentlichen Thema abzubiegen, führt sie die Unterhaltung selbst nach längerer Zeit präzise an diese Kreuzung zurück.

«Ich plane sehr gerne», sagt Kolbinger. Ihre Wochenenden strukturiert sie über Monate im Voraus in einer Excel-Tabelle. «Was kursiv geschrieben ist, das ist erst mal nur ein Vorhaben», sagt sie, «was dort fett steht, ist gesetzt.» Für ihr ehemaliges Orchester in Heidelberg hat sie eine Tour durch China organisiert, 64 Musiker, eine Solistin, ein Dirigent, ein fernes Land, rätselhafte Bürokratie. «Für jedes Konzert hat es verbindliche Zusagen von den Konzerthäusern gebraucht, dazu behördliche Genehmigungen», sagt Kolbinger. Ausserdem Inlandsflüge, Terminkoordination, unvorhersehbare Probleme und der deutsche Zoll: «Wir haben vor dem Abflug für jedes Instrument ein Gutachten benötigt.» Bei der Rückkehr brauchte es Beweise, dass keine alten, wertvollen Musikinstrumente nach Deutschland geschmuggelt werden.

Wer dieses Rennen gewinnen will, muss sich vor allem besser organisieren als alle anderen.

Wie geht man solch furchteinflössend grosse Aufgaben an? Man zerlegt sie in Schritte, in Etappen und sorgt so dafür, dass Licht in die Blackbox dringt, welche die grosse Aufgabe zuvor war. Vielleicht ist dies das Geheimnis, das man als Normalbegabter mitnehmen kann, der sich ständig dagegen wehrt, verplant zu werden oder über anstehende Aufgaben überhaupt nur nachzudenken: Nicht immer nur auf das grosse Ziel glotzen, sondern mehr auf den ersten Schritt. Mit Excel-Tabellen Monate im Voraus zu planen, klingt natürlich spleenig, aber die Effizienz hat auch Vorteile. Zunächst eröffnet es einen Möglichkeitshorizont: Es ist etwas Kreatives, nachzudenken, was sein könnte, was schön wäre. «Ich mag es, mir Aktivitäten auszudenken. Ich bin kein Typ dafür, Serien zu gucken», sagt Kolbinger, «ich langweile mich spätestens nach zwei Folgen.»

Während des Studiums plante sie eine Velotour von Heidelberg nach Stockholm, um einen Freund zu besuchen. Alleine mit dem Trekkingvelo von Jugendherberge zu Jugendherberge, die Route mit Leuchtstift auf Landkarten eingezeichnet. «Die Fahrt hat Spass und Lust auf mehr gemacht», sagt Kolbinger. Einige Touren und drei Jahre später meldete sie sich für London – Edinburgh – London an; eine Nonstop-Langstreckenfahrt über 1400 Kilometer. Kann man mal versuchen, wenn es so gut läuft.

Das Transcontinental Race, fünf Jahre nach der ersten Tour, stellte dann vielleicht die perfekte Herausforderung für ihre Talente dar: «Ich hatte nicht die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, aber einen besseren Plan als die meisten», sagt sie. Wer dieses Rennen gewinnen will, muss sich vor allem besser organisieren als alle anderen. Der Kopf spielt eine noch viel grössere Rolle als die Beine. Das TCR ist ein Selbstversorgerrennen, die Teilnehmer dürfen keine fremde Hilfe annehmen. Und sie müssen ihre Route zwischen den vier festgelegten Kontrollpunkten selbst wählen.

Pläne müssen nicht einengen, sie können Freiheit schenken.

Etwa vier Wochen lang sass Kolbinger am Rechner und baute sich einen GPS-Track zusammen. Auf einem Bildschirm das Planungsprogramm, auf dem zweiten Google Maps: «Ich habe immer geschaut, wo Supermärkte, Tankstellen und so weiter sind», sagt sie. Diese baute sie in die Route ein, inklusive Öffnungszeiten, die der Fahrradcomputer dann während der Fahrt vor Ort automatisch anzeigte. Rein in den Supermarkt, zurück auf das Velo, während der Fahrt essen, jeden Tag um die 400 Kilometer runterspulen, dann drei, vier Stunden Schlaf an einem bulgarischen Strassenrand, an der serbischen Tankstelle, in einer Hollywoodschaukel in Meran oder einem Hauseingang in Frankreich. Für jeden Tag war ein Kilometerziel definiert, ein ehrgeiziges zwar, aber es war trotzdem nur ein kleiner Schritt auf einer grossen Reise, die, als Ganzes betrachtet, wie ein unbezwingbares Monster wirkt. Der Plan ging so gut auf, dass niemand schneller war als sie. Was für ein verrücktes Abenteuer.

Journalisten bedrängten sie schon während der letzten Stunden vor dem Ziel aus Autofenstern heraus mit Fragen. Fiona! Fiona! «Der Rummel war grenzwertig», sagt sie. Die Sponsorenanfragen fluteten schon während des Rennens ihr Mail-Postfach. Aber diese Firmen wollen ja im Austausch etwas, Social-Media-Posts, Auftritte, Termine, Selfies. «Auf so was habe ich keine Lust», sagt Kolbinger. Wozu auch? Es gibt noch die Musik, Konzerte, Proben, die Forschung in der Klinik, die Arbeit als Chirurgin und eine Menge grosser Vorhaben, gut geplant, zerlegt in kleine Schritte. «Ich will etwas erleben», sagt Fiona Kolbinger. Pläne müssen nicht einengen, sie können Freiheit schenken.