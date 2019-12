«Testosteron ist unwichtig»

Im Mailverkehr vor diesem Gespräch bezeichnete ich über 45-Jährige als «ältere Männer». Sie verwahrten sich dagegen. Ab wann ist diese Bezeichnung denn zulässig?

Ich wurde eben 60 Jahre alt. Insofern würde ich sagen: Wer ein paar Jahre älter als 60 ist, darf allmählich als «älterer Mann» bezeichnet werden. (lacht) Im Ernst, das ist natürlich eine subjektive Angelegenheit. 45 Jahre ist aber für gewöhnlich schon eine Zäsur. Weil der Mann merkt, dass er nicht mehr alles kann. Dass ihm nicht mehr alle Optionen offenstehen – körperlich, biografisch. Die Befähigung zur Lebenswendereflexion, wie ich das nenne, ist entscheidend, ob ein Mann dies nur als bedrohlich empfindet. Oder ob er gelassen damit umgehen und seine neue Rolle sinnvoll interpretieren kann.

«Lebenswendereflexion» ... klingt intellektuell anspruchsvoll.

Mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Auch weniger gut gebildete oder intelligente Männer vollziehen diese Reflexion. Sie merken intuitiv, dass diese oder jene Aktivität nicht mehr drinliegt, ihrem Alter nicht mehr angemessen ist. Zugleich gibt es viele intelligente Männer, die es eigentlich besser wissen müssten und sich dennoch in peinliche Abenteuer stürzen.

Zum Beispiel?

Ein Klassiker ist, dass der Mann plötzlich wieder Fussball spielt und sich dabei sofort verletzt. Oder Affären anfängt: Vor allem narzisstische Männer, die viel Bestätigung von aussen brauchen, sind anfällig. Bestimmte Milieus bieten ihnen für Seitensprünge mehr Gelegenheit als andere. Typisch ist auch, dass Männer sich auf einmal extrem für die Hobbys und die Freizeit ihrer Kinder zu interessieren und sie nachzueifern beginnen. Wenn ein 45-Jähriger plötzlich auf Instagram posiert, wirds schwierig. Das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass einer mit seinem realen Lebensalter hadert. Auf der anderen Seite gibt es auch Männer, die komplett blockiert sind und mit den Umbauprozessen auf eine ganz andere Weise nicht zurechtkommen. Dieser Typ Mann traut seinem Körper nichts mehr zu. Ein 50-Jähriger etwa, der mal Herzbeschwerden hatte und jetzt ängstlich zu Hause bleibt.

Welche Sportarten eignen sich für ältere Herren besser als Fussball?

Golf ist gut. Ein gepflegtes, längeres Spazierengehen mit integrierten Bewegungsabläufen, bei dem es auf Fokussierung und Körperkontrolle ankommt und nicht auf Kraft und Schnelligkeit. Golf ist sicher besser geeignet als etwa Tennis oder eben Fussball – wenn Mann souverän mit dem damit verbundenen Image des Besserverdiener-Sports umgehen kann.

Der grau melierte 50-Jährige galt lange als attraktivster Männertyp überhaupt. Heute nicht mehr?

Das war vielleicht früher so. Doch die Lebenserwartung steigt ständig, und so entstehen neue biografische Spannungsverhältnisse. Heute können Männer mit 70 noch fit und attraktiv sein. Das ist aber eben auch eine neue Herausforderung, die sich Männer früher so nicht stellte: Dass man nach der Pensionierung sein Leben noch für viele Jahre gestalten muss, mit viel Freizeit und abseits der bisherigen Arbeit. Dass man Hobbys reaktiviert und Freundschaften intensiver pflegen kann. Im Wissen um die lange Zeitspanne, die noch vor ihnen liegt, vollziehen heute viele Männer mit 50 nochmals eine radikale Kehrtwende. Die Gesellschaft ist diesbezüglich auch offener als früher. Mancher outet sich erst mit 50 als schwul, und sein Umfeld akzeptiert das dann weitgehend.

Der alte Mann mit der neuen, deutlich jüngeren Partnerin wird aber nicht mehr so gern gesehen.

Das stimmt. Der alte, heterosexuelle Mann wird heute kritischer gesehen und kann sich weniger erlauben als früher. «Alter, weisser Mann» ist ja so ein Schlagwort. Es ist schon in Ordnung, dass der alte Mann nun auch mal in die Defensive gerät. Wenn es jetzt auffällt, wenn auf einem Podium ausschliesslich solche alten Männer sitzen und reden. Andererseits ist die Kritik teils auch übertrieben, medial stark angeheizt.

Die Anforderungen an den zeitgemässen Mann werden von manchen als allzu herausfordernd, wenn nicht als schizophren empfunden: Tough und sensibel soll er sein.

Klar, diese Rollenerwartung ist eine Herausforderung. Aber, bitte nicht vergessen: Für die Frauen ist die Angelegenheit noch komplizierter. Sie werden noch konsequenter in Doppelrollen gedrückt als Männer.

Welches Ergebnis der Männerforschung hat Sie in den letzten Jahren überrascht?

Dass Testosteron unwichtig ist. Das ist ja ein richtiges Business geworden: Sobald sich der Mann etwas müde oder melancholisch fühlt, wird das mangelnde Testosteron dafür verantwortlich gemacht. «Low-T-Syndrom» wird das dann genannt. Studien der letzten zehn Jahren haben allerdings klargemacht, dass solche Zustände nichts mit dem Testosterongehalt zu tun haben. Es geht nicht um die Hormone. Anders gesagt: Der Mann kennt keine biologisch bestimmten Wechseljahre.

Komplett unwichtig ist Testosteron aber nicht, oder?

Der Testosteronspiegel wirkt sich auf die Erektion aus, das stimmt. Aber all die psychosomatischen Phänomene, die typischerweise mit der Midlife-Crisis verbunden werden, sind Testosteron-unabhängig.

Geben Sie noch das Beispiel eines gut gealterten Prominenten.

Helmut Schmidt. Ein Mann, der mit seinem Alter souverän umging. Der nicht übertrieb und um seine Grenzen wusste. Der zugleich wach blieb und die aktuellen Debatten verfolgte und sie prägte mit seiner grossen Lebenserfahrung, die man tatsächlich «Weisheit» nennen darf. Und der sich auch im ganz hohen Alter noch Freiheiten herausnahm und unvernünftigerweise bei der Zigarette blieb.