Weder sie noch er

Wenns um die Anrede geht, kreuzt Lee beim Onlineshopping gern «Frau» an – quasi extra. Am Telefon klingt Lee aber wie ein Mann. Bei unserem Treffen in Bern trägt Lee einen schwarzen Minirock, Strümpfe und hohe Stiefel, kombiniert die weiblichen Attribute aber mit einem Hoodie, dicker Goldkette und Baseballcap. Accessoires, wie sie Hip-Hop-Jungs tragen. Ein gewagter Look – verwirrend und geheimnisvoll zugleich. Instinktiv kommt Neugierde auf: Wer ist diese Person? Ist sie schwul? Ein Crossdresser? Oder ist das jetzt der letzte Schrei aus Berlin?

Für Lee, Anfang 40, sind solche Reaktionen Alltag. Viele Leute begegnen Lee mit Verunsicherung, je später der Abend und je mehr Alkohol fliesst, kann es gar zu Anfeindungen kommen. Lee gehört zu jenen Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Non-binär oder genderfluid nennt sich Lee, «je nach Situation und Tagesverfassung fühle ich mich eher weiblich, eher männlich oder keines von beiden».

In jungen Jahren spielte Lee gern Basketball und gehörte zur toughen Sprayerszene. Heute ist Lee Koch, hat drei Kinder und ist geschieden. Fragt man Lee «Wer bist du?», bekommt man sehr schnell die Antwort: «Ich bin einfach Mensch, weder er noch sie, ich bin Lee.» Deshalb hat Lee ausdrücklich darum gebeten, nicht als «er» bezeichnet zu werden.

Woher weiss man, dass man ein bestimmtes Geschlecht hat?

Wie Lee sind je nach Studie und Fragemethode 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung transgender. Das heisst: Ihre Geschlechtsidentität, so, wie sie sich fühlen, stimmt nicht mit dem bei der Geburt eingetragenen, biologischen Geschlecht überein. In der Schweiz wären das zwischen 40 000 und 240 000 Personen. Zu dieser Gruppe gehören Menschen, die ihre Identität wie Lee zwischen den Kategorien Frau und Mann oder ausserhalb ansiedeln (non-binär), genauso wie Transmänner und Transfrauen.

Während Lee sein fliessendes Wesen durch Kleidung, Nagellack und Schmuck ausdrückt, ist Sirith, 26, für die Allgemeinheit kaum als non-binär zu erkennen. Mit den langen braunen Haaren, dem Wollmantel und den Absatzstiefeln ist Sirith von Frauen nicht zu unterscheiden. Kaum nachvollziehbar, dass es da etwas gibt, das Sirith versichert, keine Frau zu sein. Sirith zuckt mit den Schultern. Allzu oft musste sich Sirith deswegen schon rechtfertigen. «Es ist eine innere Gewissheit, anders kann ich es nicht beschreiben. Wissen Sie denn, weshalb Sie eine Frau sind?»

Unisex-Toiletten gibt es bis jetzt erst an Hochschulen

Dass sich Menschen nicht nur als weiblich oder männlich identifizieren, ist schwer zu beweisen. David Garcia, Psychiater und Leiter des Zentrums für Geschlechtervarianz an der Uni Basel, spricht deshalb von Misstrauen, das Transmenschen oft entgegengebracht wird. «Sie haben eine Beweisschuld, die sie aber nicht erbringen können.» Anders als zum Beispiel Homosexuelle, die sich outen, indem sie irgendwann einen gleichgeschlechtlichen Partner mit nach Hause bringen, können Leute wie Lee oder Sirith nicht einfach belegen, dass sie sich nicht als Frau oder Mann identifizieren. Sie können es bloss mitteilen.

Laut Garcia liegt es daran, dass «wir es nicht gewohnt sind, über Geschlechtsidentität zu reflektieren – die hat man einfach». Die grosse Mehrheit beschäftigt diese Frage schlichtweg nicht. Frau- oder Mannsein ist eine Konstante, auf die man sich ein Leben lang verlassen kann, vielleicht die letzte Bastion in dieser sich ständig verändernden Welt. Dass es nun auch in diesem scheinbar klar zweigeteilten Bereich eine Vielfalt geben soll, irritiert erst einmal. Schlimmer noch: Der Gedanke kann bedrohlich wirken.

Andererseits: Vor 100 Jahren waren Frauen in Hosen genauso undenkbar, vor 30 Jahren galt Homosexualität noch als Krankheit. Dass in unserer individualisierten Gesellschaft nun auch Geschlechtsidentitäten aufgeweicht werden, scheint eine logische Entwicklung, die allerdings ein paar Gewissheiten auf den Kopf stellt: Wenn die Grenzen zwischen Mann und Frau aufbrechen, kommen neue Identitäten zum Vorschein. Non-binäre Menschen wie Lee und Sirith werden nun öffentlich sichtbar – und wollen als solche anerkannt werden. Erste Bestrebungen gibt es bereits: In Schweden wurde 2015 das genderneutrale Pronomen «hen» eingeführt, mehrere Hochschulen haben Unisex-Toiletten, einige Fluglinien bieten bei der Buchung eine dritte Geschlechtsoption an, und in Deutschland etwa kann man im Pass die neutrale Form «X» wählen.

Für David Garcia, der jährlich rund 70 Personen begleitet, die sich geschlechtsangleichende Massnahmen wünschen, ist diese Auseinandersetzung längst fällig. «Es betrifft zwar wenige Menschen, aber bisher wurden sie von der Gesellschaft negiert.» Laut Garcia entwickelt sich die Geschlechtsidentität zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr. «Bei non-binären Kindern wird diese aber weder von der Mutter, dem Vater noch von anderen Kindern vorgelebt. Also passen sie sich ihrem Umfeld an.» Sirith zum Beispiel, in einem kleinen Dorf in der Ostschweiz aufgewachsen, dachte als Kind, dass sich alle anderen auch so fühlen.

Androgynes Aussehen liegt im Trend

«Später fragte ich mich oft: Wieso merkt ihr alle nicht, dass ich weder Mann noch Frau bin?» Als Teenager war Sirith überzeugt, nur androgyn aussehende Menschen seien non-binär. «Also konnte ich das ja auch nicht sein, weil ich weiblich aussehe.» Erst vor einem Jahr, mit 25, hat sich vieles geklärt, und Sirith wagte das Coming-out als non-binär. «Seither kleide ich mich sogar femininer als vorher, gerade weil ich weiss, wer ich bin.» Klingt seltsam, ist aber nicht aussergewöhnlich. Denn: Geschlechtsidentität, präzisiert der Psychiater David Garcia, habe nichts mit dem Aussehen, der Kleidung oder mit der sexuellen Orientierung zu tun. «Manche können zwar durch ihr Äusseres die innere Spannung auflösen, für andere wie Sirith ist das unwichtig.»

Die Auflösung der Kategorien Mann und Frau lässt sich seit ein paar Jahren auch im Alltag beobachten. Zara und H & M bieten Unisex-Linien an mit Hoodies, Jeans und T-Shirts. Viele Modedesigner setzen sich bewusst über die Geschlechtergrenzen hinweg und entwerfen Blusen oder plissierte Röcke für Männer. Der Trend geht aber noch weiter. Wer sich etwa in Zürich auf der Strasse oder im Tram umschaut, merkt schnell: Androgynes Aussehen liegt besonders bei Jugendlichen im Trend. Manchmal lässt sich auch beim zweiten und dritten Hinsehen nicht beurteilen, ob es sich um eine junge Frau oder einen jungen Mann handelt.

Es scheint heute Teil der natürlichen Selbstfindung zu sein, auch die Geschlechtsidentität zu hinterfragen. Entsprechend ist die Anzahl Minderjähriger, die sich als transgender outen, in den letzten Jahren massiv gestiegen. In Grossbritannien zum Beispiel haben sich im Jahr 2018 über 2500 Kinder und Jugendliche einer Behandlung unterzogen, zehn Jahre davor waren es nicht einmal 100. Die Behandlungen steigen laut Garcia auch bei uns. Wie viele Transmenschen in der Schweiz leben, wurde bisher jedoch nicht erhoben.

Nach dem Coming-out hat Lee mit den beiden älteren Kindern relativ schnell besprochen, dass «Daddy» kein Mann ist.

Dennoch gilt auch bei uns: Transgender ist ein medialer Hype. Da wird es unweigerlich Teenager geben, die vor allem auffallen wollen oder glauben, ihre Probleme zu lösen, indem sie ihr Geschlecht infrage stellen. Dafür sprechen auch die Resultate einer US-Studie, die einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von sozialen Medien und steigendem Transgender-Empfinden belegen konnte. Einige Wissenschaftler und Psychotherapeutinnen raten deshalb zur Vorsicht mit Hormonbehandlungen, die irreversibel sind.

Für Sirith und Lee kommen Hormone derzeit nicht infrage. Beide sind mit ihrem Aussehen «so weit zufrieden». Und wie steht es um die Liebe? Sirith lacht. «Ich lebe in einer Beziehung. Schon vor dem Outing war für mich aber klar, dass ich nicht heterosexuell bin.» Lee wiederum bezeichnet sich als pansexuell, das heisst: Lee fühlt sich von allen Geschlechtern angezogen.

«Ich denke zum Glück nicht jeden Tag über mein Geschlecht nach.»

Nach dem Coming-out hat Lee mit den beiden älteren Kindern relativ schnell besprochen, dass «Daddy» kein Mann ist. «Wenn sie mich heute im Rock sehen, gehen sie entspannt damit um, schliesslich bin ich immer noch dieselbe Person.» Lee selbst nimmt es weniger locker. Zwar versichert Lee, einen BH kaufen zu können, ohne dabei rot zu werden. «Es gibt aber Tage, da stehe ich bis zu einer Stunde vor dem Kleiderschrank, weil ich nicht weiss, ob ich mir all die irritierten und abwertenden Blicke auf der Strasse zumuten will.»

Und an ganz schlechten Tagen? «Da verstecke ich mein fluides Geschlecht, weil ich nicht verletzt werden will.» Dann zieht sich Lee einfach wieder wie ein Mann an. «Ich komme mir dann vor wie ein Doppelagent mit mehreren Identitäten.» Gleichzeitig fällt Lee auf, wie privilegiert Männer behandelt werden. «Die Leute nehmen mich ernster und sind freundlicher, wenn ich als Mann eingeordnet werde.»

Ist es denn nicht furchtbar einsam, wenn man zu 0,5 Prozent der Bevölkerung gehört? Sirith scheint es gelassen zu nehmen: «Ich denke zum Glück nicht jeden Tag über mein Geschlecht nach.» Lee überlegt eine Weile. «Ich habe ein gutes soziales Netz, aber ich fühle mich oft fremd – im Tram, in Bern, in der Welt.» Gern würde Lee dazugehören, aber nur so, wie Lee ist. «Ich möchte genauso wie Männer und Frauen als normal gelten.»



