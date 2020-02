Wenn Heilige keine Engel waren

Sonntagvormittag vor einer Woche: In der Nähe von Los Angeles stürzt ein Helikopter ab, alle Insassen sterben. Am Mittag die Gewissheit: Kobe Bryant ist unter den Opfern. Black Mamba, Basketball-Legende, stolzer Vater von vier Töchtern, ist tot. Die Betroffenheit verbreitete sich rasend schnell. «Die Stadt der Engel hat ihr Idol verloren.»

Keine Stunde später brach eine Journalistin der renommierten «Washington Post» das Tabu. Statt wie alle anderen in die Trauerhymnen einzustimmen, twitterte sie kommentarlos den Link zu einem älteren Artikel über das dunkelste Kapitel in Bryants Leben: Er soll 2003, kurz nach der Geburt seiner ersten Tochter, eine 19-jährige Hotelangestellte vergewaltigt haben.

Sofort wurde die Journalistin an den Pranger gestellt. Allein in den ersten 20 Minuten hagelte es 10'000 Kommentare, darunter Morddrohungen. «Dass die Leute mit Wut und Drohungen auf mich reagieren, spricht Bände über den Druck, den jene aushalten müssen, die in solchen Fällen schweigen», schrieb sie. Jede öffentliche Figur müsse doch in ihrer Gesamtheit in Erinnerung bleiben, selbst wenn sie verehrt werde, selbst wenn es unangenehm sei. Der Mob liess sich nicht beruhigen, sie wurde suspendiert.

Verstärkt durch die sozialen Medien mündet die Totenverehrung schnell in peinlicher Oberflächlichkeit.

Als auch noch die Schauspielerin Evan Rachel Wood einen Tweet absetzte – «Mein Herz ist gebrochen, ich fühle mit Kobes Familie. Er war ein Sportheld. Er war auch ein Vergewaltiger. Und all diese Wahrheiten können gleichzeitig existieren» –, war die Social-Media-Gemeinde endgültig ausser sich. So etwas Pietätloses unmittelbar nach dem Tod eines Menschen sei inakzeptabel. Eine Frau schrieb angewidert: «Hier ist die #MeToo-Bewegung ausser Kon-trolle geraten.»

Darf man Negatives über Tote sagen? Offenbar nicht. Das wissen alle, die schon mal an einer jener Beerdigungen waren, an denen Verstorbene geradezu in den Himmel gejubelt werden. Kritische Worte hört man höchstens zwischen den Zeilen, schlechte nie.

Erst recht nicht, wenn es sich um Quasi-Heilige handelt wie Kobe Bryant, der seinen Ruf als egoistischer Sportler und Mensch zu rehabilitieren vermochte und zur Inspiration wurde. Solche Helden werden unantastbar. Verstärkt durch die sozialen Medien mündet die Totenverehrung schnell in peinlicher Oberflächlichkeit. Der Tiefpunkt war die Flitzerin, die beim Nachtslalom von Schladming mit einem «R.I.P. Kobe»-Plakat über die Ziellinie rannte.

Negatives zu erwähnen, ist unsensibel, aber nicht unfair

Man soll nur Gutes über Tote sagen, heisst frei übersetzt das über 2500 Jahre alte Sprichwort «De mortuis nil nisi bonum dicendum est». Aber was, wenn das Negative relevant ist? Man kann das Zitat auch so verstehen: Man soll nicht unfair über Verstorbene reden. Strafrechtlich verurteilt wurde Bryant nie. Die junge Frau sah sich ausserstande, vor Gericht auszusagen, nachdem sie monatelang denunziert worden war.

Man einigte sich auf einen aussergerichtlichen Vergleich und eine Entschuldigung des Basketballstars: «Auch wenn ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Begegnung einvernehmlich gewesen ist, bemerke ich jetzt, dass sie diesen Vorfall nicht so bewertet hat wie ich.»

Daran so kurz nach seinem Tod zu erinnern, mag unsensibel gewesen sein. Aber es war auch Teil seines Lebens. Es wäre seltsam, das zu verschweigen. Und unfair für das mutmassliche Opfer. Ihm eine Stimme zu geben, fand die Journalistin wichtiger als Bryants Recht auf Vergessen und das Bedürfnis der Welt nach einem makellosen Helden.



