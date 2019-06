Zu Hause im Spannergässli

Die Weisung kam von oben, aus Bern. Alle Gemeinden müssen ihre Strassen neu hochdeutsch benennen. Im kleinen Walliser Dorf Randa, wo die Wege und Quartiere seit Generationen Namen wie Ännerna oder Oberhiischru tragen, war man besorgt. Eine Gefahr für den alten Dorfcharakter? Viele Kilo­meter nördlich, in Winterthur, erreichte die Stadtverwaltung letzten Sommer der Vorschlag einer langjährigen Anwohnerin: Ob man den namenlosen Weg vor ihrem Haus nicht ­Zwätschgewägli taufen könne? Jeder im Quartier nenne das Gässlein so.

Die Anekdoten zeigen: Strassennamen sind mit Emotionen verbunden, sie schaffen ein Gefühl von Heimat. Die Adresse, an der man aufgewachsen ist, bleibt ein Leben lang in Erinnerung. Zahlreiche Strassen sind heute nach den Menschen benannt, die einst an ihnen wohnten: Lorenzweg, Glasmalergasse, Josefstrasse.

Immerhin Zwetschgenweg

Strassen sind auch Geschichte. Die Namen, die man ihnen seit dem Hochmittelalter gab, sind Abbild politischer und gesellschaftlicher Strömungen. 1960 benannte Basel nur drei Wochen nach dem Begräbnis von Henri Guisan, das einem Staatsakt gleichkam, die Militärstrasse in General-Guisan-Strasse um. Zürich zog nach. Bis heute haben 48 Städte und Gemeinden dem früheren Ober­befehlshaber auf diese Weise ein Denkmal gesetzt. Während im Ausland regelmässig historische Persönlichkeiten aus dem Stadtbild verbannt werden – der Berliner Leninplatz heisst seit 1992 Platz der Vereinten Nationen –, sind Umbenennungen in der Schweiz eher selten. Doch seit kurzem werden Geschlechterdebatten über Wegschilder ausgetragen. Schweizer Feministinnen fordern, der öffentliche Raum müsse weiblicher werden. Damengasse anstatt Herrengasse (die gibts wirklich, mehr als einmal). In der Tat ist bis heute deutlich mehr Männern die Ehre einer eigenen Strasse zuteilgeworden.

Solange keine Politik im Spiel ist, zeigen sich die Gemeinden durchaus flexibel: In Winterthur wurde das namenlose Gässlein ­tatsächlich neu benannt. Nicht Zwätschgewägli, wie von der Anwohnerin vorgeschlagen, aber immerhin Zwetschgenweg. Und das Walliser Dorf Randa lenkte ein: Aus Oberhiischru wird nun Oberhäusern.

Die 10 Schlüpfrigsten

1. Spannergässli (Teufenthal AG)

2. Im Nippel (Bülach ZH)

3. Wixerüti (Ruswil LU)

4. Tittwiesenstrasse (Chur GR)

5. Gimmermeh (Einsiedeln SZ)

6. Holzschuepisse (Wiler bei Seedorf BE)

7. Im Löchli (Niederglatt ZH)

8. Lutschenstrasse (Ittigen BE)

9. Im Sack (Oberglatt ZH / Thalwil ZH u. a.)

10. Gsässstrasse (Benken SG)

Mit einem voyeuristischen Anwohner hat das Spannergässli nichts zu tun. Vielmehr bezieht sich der Name offenbar darauf, dass hier die Pferde vor den Karren gespannt wurden. Und hinter Gimmermeh versteckt sich nicht eine Aufforderung zu unzüchtigen Handlungen, sondern ein Stück Land, das von geringem Ertragswert ist. Die Flurnamen Sack und Löchli bezeichnen kleine Geländevertiefungen bzw. sackförmige Landschaften.

Die 10 Kuriosesten

1. Stasigässlein (Oberwil BL)

2. Schlottermilch (Sursee LU)

3. Rumpumpsteig (Zürich)

4. Torkelgasse (u. a. Mels SG)

5. Im Löli (Wintersingen BL)

6. Moskau (Ramsen SH)

7. Tubel (Huttwil BE)

8. Statt Beinen Flügel (Bern)

9. Rotzring (Stans NW)

10. Pulverfässli (Hendschiken AG)

Mit Spitzeln hat das Stasigässlein nichts zu tun. Das Dorf benannte das Strässlein nach einer Gönnerin, die dort gelebt hatte: dem Stasi-Marieli, die ihren Spitznamen ihrer Mutter Anastasia verdankte. Russisches Flair verströmt auch die Adresse Moskau. Genauer handelt es sich um einen Ortsteil der Gemeinde Ramsen. 1799 sollen dort russische Koalitionstruppen ihr Lager aufgeschlagen haben, weshalb es auch einen Weiler namens Petersburg gibt. Das Gebiet Tubel in Huttwil wiederum geht nicht auf einen unliebsamen Anwohner zurück, sondern wohl auf das Wort Tobel bzw. Bachschlucht.

Diese 6 Strassen gibt es in allen 4 grössten Schweizer StädtenGartenstrasse

Tellstrasse

Pestalozzistrasse

Dufourstrasse

Wiesenstrasse

Marktgasse

Es ist nicht etwa, wie man spontan denken könnte, die «Bahnhofstrasse», die durch jede grössere Schweizer Stadt führt. Zwar gehört diese zu den häufigsten Strassen im Land. Doch es sind nur gerade sechs Strassen, die sowohl Zürich, Bern, Basel als auch Genf (im französischen Pendant) gemeinsam haben.

R kommt vor S



R – mit diesem Buchstaben beginnen Schweizer Strassen am häufigsten. Naheliegende Erklärung: all die «rues» in der Romandie.

Eine Strasse als Denkmal



Eine Strasse nach einer lebenden Persönlichkeit zu benennen, kann heikel sein – man weiss nie, welchen Fauxpas sich jemand noch leistet. Einige Schweizer haben diese Ehre dennoch erfahren. Gute Chancen haben Sportler: Es gibt nicht nur die Roger-Federer-Allee in Biel BE, sondern auch die Mike-Schmid-Olympiastrasse in Frutigen BE und den Vreni-Schneider-Weg in Elm GL. Weiteres Beispiel ist die Bundesrat-Adolf-Ogi-Strasse in Kandersteg BE.

Einsame Appenzellerin



Exakt ein Weg im ganzen Kanton Appenzell Innerrhoden ist nach einer Frau benannt: die St. Annastrasse in Appenzell. Nur ein einziges Haus an dieser Strasse wird von der Post beliefert.

Von Blumen und Dichtern



Flora und Erika sind die häufigsten Frauennamen, nach denen in der Schweiz ein Weg benannt ist. Bei den Männern sind es Gotthelf und Martin.



