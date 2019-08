Zum Glück ist der Sommer vorbei

Gut zurück aus den Ferien? Waren Sie am Meer oder in den Bergen? Öko oder Tropen? Ferien, das ist die grosse Aus-Taste. Ausspannen wollten Sie, nehme ich an, ausschlafen, eine Auszeit haben. Ging mir genauso. Ferien, das ist unser Traum vom Entkommen.

1979 kam in der Schweiz ein Film in die Kinos, der «Les petites fugues» hiess, Regie Yves Yersin, produziert vom Filmkollektiv Zürich. Ein Knecht, der sein Leben lang auf einem abgelegenen Bauernhof im Jura gearbeitet hat, kauft sich von seinen ersten paar Altersrenten ein Moped und beginnt, damit Ausflüge zu unternehmen, die ihn immer weiter wegführen von der kleinen Welt seines Alltags. Die Ausflüge verändern ihn und das Leben der Familie um ihn herum, es kommt zum Eklat – aber am Schluss geht alles gut aus. Mit fast einer halben Million Eintritte wurde «Kleine Fluchten» zum grossen Publikumserfolg. Ähnlich wie die «Schweizermacher» vom Jahr zuvor hat er Kultstatus und steht heute auf Platz sechs der erfolgreichsten Schweizer Filme überhaupt.

Tourismus ist deswegen Pop, weil er seinen Kunden zuflüstert, dass er das genaue Gegenteil einer Industrie sei.



Wegfahren, um etwas zu verändern: Dieses Versprechen war offensichtlich unwiderstehlich in der Schweiz der 1970er-Jahre, die sich selbst sehr eng vorgekommen ist. (Ebenso unwiderstehlich wie die Verlockung für ein sehr reiches und hoch industrialisiertes Land, sich selbst in einem kleinen Bauernhof wiederzuerkennen.) In denselben 1970er-Jahren konnten die Schweizer Reiseveranstalter jährlich zweistellige Zuwachsraten verbuchen. Während in der Ölkrise zwischen 1973 und 1976 andere Dienstleistungs- und Industriebranchen scharfe Einbrüche erlebten, wuchs die Tourismusindustrie ununterbrochen, in nie zuvor gekanntem Tempo. Der Anteil am durchschnittlichen Haushaltsbudget für Ferien stieg trotz der Krise unaufhaltsam. Flugreisen wurden immer populärer, die Destinationen immer exotischer.

In diesen 1970er-Jahren, dem Jahrzehnt von ABBA, den Rolling Stones und den Bee Gees, leben wir immer noch, was die Ferien angeht: «Stayin’ Alive». Ferien sind die Flucht ins Paradies, in den Zustand der Unschuld von früher. Tourismus ist Pop, eine globale Industrie des Als-ob, der Zitate und der endlosen Wiederholungsschleifen des Vertrauten. Natürlich sind Ferien für jeden von uns Privatsache und kostbare persönliche Auszeit. Und gleichzeitig die drittgrösste Dienstleistungsbranche des Planeten, mit gut zehn Prozent Anteil am globalen Bruttosozialprodukt. 1,4 Milliarden Touristen waren im vergangenen Jahr unterwegs, die höchste je registrierte Zahl.

Alles andere als exklusiv: Schlange stehen am Buffet im Ferienhotel. Foto: Getty Images

Tourismus ist auch deswegen Pop, weil er seinen Kunden zuflüstert, dass er das genaue Gegenteil einer Industrie sei, nämlich persönliches, individuelles Erleben. Reiseveranstalter mit Millionen von Kunden versprechen «Exklusivangebote»; Reiseführer in Auflagen von vielen Zehntausend Stück «Geheimtipps». «Neue Erfahrungen machen», sagen die Texte auf den Werbeplakaten dazu. «Willkommen im Paradies.» Das ist das laut geflüsterte Versprechen des Reisens: nur für dich. «Einzigartige Ich-Momente erleben.»

Das Paradies auf der Insel

Denn Pop-Bedeutungen sind selbstverständlich. Sie erschliessen sich nicht durch ihre Logik, sondern durch die Zugehörigkeit zur jeweils relevanten Gemeinschaft, hat der dafür zuständige Theoriehäuptling Diedrich Diederichsen formuliert. Und wie der Tourismus hat sich Pop aus gesellschaftlichem Gegenentwurf, Revolte und Flucht flugs in etwas verwandelt, was Diederichsen etwas grimmig «die ideologische Einverstandenheit aller» nennt: in einen Allesfresser, der jede abweichende Position – öko, alternativ, nachhaltig, egal – problemlos in den Mainstream eingemeindet und kommerziell nutzbar macht.

Popmusik erinnert einen an die eigenen Wünsche von früher, und zwar vorzugsweise an solche, die noch nicht ausgestanden sind. Und Ferien sind die Wunschzone schlechthin. Ich möchte mich ganz viel in der Sonne bewegen und schlank, braun und muskulös werden. Ich möchte alle diese wunderbaren Spezialitäten an meinem Ferienziel geniessen – Wein, Käse, Eis, alles. Ich möchte die sommerliche sexuelle Erfüllung, für die mir im restlichen Jahr die Zeit, die Gelegenheit und das Gegenüber gefehlt haben. Ich möchte alle diese wichtigen, mich zutiefst berührenden, mein Leben verändernden Bücher lesen, für die ich sonst keine Musse habe. Und zwar alles gleichzeitig. Fehlt noch etwas? Ja, ich möchte meinen Kindern all das zeigen, was mir wichtig ist, was mich geprägt hat, was mich ausmacht.

Unser Mantra lautet: «Ich darf das, ich bin Tourist.»



So ganz allein bin ich aber mit meinen Ferienwünschen nicht. Das Paradies auf der tropischen Insel, das Haus am Meer im Süden, einsam und direkt am leeren Strand, Mitte Juli bitte, das urtümliche Chalet in blühenden Wiesen vor verschneiten Bergen, sie alle haben viele Wunschanhänger. Jeder von ihnen ist, wie ich, aufrichtig davon überzeugt, dass seine Version des Wunsches unmittelbarer und echter ist als die der anderen. Wir glauben an die Wunscherfüllung in den Ferien auf ziemlich ähnliche Art und Weise, wie wir an das Christkind, den Weihnachtsmann und den Osterhasen glauben.

Ziemlich viele erfolgreiche Versatzstücke des Tourismus setzen deswegen ungehemmt auf Infantilisierung – von den Souvenirshops bis zum Gummibärchen auf Hotelkopfkissen, von Heidi, Disneyland und dem Schellen-Ursli ganz zu schweigen. Ferien sind eine mythische Festung Kinderland für Erwachsene, inklusive des Versprechens, dass Rindsfilet, Thunfisch und Benzin dort für immer spottbillig sein werden. Aber nur für uns. Exklusiv. Denn unser Mantra lautet: «Ich darf das, ich bin Tourist.»

Wie die Popmusik verspricht der Tourismus seinen Kundinnen und Kunden im Wesentlichen zurückgedrehte und wieder zugänglich gemachte Zeit. Denn die Ziele sind nicht einfach der Strand, der Berg oder die schöne Stadt. Sondern dass es sich dort noch so anfühlt wie früher. Ferien sind das Versprechen, sich in vergangene Zeitzonen zu begeben, in denen man selbst jünger gewesen ist, nur diesmal mit der richtigen Partnerin, dem richtigen Partner. Die eigene Vergangenheit ist dann nicht mehr zwei oder fünf Jahrzehnte, sondern nur mehr ein Zugticket, eine Flugreise oder ein Pauschalarrangement weit weg vom pittoresken Land Früher. «Hier ticken die Uhren langsamer als anderswo», steht dann im Reiseführer. «Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.»

«Unsere Zeit ist die letzte gewesen, in der man noch reisen konnte.»Harry Graf Kessler (1898), Kunstsammler

Das hat mit Geschichte zu tun. Der moderne Tourismus ist ein Kind der Industrialisierung: Zu kollektiven Sehnsuchtsorten wurden alte Städte und unberührte Natur nämlich erst, als sie ab der Mitte des 19. Jahrhunderts immer schneller zu verschwinden begannen. Tourismus ist seither der Wunsch, sich eine eindeutigere Vergangenheit zu verschaffen. Man fährt ins Muotathal und nach Ladakh auf der Suche nach reineren und ursprünglicheren Versionen von sich selbst.

Heutige touristische Inszenierungen der Schweiz – «Grand Tour», «Historic Hotels» – spielen deswegen am liebsten den enthusiastischen Blick der wohlhabenden Engländer der Mitte des 19. Jahrhunderts auf die reinen unverfälschten Bergbewohner nach. Nur eben jetzt für die Besucher des 21. Jahrhunderts. Die fleissigen Servicekräfte aus Portugal, Exjugoslawien, Sri Lanka und Italien, ohne die der Schweizer Tourismus binnen 24 Stunden zusammenbrechen würde, müssen dabei allerdings ignoriert werden. Inländer spielen, dass sie die reichen Ausländer von früher seien, während die Ausländer von heute ihnen die Betten machen und den Kaffee servieren.

Touristen sind zum Glück immer die anderen, nicht wir.



Ob damals wirklich alles echter war, ist allerdings fraglich. Die Schönheit der Alpen, schrieb der britische Reisende John Ruskin 1857, also vor 162 Jahren, sei durch ihre vielen Besucher auf immer zerstört. Das russische Traumziel Jalta nannte der russische Schriftsteller Anton Tschechow 1888 «eine Mischung von Europäischem, das an die Ansichten von Nizza erinnert, und etwas Billigem und Schäbigem». Unglückliche Schwindsüchtige, die Gesichter der müssigen Reichen, die sich nach einem Abenteuer sehnen; der Parfumgeruch anstelle des Dufts von Zedern und Meer, der elende, schmutzige Pier, das Geschwätz der jungen Damen und Herren, die sich hier eingefunden haben, um die Natur, von der sie keine Ahnung haben, zu bestaunen. Harry Graf Kessler notierte 1898 aus Mexiko: «Unsere Zeit ist die letzte gewesen, in der man noch reisen konnte, denn Neues gibt es in der Fremde nicht mehr zu sehen. Das Bild bleibt sich von Weltteil zu Weltteil erstaunlich gleich.»

Oder mögen Touristen einfach keine anderen Touristen? Der Tourist, hat Hans Magnus Enzensberger 1957 in seiner «Theorie des Tourismus» formuliert, sei das Spiegelbild dessen, was er loswerden wolle. Deswegen nehme er es überallhin mit. Eines können wir also über die Schönheiten von früher mit Sicherheit sagen, in die wir uns in den Ferien zurückbewegen möchten: Wenig hat man in diesen angeblich guten alten Zeiten so bitter beklagt wie das Verschwinden der guten alten Zeiten.

Pop neigt eben zur Melancholie. «Hotel California» hiess der Hit von 1976, in dem The Eagles den verlorenen Geist von 1969 beschworen. Anton Tschechow hat ohnehin vermutet, dass das Authentische von früher erst dadurch entstehe, dass es verloren gegangen ist. Dem Schriftsteller ist in Jalta, wo man mit Nostalgie an seine Epoche zurückdenkt, mittlerweile ein Museum gewidmet.

Auf der Suche nach dem Ursprünglichen

Touristen sind zum Glück immer die anderen, nicht wir. Wir interessieren uns für die Länder, die wir besuchen; für die Eigenarten der Einheimischen, für ihre Sprache, ihre Spezialitäten, ihre Kultur. Dieser Kulturtourismus ist allerdings genau das, woraus er Entkommen verspricht, nämlich Konsum: Konsum des Alltags der Einheimischen. Denn deren Beizen, Cafés und Ausflugsziele möchte ich als Kulturtourist ja benutzen. Und nicht diejenigen, die extra für mich hingestellt worden sind, den groben, begriffsstutzigen und ungelenken Besucher von auswärts.

Weit weg von Souvenirläden: Verwinkelte Gassen auf der griechischen Insel Hydra. Foto: Getty Images

Fremdenverkehr ist das, was die Sozialwissenschaft einen «Superreplikator» nennt. Denn touristisches Reisen macht auf eine Weise unzufrieden, gegen die nur mehr Reisen zu helfen scheinen. Auf der Suche nach dem Ursprünglichen und Authentischen kann man nur enttäuscht werden. Schliesslich wollen die anderen ja auch dorthin, alle gleichzeitig und in denselben fünf Wochen im Jahr, in denen alles wiedergutgemacht werden soll. Deswegen muss man immer wieder los. Zum Beispiel in die endlosen Weiten Südamerikas, von denen der Reiseteil einer Schweizer Tageszeitung schwärmt: «Das Land der Leere. Patagonien ist weit und einsam – eine Wohltat für Auge und Geist. 5000 Kilometer Roadtrip bis ans Ende der Welt, auf der Suche nach Ruhe.» Mit dem Auto, versteht sich. Das Hotel-Ranking eines Schweizer Wirtschaftsmagazins vom selben August 2019 weiss dagegen, dass zum neuen Wertverständnis intelligenter Luxus und Nachhaltigkeit gehörten. Auf Platz eins steht ein Hotel auf den Malediven; besonders lobend erwähnt wird eine Biofarm in Südafrika: «Das ultimative Anti-Hotel für Fortgeschrittene, die Privatsphäre und entspannten Luxus suchen. Hier finden sie statt überkandideltem Tamtam authentisches Landleben.»

Bei mir beginnt Wegfahren sich allmählich wie eine soziale Pflicht anzufühlen.



Wie die Popmusik ist Tourismus eine jener Industrien, die ihren Kunden ununterbrochen versprechen muss, sie vor ihrem eigenen Erfolg in Schutz zu nehmen. Wir sind eine gigantische Vervielfältigungsmaschine, trompetet sie, gerade deswegen können wir so authentische Gefühle produzieren. Und wie die Popmusik hat der Tourismus vielleicht einfach die Nachfolge älterer religiöser Dienstleistungsangebote angetreten. Denn Ferien haben mit schlechtem Gewissen zu tun – und das war schon lange vor der Klimadebatte so. «Die goldenen Horden» hiess ein erfolgreiches Buch von 1972 über die negativen Folgen des modernen Massentourismus, «Die Landschaftsfresser» ein anderes von 1975. Begleitet waren beide Bände von Fotografien, die damals schockierend gemeint waren, heute aber zu historischen Quellen geworden sind.

Ferien sind seither mit der Besorgnis verbunden, ob man nicht das zerstöre, was man sich so innig wünscht. Und mit einer weiteren Empfindung, die davon gar nicht so einfach zu unterscheiden ist: der bangen Frage, ob man nicht zu spät dran sei mit dem Wegfahren als Wiedergutmachung, als Reparatur. Benutzen die Prospekte der Reisebüros und die Anbieter von Erholungs-, Wellness- und Bildungsreisen deswegen so fleissig das Vokabular von Reinigung, Pilgerschaft, Wiedergeburt und Sinnstiftung? Wir glauben an die Ferien, so wie die Leute früher an die Gnadenlehre geglaubt haben oder an die unbefleckte Empfängnis. Und umgekehrt sind die eigenen Ferien jene begrenzte Zeitperiode, in der wir beschliessen, Geschichten und Inszenierungen für wahr zu halten, die wir anderswo als Fiktionen durchschauen. Gut möglich, dass das Mantra des Fremdenverkehrs eigentlich heisst: «Ich muss das, ich bin Tourist.»

Wir sind offenbar nicht sehr frei, wenn wir frei haben.



Ich weiss nicht, wie es Ihnen diesen Sommer ergangen ist. Aber bei mir beginnt Wegfahren sich allmählich wie eine soziale Pflicht anzufühlen. «Was, da wart ihr noch nicht?» Der grösste Teil des touristischen Angebots ist als Erlebniswettbewerb vor Publikum organisiert. Ich besuche nämlich die echteren Restaurants als du. Die interessanteren Museen, die wilderen Klubs, die steileren Berge, die unberührteren Inseln: Empfindungs- und Entspannungswettkampf, alles im Namen des Geniessens. Und der, uff, Erholung. Und das lasse ich auch meine Kollegen alle wissen, früher via Ansichtskarte, jetzt per Smartphone. Reisen ist seit langem Statussymbol und Selbstdarstellungsvehikel.

Von wegen «kleine Fluchten»: Wir sind offenbar nicht sehr frei, wenn wir frei haben. Alle unsere Leidenschaften, hat der französische Philosoph Gilles Deleuze 1979 geschrieben, beziehen sich auf die Vergangenheit. Orte, die zum Touristenziel werden, verwandeln sich deswegen in Konserven ihrer selbst. Das gilt nicht nur für angeblich unberührte Alpendörfer und Mittelmeeridyllen, sondern erst recht für Städte, in denen noch andere Leute leben als Hoteliers und Souvenirlädenbesitzer. Die pittoresk verschlampten Gründerzeitquartiere und die stillen Alleen in Barcelona, Lissabon, Berlin waren in den 1970er-, 1980er-, 1990er-Jahren das Versprechen auf das richtige, das selbstbestimmte, das ästhetische Leben. Die Stadtviertel sind natürlich immer noch da. Nur eben umgebaut zu touristischen Erlebnis- und Konsumzonen für all die Bedürftigen von anderswo.

Fragt sich nur: Will man in dieser Wiederholungsschleife der Selbstdarstellung, in diesem seelischen Weltkulturerbe auf Dauer bleiben?

Ferien sind die imaginäre Stillstellung der Zeit durch Bewegung ins Anderswo. Alle Beteiligten führen Veränderung auf, damit alles so bleiben kann, wie es früher – wann eigentlich? Egal, früher –, wie es früher gewesen sein soll. Damit alles so bleiben kann, wie es nie war, in unendlich geräumigen geträumten 1970er-Jahren. Als wir noch arbeitsam und wohlhabend waren. Als wir die Einzigen waren, die so arbeitsam und so wohlhabend waren. Als wir noch diejenigen waren, die für die zweistelligen Zuwachsraten im Fremdenverkehr sorgten, und nicht die Asiaten. Als die Welt noch in Ordnung war, in der guten alten Zeit.

Oldies in Endlosschleife

«Wie weit sind wir vom Anfang entfernt?», hat Susan Sontag 1977 in einem Essay über das Reisen gefragt. «Wann haben wir diese Wunde zum ersten Mal gespürt? Diese unheilbare Wunde, die unstillbare Sehnsucht nach einem anderen Land. Nach Anderssein. Es ist nicht das Paradies, das verloren ist.»

Nein, das sind natürlich nicht Sie und ich, die sich das wünschen, was wir dann selber kaputtmachen werden, indem wir es besuchen. Die Hölle, das sind die anderen im Paradies. Aber wenn die Ferien unzufrieden macht, wenn wir die Erfüllung unserer eigenen Wünsche und die erfolgreiche Selbstverwandlung ins ersehnte Ich-Ideal nicht geniessen können, wo steckt es denn dann, das Geniessen? In der Wiederholung. Und im Lieblingsspiel der Touristen, das damit eng verbunden ist, im Sich-Beklagen. Nirgendwo, habe ich mir diesen Sommer gedacht, wird so viel und so ausdauernd gejammert wie in den schicken Hotels in den Bergen, den schönen Strandcafés, in der Belohnungszone.

Die Vergangenheit, in der ich mich jeden Sommer erholen möchte, ist der Ort, den ich nie mehr erreichen werde.



Die aktuellste Version dieses Jammerns heisst Overtourism. Die asiatischen Zuwachsraten im Tourismus übertreffen bereits seit fast zwei Jahrzehnten die der Europäer und Amerikaner. Wer in den aktuellen Statistiken der «World Tourism Organization» nachschlägt, der weiss, dass der Tourist der Zukunft seine Koffer schon packt. Er kommt aus Asien, und Frau, Tochter und Mama hat er auch dabei. Overtourism heisst aus diesem Grund vermutlich nichts anderes als: bereist werden. Wir Schweizer kennen dieses Gefühl.

Denn Tourismus als boomende Dienstleistungsindustrie hat in Europa schon einmal einen Absturz erlebt: im August 1914, beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. So gesehen sind wir fast eineinhalb Milliarden Touristen von 2019 eine gute Nachricht. Wir künden von Wohlstand, billigen Transportmitteln und von der weitgehenden Abwesenheit von Gewalt. Und davon, dass wir alle Oldies sind. Wem die Touristen auf die Nerven gehen, den tröstet vielleicht, dass diese demonstrativ gut Gelaunten mit Sonnenbrillen und in bunten Hemden – ich zum Beispiel – eine dunkle Ahnung mit sich herumtragen. Dass sie nämlich spät dran sind bei ihrer Suche nach dem Echten von früher. Sehr spät. Zu spät.

Am Zürcher Flughafen steht am Ausgang von Terminal A ein grosses gelbes Leuchtschild mit einer sehr philosophischen Botschaft: «No Way Back». Die Vergangenheit, in der ich mich jeden Sommer erholen möchte, ist der Ort, den ich nie mehr erreichen werde. Aber aus dem, merkwürdigerweise, alle meine Ängste kommen. Denn das, wovor ich mich eigentlich fürchte, ist die Veränderung. Wenn ich nur auf Reisen ich selber sein kann, aber dabei ständig Angst habe, etwas zu verpassen: Was passiert mir dann eigentlich, wenn ich es nicht tue?

Wie die Popmusik ist das Reisen unser Traum vom Entkommen.



Der Genfer Schriftsteller Nicolas Bouvier ist vor 65 Jahren aufgebrochen, um sein Leben durch eine grosse Reise umzukrempeln. Sie führte ihn, neben vielen anderen Orten, auf den Khyber-Pass in Afghanistan. An jenem Tag, hat er später geschrieben, habe er wirklich geglaubt, er habe etwas für immer bekommen und sein Leben dadurch verwandelt. Aber nichts in dieser Art, fährt er fort, sei jemals endgültig errungen. Einem Wasserlauf gleich ströme die Welt durch einen hindurch und leihe einem die Farben. «Dann zieht sie sich zurück, und man steht wieder vor der Leere, die jeder in sich trägt, vor diesem grundsätzlichen Ungenügen, mit dem man leben muss, das man bekämpfen muss und das paradoxerweise vielleicht noch unser sicherster Antrieb ist.»

Das dazugehörige Buch, «Die Erfahrung der Welt», ist 1962 erschienen. Wie das erste Album der Beatles. Seither fahren wir in die Ferien, um etwas wieder zu holen, das wir nie gehabt haben und deswegen auch nicht festhalten können. Wie die Popmusik ist das Reisen unser Traum vom Entkommen. Weil wir uns aus dem, was uns festhält, selbst nicht herauslösen können, sollen die Ferien uns verwandeln. Tun sie aber nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. All die grossmäuligen, lautstarken und sentimentalen musikalischen Beschwörungen von Revolution, Umbruch und neuem, authentischem Leben aus dem Plattenspieler waren ja auch nichts anderes als Waren – Produkte einer smarten Konsumgüterindustrie, die 1976 das beste Jahr ihrer ganzen Geschichte hatte.

Durch alle Texte über Tourismus geistere ein Gespenst, hat der italienische Journalist Marco d’Eramo in seinem klugen Buch «Die Welt im Selfie» 2018 bemerkt: der Migrant. Jeder Flüchtling bekommt gezwungenermassen das, was die Touristen sich so sehnsüchtig wie erfolglos wünschen, nämlich ein anderes Leben. Damit Ortswechsel etwas verändern, müssen sie wahrscheinlich unfreiwillig sein.