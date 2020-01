Haben Sie den Schweizer Pass verdient?

Was sind «Iffelen»? Welche Tiere leben im Tierpark Goldau zusammen in einem Gehege? Solche Fragen stellte die Einbürgerungsbehörde der Schwyzer Gemeinde Arth einem Italiener, der seit dreissig Jahren in der Schweiz lebte. Dem Bundesgericht ging das zu weit; es rüffelte die Schwyzer Gemeinde: «Spitzfindigkeiten haben im Einbürgerungsverfahren keinen Platz», so das Gericht. Aber welche Fragen muss man eigentlich beantworten? Muss man wirklich wissen, dass Bären und Wölfe im Tierpark Goldau in einem Gehege leben? Machen Sie den Test – mit Beispielen aus Übungsbögen der Kantone Bern und Aargau. Und einer Frage der Gemeinde Arth.

Was ist die gesetzlich erlaubte Menge Alkohol beim Autofahren?

Wie gross ist in der Schweiz der Anteil jener, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören?

Wie viele Gemeinden gab es 2019?

Wie viele Prozent der Bevölkerung haben eine andere Muttersprache als eine der Landessprachen (Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch)?

Was trifft auf die Bundesverfassung zu?

Welche Aussage zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz ist richtig?

Durch eine Initiative kann...

Wann gilt ein fakultatives Referendum als angenommen?

In welcher Stadt hat das Bundesgericht seinen Hauptsitz?

Was sind Iffelen?