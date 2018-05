Auf der Suche nach verlorener Männlichkeit

Wir schlüpfen in wetterfeste Kleidung, treffen uns beim Eindunkeln wieder auf einem dem Hofgelände vorgelagerten Hügel. Wir werden als «Männer» zusammengerufen. Wir stellen uns in einem Kreis auf (wobei ich mich, wie dem Kursleiter auffällt, schwertue, mich sauber in die Kreislinie einzuordnen), werden wieder instruiert.

«Hau!»-Rufe. Zur Einstimmung wird ein Lied gesungen, ich kenne den Text nicht. Wir verbinden uns selber die Augen, stehen stumm in der doppelten Finsternis herum und warten, bis wir einer nach dem anderen am Arm behutsam zu einem zwischen zwei Pfosten ausgespannten Seil geführt werden, an dem wir uns blind hügelabwärts tasten. Das Einstiegsritual. Wieder warten, bis sich alle versammelt haben, dann sind wir angehalten, auf und ab zu springen und dabei den Alltag abzuschütteln.

Ich mache mit. Es geht hier im Moment um Selbstvergessenheit, aber ich kann nicht anders, als an das Bild zu denken, das wir dabei abgeben: steif hüpfende Männer mit Augenbinden auf einer nächtlichen Bergwiese, eine Szene wie in einem expressionistischen tschechischen Film.

Eine Malaise scheint das Männliche befallen zu haben. Oder den Mann an sich. Oder doch eine Vielzahl unserer männlichen Zeitgenossen. Um sich die Malaise deutlich zu machen, muss man das Mannsbild in Kontrast zu seinem Gegenstück sehen: Trotz allem modischen Genderkonstruktivismus – wonach der Unterschied zwischen den Geschlechtern nur eine Erfindung sei – gilt als ausgemacht, dass die Frau allein kraft ihres Genus ein insgeheimer Garant für eine «sanfte Verschwörung», für Frieden, mehr Anstand in der Politik, ganz allgemein für eine bessere Welt sei.

Zudem wird ein weiblicher Egoismus nicht nur als moralische Kreditrückzahlung für zehntausend Jahre Patriarchat verstanden. Er sei sogar auf wunderbare Weise dem Wohl des Ganzen dienlich.

«Der Mann soll zum Kriege erzogen werden», sagte der stets kränkelnde Nietzsche. Aber Kriege sind out. Und die Rechnung lautet: Wenn die Frau so viele positive Eigenschaften für sich in Anspruch nimmt – was bleibt dann für den Mann noch übrig?

Die amerikanische Sexualitätshistorikerin Camille Paglia diagnostizierte eine Fehlstelle: «Weil Knaben eine biologische Kennzeichnung wie die Menstruation fehlt, heisst Mann sein so viel wie nicht weiblich sein.» Das ist klug festgestellt: Neun Monate hockt das männliche Neugeschöpf warm und feucht in einer Frau, wird dann noch von Muttern gestillt, nur um irgendwann, wie Tarzan unter Primaten, verdutzt festzustellen, dass er gar nicht ihresgleichen ist. Sondern anders. Aber wie? Damit Mann das herausfindet, sich selbst entdeckt, gibt es seit einigen Jahren «Männerseminare».

Man nimmt eine «Auszeit», um «bei sich anzukommen»Auszug aus einer Männerseminar-Ausschreibung

Das Internet ist voll von entsprechenden Angeboten. Viele der Kurse sind offenbar einem amerikanischen Modell nachempfunden. «New Warrior Training Advanced» heisst einer, etwa: «Fortgeschrittenes Training für neue Krieger» – bei der Übersetzung ins Deutsche verliert der Titel etwas von seiner Herrlichkeit.

In Wochenkursen wird Urtümlichkeit im Einklang mit den Elementen eingeübt, beispielsweise beim Angeln an der Nordsee, wo man sich von Selbstgefangenem ernährt; man nimmt eine «Auszeit», um «bei sich anzukommen».

In den Männerseminaren soll man im Einklang mit den Elementen sein: Zwei Männer sitzen am Lagerfeuer. Foto: iStock

An einer anderen Stelle wird deklariert: «Männerseminare haben die Absicht, Männer darin zu unterstützen, eine reife Männlichkeit zu entwickeln, sich aus tradierten Rollenmustern von Männlichkeit zu befreien.»

Irgendwo lese ich den Satz: «Wenn Männer unter Männern sind, können sie sich sehr tief öffnen.» Immer wieder wird Bezug genommen auf die vier «männlichen Archetypen» «König», «Liebhaber», «Krieger» und «Magier», die auf den Jung’schen Psychologen Robert Moore zurückgehen: Es gelte, die entsprechenden Qualitäten aus ihrer Unerlöstheit zu befreien und in Balance zu bringen.

Ich habe schon fast jeden Aspekt meines Daseins in Zweifel gezogen, aber noch nie, dass ich ein Mann bin.

Liegt das Problem also nur an einer Art kosmischer Störung? Hat der Feminismus so fest am Bild des Mannes gerüttelt, dass dessen Wesenskern an einen finstren, unzugänglichen Ort gerutscht ist? Von dem man ihn nur wieder ans Licht bringen, aus dem Dunkeln fischen (Angeln an der Nordsee) muss? Ist, mit einem Wort, Männlichkeit heilbar?

Ich gestehe, ich habe schon fast jeden Aspekt meines Daseins in Zweifel gezogen, aber noch nie die Tatsache, dass ich ein Mann bin. Ich melde mich bei demjenigen Anbieter an, dessen Angebot mir am nüchternsten vorkommt.

In den zwei, drei Monaten vor Seminarbeginn erhalte ich eine Reihe von Mails zur Vorbereitung. Ich unterschreibe eine Eigenverantwortlichkeitserklärung, werde aufgefordert, lange Unterhosen und eine Mütze mitzubringen, und finde mich bald in einer Empfängergruppe wieder, die mit «Liebe Männer» angeredet wird.

Ein Selbsttest in Form eines Fragebogens soll ausgefüllt werden, darin geht es um Qualitäten, die den vier Archetypen zugeordnet seien. Zur Auswahl stehen etwa die Rubriken: «Ich bin ein sinnlicher und erotischer Mann», «Ich glaube, ich habe Führungsqualitäten», «Meine Anwesenheit ist häufig ein Katalysator für Verwandlung und Veränderung». Ist Bescheidenheit nicht auch eine männliche Tugend? Überhaupt eine menschliche? Fehlt nur noch die Kategorie: «Ich bin ein toller Hecht».

Alle bringen ihre Lebenskrisen mit, von denen sie auch freimütig sprechen.

Ich bringe es nicht fertig, den Test auszufüllen. Bereits überempfindlich gemacht, störe ich mich auch an der Wortkombination vom «inneren Krieger»; warum diese Anbiederung an unseren antimartialischen Zeitgeist? Und was soll das überhaupt sein, ein «innerer Krieger»? Jemand, der gegen sich selber einen Kampf führt, Mann gegen Mann?

Das Seminar findet auf einem idyllisch gelegenen Bauernhof im Schweizer Vorgebirge statt, zum Übernachten stehen Tipis und Jurten und ausrangierte Wohnwagen zur Verfügung. Die Teilnehmer – kaum ein Dutzend – rücken am Freitagabend ein, versammeln sich erst einmal zum Essen.

Allesamt sind es freundliche Männer zwischen 35 und 60, unaufdringlich und ohne Alpha-Allüren. Die meisten waren schon öfter an gleichartigen Veranstaltungen. Alle bringen ihre kleineren und grösseren Lebenskrisen mit, von denen sie auch freimütig sprechen – im Wissen, dass man hier ist, um sich ungeschützt austauschen zu können.

Dass ich Journalist bin, wissen die anderen. Dass ich ihre privaten Geschichten nicht weitertrage, versteht sich von selbst. Wir unterhalten uns über familiäre Wechselfälle, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Berufliches.

Wir stehen in gleichmässigem Abstand um ein grosses Lagerfeuer herum.

Der Kursleiter gibt einen detaillierten Ablauf des Wochenendseminars aus. Die Aufgaben fürs Frühstücksbuffet werden verteilt. Schliesslich die allgemeinen Regeln: Wer sich zu Wort melden möchte, tut das, indem er laut seinen eigenen Namen ausspricht, darauf seine Erklärung abgibt (die, wie im therapeutischen Rahmen der gewaltfreien Kommunikation üblich, als Ich-Botschaft gehalten sein soll, mithin keinen Anstoss erregen kann), um dann die Aussage mit einem lauten «Hau!» (oder vielleicht indianisch: «Howgh!») abzuschliessen, was wiederum von den anderen mit einem Antwort-«Hau!» quittiert werden soll. Ich nehme das zur Kenntnis.

Wir finden uns, vom Leiter in gleichmässigem Abstand verteilt, um ein grosses Lagerfeuer herumstehend wieder. Wir erhalten je einen dünnen Stock, an dem ein Stoffband befestigt ist. Reihum ruft jeder seinen Namen und erklärt, wo er gerade herkommt, geografisch oder psychologisch (also etwa: «aus dem Appenzell» oder «aus einer verfahrenen Beziehung») und schliesst wieder mit «Hau!» ab; dabei werden die Stöcke einen um den anderen zu einem Bündel zusammengemacht und weitergereicht.

«Das wars», murmle ich, als ich fertig bin. Ich spüre die Gruppendynamik, die ich bisher nur als leere Worthülse kannte, als beinahe leibliches Zerren irgendwo an mir. Unangenehm. Das Bündel mit den Stöcken wird irgendwo verwahrt.

Zu zweit sollen wir uns nun zusammentun und besprechen, welches spezifische Lebensthema wir in symbolischer Form dem Feuer übergeben und abschliessen möchten. Ich suche mir den Mann, der mir am sympathischsten ist. Zweimal siebeneinhalb Minuten stehen uns zur Verfügung für den Austausch, in der Halbzeit ertönt ein «Hau!».

Ich frage mich, ob diese Zeremonien eine Art Indianermagie darstellen sollen.

Die Geschichte meines Kompagnons ist erschütternd. Wir stellen uns wieder ums Feuer auf. Jeder hat ein Kleidungsstück mitgebracht, das stellvertretend für die abzuschliessende Phase verbrannt werden soll. Ich habe meines vergessen und ziehe das Unterhemd aus.

Einer nach dem andern tritt vor, um seinen Namen zu rufen und zu erklären, auf welche Weise er sich von der Gruppe Unterstützung erhofft (etwa durch ein Lied, ein Gebet oder einen Ruf), und wirft sein Kleidungsstück ins Feuer. Weil der Wind ständig dreht, müssen wir uns ein paarmal verschieben, um nicht zu viel Rauch abzubekommen. Damit ist der erste Abend vorüber.

Ich frage mich – und einmal auch den Kursleiter, ohne aber darauf eine eindeutige Antwort zu erhalten –, ob diese Zeremonien, das blinde Geführtwerden zum Kultplatz, die rituelle Kleiderverbrennung und was immer noch folgen mag, eine Art Indianermagie darstellen sollen. Oder basiert der Zauber schlicht auf der Übereinkunft der Beteiligten, ist also (im positiven Sinne) so wirklich wie die Fantasie des Kindes beim Spielen?

Was auch immer dahintersteckt, mich wundert, warum sich niemand daran zu stossen scheint; es sind hier doch alles offenbar praktisch denkende Männer versammelt, Ingenieure, Geschäftsleute, Kleinunternehmer. Warum nehmen sie die Versuchsstellung einfach hin? Reicht allein der Eintritt in die Gemeinschaft Gleichgesinnter aus, um das, was hier geschieht, zu einer akzeptablen Wirklichkeit zu machen?

Am nächsten Vormittag geht es gemäss Programm ans Aufstellen der Schwitzhütte. Für den Bauern, der beim Aufladen des Materials auf die Kippschaufel des Traktors mithilft, wird ein «Hau!» gerufen.

Im Kreis herum ruft jeder den Vornamen, nennt den Begriff, schliesst mit «Hau!» ab.

Auf der Mahd steht bereits ein iglugrosses Skelett aus sorgfältig gebogenen und zusammengefügten Ästen. Wir fangen an mit Partnerübungen, klopfen uns gegenseitig zum Aufwärmen die Schultern ab, stellen uns Rücken an Rücken, nehmen einander abwechselnd auf die Buckelwippe.

Im Nieselregen unter dem neu aufgespannten Partyzelt sollen wir – wieder zu zweit – erörtern, welcher Begriff unser aktuelles Befinden am besten trifft. Im Kreis herum ruft jeder den Vornamen, nennt den Begriff, schliesst mit «Hau!» ab. «Befremdet», sage ich.

Wir bilden eine Menschenkette, reichen Holzkloben weiter von einer Scheiterbeige zur Feuerstelle, dann Steinbrocken von einem Haufen, rechts fassen, links weiterreichen, hep und ho. Ob das schon male bonding ist oder nur das Nützliche mit dem Zweckmässigen verbunden wird, ist mir inzwischen egal.

Nun stellen wir uns in einer geraden Reihe vor dem Schwitzhüttenskelett auf, zuerst Richtung Osten, breiten unsere Hände aus; in gravitätischen Worten wird der Krieger angerufen, der in dieser Himmelsrichtung zu Hause sein soll.

Wir verschieben uns zum König im Norden, zum Magier im Westen, zum Liebhaber im Süden, stets mit einer weihevollen Beschwörung. Ich spüre schmerzhaft deutlich, wo mein Schamgefühl sitzt (in der Nähe des Solarplexus). Jeder von uns erhält zwei farbige Bändel und wird gebeten, diese an der Schwitzhütte festzuknoten, wobei jede Farbe wieder einem der «Archetypen» entspreche.

Ich stelle mir vor, wie ich mit entblösstem Hinterteil im Dunkeln zum Ausgang robbe.

Um die Schwitzhütte herum stellen wir uns auf, um den Platz festzulegen, an dem wir in der kommenden Nacht um das Feuer sitzen werden. Es wird erklärt, mit welchen Warnrufen jeweils frische glühende Steine von draussen mit einer Schaufel durch die Türöffnung hereingebracht werden.

Wir entfernen Gras aus der Feuerstelle, damit es nicht zu übermässiger Rauchentwicklung komme, finden zwei dicke Kröten vor, entfernen sie behutsam. Wir befestigen Wolldecken an den Querverstrebungen und umhüllen die Schwitzhütte in mehreren Schichten, bis sie dicht abgeschlossen ist, werfen eine Plastikblache darüber, beschweren sie mit Steinen.

Wieder versammeln wir uns unter dem Zelt. Es wird angekündigt, wie der Tag weitergeht. Während ich den Worten des Kursleiters lausche, stelle ich mir vor, wie ich mit entblösstem Hinterteil im Dunkeln stolpernd über die Knie der im Kreis sitzenden Herrschaften zum Ausgang der Schwitzhütte robbe und mich dabei auf einem fremden Männerhintern abstütze.

Ich erkläre, dass ich nicht weitermachen werde, verabschiede mich von den anderen Teilnehmern und mache mich auf den Heimweg. Vom Zug aus fällt mein Blick auf ein Plakat mit der Aufschrift «Wellness für Männer». Ein Baumarkt wird beworben.

(Das Magazin)