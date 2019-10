Gut zu Fuss

Die Füsse sind unsere am meisten belasteten Körperteile. Wir brauchen sie fast ständig, ob wir gehen, rennen oder einfach nur stehen. Sie sorgen für unsere Beweglichkeit, aber auch für unsere Standfestigkeit und unser Gleichgewicht. Um all diese Aufgaben wahrzunehmen, sind sie ein höchst komplexes Wunderwerk. So besteht der Fuss unter anderem aus 28 verschiedenen Knochen – immerhin rund ein Viertel aller Knochen, die ein Mensch besitzt: 33 Gelenke, 20 Muskeln und über 100 Bänder und Sehnen. Da gibt es also vieles, was kaputtgehen oder sonst Schmerzen verursachen kann.

Wenn der Fuss einmal wehtut, sehen wir oft gerne darüber hinweg, weil wir denken, dass das schon wieder gut kommen wird. Es lohnt sich jedoch, alle Probleme mit den Füssen ernst zu nehmen. Denn solche können sich auf den ganzen Körper auswirken und so zu weiteren Komplikationen führen.

Ein Blick auf die häufigsten Probleme, die wir mit unseren Füssen haben, zeigt, dass bei vielen der Schuh die Ursache ist. Leider handelt es sich dabei vor allem um schickes Schuhwerk, das zwar toll aussehen mag, aber nicht zur Form und Funktionsweise unserer Füsse passt.

Die wichtigsten Fussprobleme, ihre Ursachen und die empfohlene Behandlung:

Achillessehne

Die Achillessehne ist durch die Hebelbewegung des Fusses stark beansprucht. Bei Schmerzen in diesem Bereich spricht man von einer Achillodynie. Eine schmerzhafte Achillessehne macht sich mit Druckschmerzen, einer Verdickung, einer Rötung oder Schwellung bemerkbar.

Ursachen: Nicht korrigierte Fussfehlstellungen wie Knickfuss oder Hallux rigidus, hohe Absätze, zu starke Belastung bei sportlichen Betätigungen.

Vorbeugen/Behandlung: Bequeme Schuhe, Training der Fussmuskulatur, Fersenkeil im Schuh, Bandagen, Massagen, antientzündliche Medikamente.

Fersensporn

Der dornartige Auswuchs des Knochens am Fersenbein bleibt oft lang unentdeckt, bis er beginnt, beim Gehen einen stechenden Schmerz zu verursachen.

Ursachen: Überbelastung von Bändern und Muskeln, gesunkenes Fussgewölbe.

Vorbeugen/Behandlung: Einlagen mit Aussparung der betroffenen Stelle, Fussbäder, Massagen, Stosswellen- und Ultraschalltherapie, Stärkung der Muskulatur; Operation nur in Extremfällen.

Hammerzehe/Krallenzehe

Die Fehlstellung von einer oder mehreren Zehen, bei dem ein Zehengelenk überstreckt, eine anderes dagegen stark gebeugt ist, verursacht starke Schmerzen.

Ursachen: Vor allem falsches Schuhwerk wie High Heels, Zehentrenner und zu enge Schuhspitzen, andere Fehlstellungen wie Knick-, Senk- oder Spreizfuss und Hallux valgus.

Vorbeugen/Behandlung: Fussgymnastik, Spreizfusseinlagen oder -bandagen; bei Versteifung ist oft eine Operation unumgänglich.

Hallux valgus/Hallux rigidus

Hallux valgus ist eine häufige Deformierung des Zehenballens; die dauerhafte Fehlbelastung führt zu Schmerzen. Hallux rigidus ist eine Versteifung des grossen Zehs.

Ursachen: Teils genetische Veranlagung; zu enge Schuhe, sehr hohe Absätze, langes Stehen.

Vorbeugen/Behandlung: Bei genetischer Veranlagung keine High Heels tragen, stattdessen Einlagen, oder Gymnastik; bei Hallux rigidus antientzündliche Medikamente, bei Hallux valgus Operation.

Hohlfuss

Wenn sich das Längsgewölbe des Fusses zu hoch wölbt, spricht man vom sogenannten Hohlfuss – das Gegenteil von Plattfuss oder Senkfuss. Dadurch lastet das Körpergewicht stärker auf dem Vorfuss, die Ferse kippt nach innen und belastet die Bänder.

Ursachen: Meist angeboren; eher selten die Folge einer Erkrankung des Nervensystems.

Vorbeugen/Behandlung: Einlagen, Fussgymnastik, bei Schmerzen Operation.

Knickfuss

Weitverbreitet ist der Knickfuss, bei dem die Fersen schief statt gerade auf dem Boden stehen und schräg belastet werden. Das kann zu X-Beinen führen, und die Fehlbelastung strapaziert Bänder und Muskeln stärker. Der Knickfuss fördert verschiedene Fehlhaltungen, die auch weit weg von den Füssen Beschwerden verursachen können, etwa Kopfweh. Knickfüsse bei Kindern wachsen sich meistens ohne Massnahmen aus.

Ursachen: Meist angeboren, sonst zu wenig Bewegung bei Übergewicht oder falsche Belastung.

Vorbeugen/Behandlung: Verschwindet bei Kindern beim Älterwerden automatisch; viel barfuss laufen, bei Schmerzen Einlagen, Fussgymnastik.

Metatarsalgie

Als Metatarsalgie werden belastungsabhängige Schmerzen am Mittelfuss bezeichnet, deren Ursache eine Kompression der zweiten bis fünften Zehe ist.

Ursachen: Druckbelastung des Mittelfusses bei Fehlstellungen wie Senk- und Spreizfuss oder Hallux valgus, langes Stehen, hohe Absätze, enge Schutzspitzen, schwaches Bindegewebe.

Vorbeugen/Behandlung: Einlagen, Fussgymnastik, Behandlung von Senk- oder Spreizfuss, Injektionen, Operation.

Senkfuss/Plattfuss

Wenn das Fussgewölbe leicht abgesunken ist, spricht man von einem Senkfuss, wenn es ganz abgesunken ist, von einem Plattfuss.

Ursachen: Oft Veranlagung; schwaches Bindegewebe, langes Stehen, Übergewicht, wenig Bewegung.

Vorbeugen/Behandlung: Viel Bewegung, viel barfuss laufen, bequeme Schuhe tragen, die das natürliche Abrollen nicht behindern, Einlagen.

Spreizfuss

Durch das Abflachen des vorderen Quergewölbes stehen die Zehen weit auseinander. Das kann zu Knieschmerzen führen.

Ursachen: Schuhe mit hohen Absätzen, schwaches Bindegewebe vor allem bei Frauen.

Vorbeugen/Behandlung: Wenig High Heels tragen, Einlagen, orthopädische Kissen im Schuh, Physiotherapie.

