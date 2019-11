So kommen Sie heiter durch den Winter

Das hilft gegen den «Winterblues»

Bewegen Sie sich: Am besten draussen an der frischen Luft und bei Tageslicht. Ein täglicher Spaziergang von 30 Minuten hilft schon. Vernachlässigen Sie auch im Winter Ihre üblichen sportlichen Aktivitäten nicht. Die dabei aus­geschütteten Glückshormone helfen gegen den Winterblues. Am besten sind Aktivitäten, die für Sie trotz Antriebsminderung noch in irgendeiner Form positiv besetzt sind.



Ernähren Sie sich gesund: Bei Lebensmitteln gilt, je farben­froher und abwechslungsreicher, desto besser für die Stimmung. «Es ist wichtig, Vitamine auf eine natürliche Weise mit saisonalem Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukten zu sich zu nehmen», sagt Isabella Roth, diplomierte Ernährungs­beraterin in Zürich.



Pflanzliche Helfer: Bei den natürlichen Mitteln ist Johanniskraut eine mögliche Wahl. Dabei ist Vorsicht geboten: Das Kraut kann – werden dazu noch andere Medikamente genommen – zu unerwünschten Wechselwirkungen führen. Lassen Sie sich deshalb in der Apotheke beraten.



Lichttherapie: Bei hartnäckigen Verstimmungen – und wenn alle Lebensstilmassnahmen zu wenig wirken – kann man es mit einer Lichttherapie versuchen. Dies vorzugsweise bei einem Facharzt oder in einem spezialisierten Psychiatriezentrum. Der Handel bietet zwar entsprechende Lichtlampen an, eine Therapie auf eigene Faust ist jedoch nicht empfehlenswert. (abä)