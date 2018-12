So zaubern Sie ein Festtagsmenü in Rekordzeit auf den Tisch

Wenn Sie vorhaben, die Weihnachtszeit am Herd zu verbringen – ich verstehe Sie. Was für ein behaglicher, stiller Ort ist der Herd, verglichen mit der feindlichen Aussenwelt, die uns dieser Tage mit Fahrstuhlweihnachtsmusik und einem zu viel an Dekoration an die Wäsche will.

Schlechte Nachricht: Sie müssen nicht weiterlesen.

Denn ich möchte in dieser Kolumne all denen erste Hilfe leisten, die sich gerade den Kopf zerbrechen, wie sie zu Weihnachten, wenn die Stunden bekanntlich doppelt so schnell vergehen wie, sagen wir, Mitte März an einem verregneten, windigen Nachmittag, ein festliches Essen auf den Tisch zaubern können, ohne deswegen um fünf Uhr früh aufstehen zu müssen und Überstunden zu machen.

Kein Etikettenschwindel

Ich werde Ihnen auch keinen Etikettenschwindel ans Herz legen, zum Beispiel unendlich aufwendige Gerichte, die Sie schon am Tag vorher produzieren und am Tag X nur aufwärmen müssen. Höchstens den köstlichen Mayonnaisesalat, den meine Mutter immer in Fünf-Kilo-Portionen herstellt, um an den Feiertagen etwas zum Naschen zu haben, wenn unangekündigte Gäste kommen. Oder ich.

Dafür brauchen Sie – ich rechne die Mengen auf ein übersichtlicheres Mass herunter – ein Kilo festkochende Kartoffeln, ein halbes Kilo Karotten, ein halbes Kilo Mortadella, ein halbes Kilo Cornichons und etwas Mayonnaise. Kartoffeln kochen, ausdämpfen lassen, schälen, in sehr kleine Würfel schneiden. Karotten kernig kochen, schälen, würfeln – genauso gross wie die Kartoffeln. Mortadella und Cornichons ebenfalls würfen. In eine Schüssel geben, salzen, pfeffern, mit dem Essigwasser der Cornichons und der Mayonnaise abschmecken. Sobald der Salat gut durchgezogen ist, schmeckt er köstlich und eignet sich als Hauptspeise genauso wie als kräftige Beilage zu Würstchen oder Räucherfisch.

Aber das ist ja nur der Bonustrack dieses Artikels.

Vorspeise



Hier kommt die Vorspeise, ein im Backpapier zubereitetes Saiblingsfilet mit Fenchel und Chili. Sie brauchen pro Person ein halbes Filet vom Saibling, aus dem Sie mit der Pinzette die Gräten entfernen, dann mit einem scharfen Messer das Fleisch von der Haut trennen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Pro Portion ein Blatt Backpapier auflegen. Von einer Fenchelknolle hauchdünne Scheiben abschneiden. Die Maschine hilft dabei sehr, aber es klappt auch mit dem Messer. Das Backpapier buttern, drei bis vier Fenchelscheiben auflegen, salzen, pfeffern, Chiliflocken dazugeben. Den Fisch darauflegen, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen, ein kleines Stück Butter daraufsetzen. Jetzt das Papier zu einem Päckchen formen und oben mit Küchengarn zubinden. Für fünf Minuten in den heissen Ofen geben, anschliessend die geschlossenen Päckchen auf vorgewärmten Tellern servieren. Dieser Fisch sieht schön aus, duftet elegant, schmeckt hinreissend und ist ungefähr so schnell zubereitet, wie Sie dieses Rezept gelesen haben.

Hauptspeise



Jetzt die festliche Hauptspeise: Hühnerkeulen mit Miso und geschmortem Chicorée. Erster Tipp: Lassen Sie sich die Hühnerkeulen vom Metzger entbeinen, oder folgen Sie einem der zahlreichen Youtube-Tutorials zum Thema. Notfalls können Sie auch Hühnerbrüste verwenden, das dunklere Fleisch der Keulen ist aber deutlich saftiger und geschmackvoller.

Dann bereiten Sie die Marinade zu: Sie mischen 4 TL Akamiso – das ist die rote, dunkle Misopaste, die Sie im Asiamarkt oder beim gut sortierten Supermarkt bekommen – mit klein gehacktem Knoblauch (1 Zehe), Ingwer (teelöffelgrosses Stück), 2 TL Sesamöl und 2 EL Wasser. Die Konsistenz soll dickflüssig sein. Falls nötig, noch etwas Wasser dazugeben. Hühnerfleisch mit der Marinade bedecken und mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Oder auch einen halben Tag.

Festlich heisst nicht immer aufwändig: Das Menü auf einer schlicht dekorierten Tafel. Foto: Silvio Knezevic

Das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen und warm werden lasen. In einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl vorsichtig braten, etwa sechs Minuten auf jeder Seite. Achten Sie darauf, dass das Hühnerfleisch durchgebraten ist, wenn nötig, lassen Sie es noch ein bisschen nachziehen. Fleisch und Marinade sind eine elegante Allianz eingegangen, der vielschichtige Misogeschmack harmoniert perfekt mit der Konsistenz der Hühnerkeule. Dazu gibt es Reis und/oder geschmorten Chicorée. Dafür putzen und halbieren Sie pro Person ein Stück Chicorée, erhitzen in einer unbeschichteten Pfanne etwas Olivenöl, streuen eine Idee Rohrzucker ins Öl und setzen dann den Chicorée auf der Schnittfläche in die Pfanne. Mit etwas Essig oder Verjus ablöschen und zugedeckt etwa zehn Minuten schmoren lassen. Salzen, pfeffern, ein paar Chiliflocken. Kling, Glöckchen, klingelingeling.

(Das Magazin)