Innovatives Weihnachtsgeschenk: Grüne Welt unter Glas

Als seine Zierfische an einer Krankheit starben, war dies für einen kleinen Buben aus Paris der Anfang für etwas Neues. Der damals achtjährige Noam Levy wollte keine Fische mehr, sondern das Aquarium ­anders nutzen. Schon seit vielen Jahren hegte und pflegte er verschiedene Zimmerpflanzen, nun versuchte er damit, hinter Glas eine kleine Landschaft zu kreieren. Die Idee war nicht neu: Mit Gärten im Glas, so genannten Flaschen­gärten, experimentierte bereits vor 150 Jahren der englische ­Naturkundler und Arzt Nathaniel Ward.

Mit einem alten Buch als Grundlage fing Noam Levy an, selber auszuprobieren und die alte Kunst der Flaschengärten weiter zu entwickeln. Er schuf kleine Landschaften, wie sie irgendwo auf der Welt auch real existieren könnten. In Japan, Israel, Moçambique, China, Sri Lanka oder im Schwarzwald.

Der Garten im Glas kann ganz einfach selbst gestaltet werden. Foto: Rebecca Genet

Heute, 33 Jahre und viele Experimente später, ist Levys Hobby zum Beruf geworden. In ­Paris betreibt er eine Atelierboutique, in der er die unterschiedlichsten Mini-Ökosysteme gestaltet und an Kunden in alle Welt verschickt. Die Gläser sind luftdicht verschlossen und können jahrelang autonom funktionieren.

Die Geheimnisse dahinter behält Noam Levy nicht für sich: In einem auch auf Deutsch erschienenen Buch beschreibt er zusammen mit seiner Mitarbeiterin Anna Bauer 33 Miniaturgärten zum Selberanlegen: von der Trockenlandschaft über den tropischen Miniwald bis zu Ökosystemen der gemässigten Breiten.

«Viele Leute in der Stadt vermissen die Natur. Pflanzen um sich zu haben, ist für den Menschen eminent wichtig.»Noam Levy, Miniatur-Gärtner

Seine Welten hat Levy in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die einfacheren Gärten bestehen lediglich aus einer Pflanze und Moosen, die komplizierteren aus bis zu vier Arten. Das Buch ist bereits in sieben Sprachen übersetzt worden. Diesen Erfolg schreibt Levy einem fundamentalen Bedürfnis zu: «Viele Leute in der Stadt vermissen die Natur», sagt er. «Pflanzen um sich zu haben, ist für den Menschen eminent wichtig.»

Aber nicht nur für Stadtmenschen, sondern für alle, die gerne etwas mit Pflanzen ausprobieren, sind Gärten im Glas ein ideales Winterprojekt. Als Behälter eignen sich Bonbon- oder Apothekergläser, Einmach- oder Vorratsgläser und ähnliche Gefässe.

Geschlossener Kreislauf

Die Landschaft hinter Glas wird so gestaltet, dass alle für die Pflanze notwendigen Elemente wie Wasser, Licht und Nährstoffe optimal dosiert zur Verfügung stehen. Da – mit Ausnahme der Trockenlandschaften – die Gläser mit den Gärten verschlossen werden, bleibt das Wasser im Kreislauf erhalten. Die Wurzeln nehmen es auf, die Blätter geben es als Wasserdampf wieder ab, es kondensiert am Glas und gelangt wieder ins Substrat und zu den Wurzeln. Levy hat in seinem Atelier Terrarien, die er seit Jahren nicht mehr geöffnet und somit auch nicht gegossen hat.

Eine Freude für das Auge und die Seele. Foto: Rebecca Genet

Damit die Pflanze die für sie lebensnotwendige Fotosynthese betreiben kann, muss sie genügend Licht haben und nicht weiter als einen Meter von einem Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung entfernt stehen. Das Substrat wird so aufgebaut, wie es in natürlicher Umgebung in Form von Sedimentschichten existiert. Pflanzen, die gut miteinander harmonieren, werden zusammen gepflanzt.