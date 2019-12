Meine Second-Hand-Wohnung

Bereits vor dem Umzug besass ich beinahe nur Möbel aus zweiter Hand. Schreibtisch auf der Strasse gefunden, Matratze und Lattenrost vom ehemaligen Mitbewohner, Kleiderstange vom Bruder, Nachttisch aus der alten WG. Nun aber sollte der Wechsel aus der WG zum eigenen Haushalt passieren – möglichst nur mit Secondhandanschaffungen.

«Wieso?», fragten einige in meinem Umfeld. «Wieso machst du das, wieso tust du dir das an?» Weil ich alternative Formen des Konsums und nachhaltige Lebensformen unterstütze und leben möchte. Es beruhigt mich zu wissen, dass ein Einrichtungsgegenstand weiter im Umlauf bleibt, anstatt dass er weggeschmissen wird. Positiver Nebeneffekt: Andere Leute können sich durch den Verkauf ihrer Sachen etwas dazuverdienen. Ein weiterer Grund für meine Challenge: Ich wollte zu originellen Möbeln kommen und dabei nicht zu viel Geld ausgeben.

Erste Schwierigkeiten

Die Suche begann also. Schnell war ein Vintage-Sideboard auf der Onlineplattform Ronorp gefunden, ein Kollege postete über Facebook, dass er sein Ikea-Sofa nicht mehr wolle. Gratis zu vergeben. Selbstabholung, versteht sich. Und schon wurde es zum ersten Mal kompliziert. Beide Möbelstücke waren auch einzeln zu gross und zu schwer, um sie von Hand beziehungsweise zu Fuss und mithilfe des öffentlichen Verkehrs innerhalb der Stadt in die neue Wohnung zu transportieren. Also mietete ich einen kleinen Transporter und bot einen netten Helfer auf. Den mit Mosaiken verzierten Couchtisch schafften wir per Tram – aber nur knapp. Er war sehr schwer.

Doch diese ersten Erwerbungen und Schenkungen riefen bereits positive Reaktionen im Umfeld hervor. «Wow! Wo hast du das gefunden?», wurde plötzlich gefragt. Die «Oh, das hätte ich auch gerne»-Blicke von Passantinnen freuten mich natürlich auch. Wie Städter gucken, wenn sie etwas nicht Alltägliches sehen, zum Beispiel ein Schuhregal im Tram – das ist unbezahlbar.

Spassfaktor

Auch das Suchen selbst machte Spass. Ich war auf zwei Schweizer Onlineportalen, in den sozialen Medien und der besagten Stadtplattform Ronorp unterwegs. Es war aufregend, sich durch so viele originelle Kommoden, Stühle, Regale und Tische zu scrollen. Neue Möbelwelten taten sich auf.

Eine sehr originelle Variante eines Stuhls – macht gute Laune. Foto: Screenshots Tutti

Auch Skurriles oder Ramschiges kreuzte das Auge; mein Favorit: ein Stuhl, dessen Polster mit allen möglichen Tieren des Regenwaldes bestickt war. Lauter Dinge, die man in einem Geschäft mit Massenware nie gefunden hätte, Trouvaillen, Sachen, die heute gar nicht mehr produziert werden, die entweder etwas Nostalgisches in die Wohnung bringen können oder auch einfach zeitlos sind und sich nahtlos in den Rest einfügen.

Weniger ist mehr

Was gleichzeitig erschreckte dabei: die riesige Menge an gebrauchten, fast nicht oder gar ungebrauchten originalverpackten Dingen, die verkauft werden. Bedenkt man, dass zu all den übervollen Secondhand-Onlineplattformen und analogen Brockenhäusern noch die Onlineshops mit Waren aus erster Hand kommen sowie alle anderen Einrichtungshäuser, wird einem etwas schwindelig von der Masse an Material, das produziert, angeboten und gekauft wird.

Dieser Gedanke war es oft, der mich immer wieder motivierte weiterzusuchen. Als «obsessiv» wurde ich bezeichnet, als ich am siebten Tag in Folge das Internet nach einem gebrauchten Esstisch durchkämmte. Von Esstischen in Standardmassen, circa ab 1 Meter bis 1 Meter 20, gab es viele. Doch das war mir zu gross. Bei Ikea gibts einen kleineren im Angebot. Aber der wäre neu. Also nein. «Esstisch, Küchentisch, Tisch, rund», Befehl «Suchen».

Persönlicher Kontakt

Das Zusammensuchen aller einzelnen Gegenstände, vom Abtropfgestell fürs Geschirr über einen Treteimer fürs Bad bis hin zum schliesslich passenden Esstisch, war zeitintensiv. Ebenso, all die Gegenstände an unterschiedlichen Orten abzuholen. Zudem strapazierte ich meinen Helfer, der jedes Mal ausrücken musste, wenn ein Möbel zu schwer war, um es alleine abholen zu können. Alles in allem war der Aufwand grösser, als wenn ich einmal in ein grosses Einrichtungshaus gefahren wäre und mir die schweren Sachen – oder gleich alle – nach Hause hätte liefern lassen.

Von der Suchanfrage zum Secondhand-Duschvorhang, Gartenstuhl und Couchtisch. Video: Aleksandra Hiltmann

Dennoch: Der Gedanke an den nachhaltigen, überlegten Konsum bleibt für mich weiterhin überzeugend. Man hamstert nicht, wenn man für jedes Stück eine Übergabe organisieren muss. Man wählt bewusst aus. Und erlebt danach, wie der virtuelle Raum der Onlineplattform übergeht in den realen, in eine Art lose Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Dabei gabs sogar eine Überraschung: Als ich nachfragte, ob eine Duschstange noch zu haben sei, stellte sich heraus, dass die Verkäuferin eine ehemalige Primarschulkollegin ist. Das Abholen wurde zum stundenlangen Gespräch darüber, was wir in den letzten 25 Jahren unseres Lebens so gemacht haben – ausser Hausrat auf Onlineplattformen zu kaufen und verkaufen.

Mut haben, Nein zu sagen

Gab es auch Fehlkäufe? Ja. Der Staubsauger ist mir nun doch zu klapprig. Als ich ihn von seiner Noch-Besitzerin an einer Tramhaltestelle überreicht bekam, traute ich mich nicht zu sagen, dass ich ihn doch nicht will. Und die Vorstellung, nochmals einen suchen zu müssen, half auch nicht.

Tatsächlich nicht gekauft habe ich zwei Campingstühle. Das, nachdem ich bereits per Tram, Zug und Bus in einen Ort ausserhalb der Stadt fuhr, um sie abzuholen – der Besitzer hatte sie vor dem Haus deponiert. Vor Ort stellte ich fest, dass die Stühle kaputter waren, als die Beschreibung es hatte erahnen lassen. Also klaubte ich das Geld, das ich dafür bereits in den Briefkasten geworfen hatte, wieder heraus und stellte die Stühle zurück.

Neu gleich Statussymbol

Nach einem Monat Suchen und Abholen kann ich sagen: Ich bin zufrieden mit dem Resultat. Mit den Occasion-Dingen von vor dem Umzug besteht mein Mobiliar nun zu 100 Prozent aus gebrauchten Gegenständen, Küchenutensilien etwa zur Hälfte – beim Aktions-Besteckset bin ich eingeknickt, bei der Raffel und den Bratpfannen auch. Eine Art «hygienische» Einbildung, dass ich diese Dinge lieber neu hätte. Duschvorhang und Bettwäsche ging. Kann man heiss waschen. Bei der Klobürste war mir von Anfang an klar, dass es schwierig werden würde. Diese gab es in der Secondhandvariante «neu» oder «in Originalverpackung» nur in Ausführungen, die mir überhaupt nicht gefielen, ebenso Frotteetücher. Ich knickte erneut ein und holte mir neue Exemplare aus erster Hand.

Ich kann verstehen, dass man etwa aus Zeit- und Bequemlichkeitsgründen von Anfang an die Variante «Neueinkauf» wählt. Doch meine ich herauszuspüren, dass in unserer Gesellschaft noch immer die Vorstellung herrscht, dass man sich Gebrauchtes nur kauft, wenn man sich etwas Neues nicht leisten kann. Ausser bei ganz bestimmten Möbeln aus zweiter Hand, etwa Nierentisch (nierenförmiger Couchtisch), Ess- und Gartentische im Vintage-Stil, teilweise in sehr schlechtem Zustand, aber Hauptsache aus den 60er- oder 70er-Jahren. Bei Auktionen drehen sich die Preise ins Unanständige. Plötzlich scheint Gebrauchtes zum Statussymbol zu werden. Aber eben nur das, was gerade als «cool» gilt.

Für alle anderen Dinge gilt weiterhin eher «neu» als Statussymbol und bestmögliches Kauferlebnis. Ich behaupte: Das ist Kopfsache. Mein Belohnungszentrum im Gehirn machte jedenfalls keinen Unterschied, ob ich etwas aus erster oder zweiter Hand kaufte. Das Suchen meiner neuen Einrichtung war ein grosser Spass.

So geht's – scrollen Sie sich durch die Tipps



(Foto: iStock)

Wo suchen?

Auf Onlineplattformen: Ricardo, Tutti, Anibis, Ronorp und verschiedenen Facebookseiten, unter anderem «Will öpper (Zürich Stadt)», gesucht. Auch bei «Buy, Sell, Free or Exchange in Zug/Zurich/Lucerne», Onlinemarktplatz der Uni Zürich – diese Liste ist nicht vollständig.

In Brockenhäusern in der eigenen Umgebung, einige haben auch Homepages, auf denen sie Artikel ausschreiben.

Auf dem Flohmarkt.

Auf der Strasse – Leute stellen allerhand vor die Haustür, auch ganze, unversehrte Möbelstücke.

Im Freundeskreis. In den sozialen Medien schauen, ob jemand etwas anbietet, oder selbst einen Post – oder E-Mail, SMS etc. – schreiben und mitteilen, was man sucht.

Wie abholen?

Kleine Dinge kann man sich schicken lassen, Aufpreis in den meisten Fällen 7 Franken.

Man kann aber auch gezielt in der Umgebung suchen, nach Kanton etwa oder mit Kilometerradius rund um die eigene Postleitzahl. Dann kann man das Ersteigerte oder Gekaufte selbst abholen.

Bei schwereren Dingen kann man öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Es empfiehlt sich, in Randzeiten hin- und herzufahren. Dann steht man niemandem im Weg.

Muss man doch ein Auto mieten – und hat keins –, kann man das über Carsharing-Plattformen tun. Für kurze Wege am besten eins in der eigenen Stadt – oder bei Freunden ausleihen.

Wie bezahlen?

Je nach Portal gibt es unterschiedliche Optionen. Gebräuchlich sind: Banküberweisung, Twint, Barbezahlung bei Abholung. Je nach Verkäufer und Verkäuferin wird das Geld im Voraus verlangt.