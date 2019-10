So bringen Sie Ihre Balkonpflanzen durch den Winter

Auf ihn ist immer Verlass: Irgendwann kommt der Frost und lässt im Garten bezaubernde Gebilde an Samenständen, Herbstfrüchten und den letzten Blüten entstehen. Doch für empfindliche Pflanzen bringt der Frost oft auch den Tod.

Ob Bäume und Sträucher die Kälte des Winters überstehen oder nicht, hängt davon ab, wie gut sie sich anpassen können. Eine fostresistente Pflanze weiss lange bevor es kalt wird, dass sie sich auf die eisige Jahreszeit vorbereiten muss. Sie misst die Tageslänge, ‹kennt› damit das Datum und die Wahrscheinlichkeit, dass es Frost gibt.

Der Zellsaft verdickt

Bereits Anfang September beginnt die Pflanze mit den Vorbereitungen: Sie verlangsamt ihr Wachstum. Bäume bilden am Blattstielansatz eine Trennschicht, die das Abwerfen der Blätter ermöglicht. Und im Innern der Pflanze laufen die Schutzvorrichtungen auf Hochtouren. Denn das Zellinnere darf auf keinen Fall gefrieren. Frostharte Pflanzen schaffen es, Wasser aus den Zellen in die Zwischenbereiche zu pumpen. Wenn es dort gefriert, schadet es der Zelle selber nicht.

Die Eiskristalle wachsen in den Zwischenräumen, entziehen der Zelle laufend Wasser und trocknen diese gewissermassen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zelle gefriert, wird somit kleiner und die Frosttoleranz der Pflanze steigt stetig an. Der Zellsaft verdickt, bleibt aber ungefroren. Damit die lebenswichtigen Eiweisse und Membranen im Inneren der Zelle im dicken Saft nicht verkleben, lagert die Pflanze in den Zellen verschiedene Stoffe ab, die dies verhindern.

Mit Vlies umwickelt an einer windgeschützten Wand: Der Winter kann kommen. Foto: Peter Himmelhuber (Zoonar)

Mit all diesen Anpassungen trotzen die Pflanzen der Kälte. Für immergrüne fremdländische Gartengehölze wie Rhododendren und Kirschlorbeer ist der Winter trotzdem eine besondere Herausforderung: Anders als sommergrüne Pflanzen müssen sie nicht nur Knospen und Zweige durch den Winter bringen, sondern das ganze Blattwerk. Fällt das Thermometer unter minus 25 Grad kommen diese Pflanzen an ihre Grenzen und sterben ab, weil dann die Eisbildung auch das Innere der Zellen erfasst.

Besonders kälteempfindliche Exoten und einjährige Pflanzen, die keine Strategien gegen das Gefrieren kennen, trifft der erste Frost völlig unvorbereitet. Ihre Zellen frieren manchmal bereits bei 1 bis 2 Minusgraden durch, platzen auf, die Zellflüsigkeit tritt aus, die Pflanze stirbt. Einige Pflanzen, darunter auch mehrere mediterrane Gehölze wie Lorbeer, Oleander oder Olivenbaum, kommen mit ein paar Minusgraden zurecht. In unseren Breitengraden brauchen sie dennoch einen geeigneten Winterschutz, um die kalte Jahreszeit schadlos zu überstehen.