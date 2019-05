Was Sie zuhause für die Artenvielfalt tun können

Auf Chemie verzichten

Gift weglassen ist etwas vom Wirkungsvollsten, was Hobbygärtner für die Artenvielfalt tun können. Denn viele Gifte töten unspezifisch. Anfangs muss man zwar mit mehr Schädlingen leben, aber später stellt sich ein natürliches Gleichgewicht ein. Unkraut lässt sich im Zaum halten, wenn man es jung entfernt. Auch Dünger ist meist unnötig. Ein englischer Rasen, wenn er denn sein muss, lässt sich laut Pro-Natura-Geschäftsführer Andreas Hasler auch mit häufigem Mähen erreichen.

Nisthilfen anbringen

Klar, nicht jeder kann ein Vogelhaus oder eine Fledermausbox aufhängen. Ein Plätzchen für ein Wildbienenhaus findet sich hingegen auf jedem Balkon. Allerdings sollte man eines beachten: Die Insekten brauchen Futter, sonst ist die Nisthilfe eher kontraproduktiv. Gibt es keine Naturwiese in unmittelbarer Nähe, tun es zur Not auch ein paar Balkonkistchen mit Wildblumen. Nisthilfen bergen ein gewisses Frustpotenzial: Nicht in allen siedeln sich Bewohner an.

Wildblumen pflanzen

Sehr effektive Massnahme: Jeder Blumentrog, jeder Quadratmeter mit Wildblumen dient der Artenvielfalt. Gerade in Töpfen sind Wildblumen einfach zu kultivieren. Eine Blumenwiese anzulegen, gibt hingegen erst einmal viel Arbeit: Vor dem Säen muss die alte Bepflanzung weg. Wer noch mehr für Insekten und Vögel tun will, pflanzt einheimische Wildsträucher wie Kornelkirsche und Schwarzdorn. Der Nutzen steigt dabei überproportional zur Zahl der Pflanzen.

Vögel füttern

Kann man, muss man aber nicht, denn zu den Futterhäuschen kommen hauptsächlich jene Vogelarten, die wenig gefährdet sind und die normalerweise gut durch den Winter kommen. Für die Artenvielfalt bringt das Füttern daher nicht besonders viel, sagt Pro-Natura-Geschäftsführer Andreas Hasler. Aber es macht schlicht und einfach Spass, die Vögel zu beobachten, und gerade Kindern kann ein Vogelhäuschen im Garten durchaus die Natur näherbringen.

Unterschlupf bauen

Es braucht nicht viel, um für Kleintiere einen Unterschlupf zu bauen. Zweige und Äste etwa kann man, statt sie zu entsorgen, in einer ungenutzten Ecke aufschichten. Solche Haufen müssen nicht riesig sein, um vielen Lebewesen Wohnraum zu bieten. Auch Laubhaufen werden im Winter gern besiedelt. Ideal ist zudem ein kleiner Haufen aus grossen Feldsteinen an einem gut besonnten Ort im Garten: Er dient Reptilien als Versteck und als Wärme-Tankstelle.

Fallen vermeiden

Nur schon das bringt viel: Tieren keine Fallen zu stellen. Fenster sind oft tödlich für Vögel, vor allem dann, wenn sie einen Durchblick durchs Haus bieten. Abhilfe schaffen Vorhänge, Streifenfolien oder Kleber mit Raubvogel-Silhouetten. Kleintiere wie Molche und Frösche verenden immer wieder elend in Lichtschächten. Weil sich Amphibien vor dem Tod in Ritzen verkriechen, bleibt das oft unbemerkt. Lichtschacht-Gitter sollten deshalb mit einem feinen Drahtnetz gesichert werden.