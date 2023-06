Langzeitfolgen von Corona – Lebenslänglich Long Covid? Betroffene, die ein Jahr nach einer Corona-Infektion noch immer an starken Symptomen leiden, tun dies meist auch noch nach zwei Jahren. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten zu Long Covid. Nik Walter

Einfach nur müde oder ständig erschöpft? Fatigue ist eines der Leitsymptome von Long Covid. Foto: Carmelo Agovino

Im März 2020, als die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm, war Long Covid noch kein Thema. Damals, in der ersten Welle, steckten sich mindestens 30’000 Menschen hierzulande mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 an. Die meisten hatten sich schnell oder spätestens nach einigen Monaten wieder erholt, doch schätzungsweise mehrere Hundert von ihnen leiden auch heute, über drei Jahre später, noch immer an Langzeitfolgen der Infektion vom März 2020. Typische Symptome: Belastungsintoleranz, Konzentrations- und Schlafstörungen, schwere Fatigue und einige mehr.