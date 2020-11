Neuigkeiten aus Zürichs Gastroszene – Leckeres von Oerlikon bis zum See Ein neues Mittags-Konzept, eine Pop-Up-Espresso-Bar, Tipps fürs Weihnachtsessen und erste Geschenktipps: Das sind die Gastro-News der Woche Claudia Schmid

Coming Soon mit neuem Mittags-Konzept

Sind derzeit besonders gefragt: Immunstärkende, heisse Suppen. Foto: Reto Oeschger

«Wir schaffen das, aber nur mit dir» – der Mail-Aufruf, den das Restaurant Coming Soon im Kreis 4 kürzlich versendet hat, macht deutlich, dass es für kleine, unabhängige Restaurants in der Corona-Pandemie immer enger wird. Gerade am Mittag muss gespart werden.

Aus diesem Grund gibt es keine Menus, sondern nur noch vier Suppen im Angebot (22.50 Fr.), etwa eine Mien Ga mit Pouletbrust, Glasnudeln und Hühnerbrühe oder eine Pho Bo auf Rindsbouillon-Basis (ein Tee oder Wasser gibt es gratis dazu). Und weil die Coming Soon-Crew zu Recht glaubt, dass es keinen Sinn macht, am Arbeitsplatz eine Maske zu tragen, dann aber beim Zmittag am selben Tisch zu sitzen, kann man sich im Lokal einen Social Distance Lunch gönnen: Man sitzt sich mit genügend Abstand und ohne Trennwand gegenüber. Die Suppen lassen sich auch mitnehmen.