Riesenslalom Weltcupfinal – Die nächste Demonstration: Marco Odermatt in einer eigenen Liga Der Schweizer deklassiert die Konkurrenz im 1. Lauf und führt mit über einer Sekunde Vorsprung. Die Entscheidung fällt um 12 Uhr. Philipp Rindlisbacher

Versetzt die Gegner ins Staunen: Marco Odermatt. Foto: Alessandro Trovati (Keystone)

Wie macht er das bloss? Die Superlative sind einem längst ausgegangen, wenn es um die Saison von Marco Odermatt. Und auch in seinem letzten Rennen fährt er die Konkurrenz in Grund und Boden. Nach dem ersten Riesenslalom-Lauf in Soldeu ist er wieder dort, wo er hingehört: ganz vorne. Und wie er das tut – der Franzose Alexis Pinturault liegt als Zweiter bereits 1,09 Sekunden hinter dem Gesamtweltcup-Sieger, Vize-Weltmeister Loïc Meillard hat als Fünfter schon 1,61 Sekunden Rückstand. Dazwischen liegt mit Alexander Steen Olsen einer der Aufsteiger der Saison. Trotz ungünstiger Startnummer 19 fuhr der Norweger auf Rang 3.

Im vom Schweizer Trainer Johannes Hassler gesteckten ersten Durchgang zeigte Odermatt einmal mehr, dass er derzeit im Riesenslalom fast nicht zu schlagen ist. Überdies spielte es ihm in die Karten, war der Kurs ziemlich direkt und folglich schnell gesetzt. Es ist keine sonderlich gewagte Prognose: Unterläuft ihm in der Entscheidung kein grober Fehler, wird er das Rennen gewinnen – und den Punkterekord Hermann Maiers aus dem Winter 1999/2000 brechen. Maier totalisierte damals 2000 Zähler, Odermatt würde fürs Übertreffen dieser Marke bereits Rang 3 reichen. Gegenüber SRF sagte der 25-Jährige: «Dass ich gleich eine Sekunde Vorsprung habe, hätte ich unterwegs nicht gedacht. Aber ich realisierte schon, dass es so richtig gut läuft.»

Neben Meillard konnte mit Gino Caviezel (9.) ein weiterer Schweizer überzeugen. Thomas Tumler liegt auf Rang 16.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.