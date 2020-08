Am Montag geht die Schule los – Lehrer fürchten um die Schwächsten Am 10. August starten vielerorts die Schulen – und die Angst vor einer Wiederkehr des Fernunterrichts geht um. Zu dessen Folgen liegen nun erste Studien vor. Fabian Renz

Unterricht per Videokonferenz ist nicht für alle Schüler gleichermassen geeignet. Foto: Raphael Moser

Es wird interessant, wenn am Montag in rund einem Dutzend Kantonen die Schulen wieder öffnen. Wie viele Schülerinnen und Schüler werden zum Unterricht erscheinen? Wie viele stecken in Quarantäne, weil sie im Corona-Risikogebiet Ferien gemacht haben? Wie diszipliniert werden sie Masken tragen? Eine ganze Reihe von Kantonen, insbesondere in der westlichen Landeshälfte, hat den Gesichtsschutz an Gymnasien und Berufsschulen inzwischen für obligatorisch erklärt.