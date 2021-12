Kampfzone Schule – Lehrer und Eltern sabotieren Corona-Massnahmen Schulbehörden geraten zunehmend unter Druck – auch aus den eigenen Reihen. Einzelne renitente Lehrer mussten nun entlassen werden. Cyrill Pinto

Viertklässlerinnen tragen im Unterricht eine Maske: Nach den Weihnachtsferien gilt im Kanton Zürich die Maskenpflicht ab der ersten Klasse – Massnahmengegner laufen dagegen Sturm. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Shipi, wie er sich nennt, ist eine feste Grösse unter den Massnahmengegnern und trat schon an Veranstaltungen von Corona-Skeptikern auf. Der im Zürcher Oberland wohnhafte albanischstämmige Mann macht Stimmung gegen Maskenpflicht und Tests. Weil es an der Schule seiner Tochter kürzlich zu einem Covid-Ausbruch kam, sollten alle Kinder einem Spucktest unterzogen werden. Doch Shipi stellte sich quer und weigerte sich, sein Einverständnis für den «ekelhaften» Test zu erteilen, wie er in den sozialen Medien schrieb.

Seine Tochter wurde deshalb vom Unterricht ausgeschlossen. Shipi mobilisierte seine Gefolgsleute und zielte dabei auf die zuständige Schulpräsidentin, die daraufhin beschimpft und bedroht wurde. Einzelne riefen sogar zu einer Demonstration vor ihrem Haus auf.