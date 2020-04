Kommentar zum Impfen – Lehrstück der Solidarität Das Coronavirus offenbart den Menschen schonungslos, wie eine Welt ohne Impfstoffe aussähe. Die Gegner von Masern-Immunisierungen sollten genau hinschauen. Meinung Felix Hütten

Masern sind eine hochansteckende, von einem Virus ausgelöste Krankheit, die tödlich enden kann – und gegen die es eine Impfung gibt. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Man stelle sich einmal vor, ein Virus ginge um die Welt, das extrem ansteckend ist, hohes Fieber auslöst, Menschen auf die Intensivstation bringt und auch sterben lässt. Man stelle sich dann, zweitens, einmal vor, es gebe gegen dieses Virus einen Impfstoff, der verlässlich vor einer Infektion schützt – wer lehnte diesen ernsthaft ab?

Richtig, in diesem Beispiel ist die Rede von den Masern, nicht vom neuen Coronavirus Sars-CoV-2. Aber die Idee ist dieselbe. Es geht um den derzeit häufig bemühten Begriff der Herdenimmunität: Ist eine Mehrzahl der Menschen immun gegen einen Erreger, findet dieser keinen Wirt mehr, in dem er sich vermehren und von dort aus weiter ausbreiten kann. Die Kette der Ansteckung wird unterbrochen und verläuft sich schliesslich.

Eine Impfung also bewahrt nicht nur das Individuum vor einer schweren, in manchen Fällen auch tödlichen Krankheit, sondern hilft eben auch, andere zu schützen – und damit, im Idealfall, das Virus auszurotten. Im Fall der Masern gelingt das seit Jahren nicht; auch deshalb, weil lokale Infektionsherde unter, wie soll man es nennen, impfmüden Kreisen bestimmter Teile einer Gesellschaft immer wieder aufflackern. Insbesondere in reichen Industrienationen müsste kein Kind mehr an den Masern sterben.

Nie war die Entwicklung eines Impfstoffs politischer.

Im Zuge der Corona-Pandemie wird nun wieder viel über Immunologie gesprochen, Antikörper, Schnelltests und eben auch Impfstoffe. Wohl nie in der jüngsten Geschichte der Medizin sehnten Menschen eine schützende Substanz so sehr herbei wie derzeit. Nie war, das kann man so sagen, die Entwicklung eines Impfstoffs politischer. Millionen Arbeitsplätze hängen an der Frage, wann genau es gelingt, die derzeit geltenden Beschränkungen aufheben zu können. Alle anderen Massnahmen wie Maskenpflicht, Kita-Schliessungen oder Oktoberfest-Absagen sind nur Mittel zum Zweck, um die Zeit bis zur Marktreife eines Impfstoffs zu überbrücken. Mitte nächsten Jahres, heisst es oft, könnte es so weit sein. Doch das ist kein Richtwert, sondern das Maximum. Schneller wird es nicht gehen, deutlich länger könnte es sehr wohl dauern. Bis dahin heisst es durchhalten, eine Alternative gibt es nicht.

Kein Immunsystem war auf Sars-CoV-2 vorbereitet

Die Corona-Krise zeigt der Menschheit damit schonungslos, wie die Welt wohl aussähe, gäbe es keine Impfstoffe. In fast allen Ländern lässt sich derzeit ziemlich gut studieren, was genau passiert, wenn ein Virus ungebremst auf eine naive Bevölkerung trifft. Naiv im Sinne der Unwissenheit – nur dass es in der Immunologie weniger um Fake News als um das körpereigene Abwehrsystem geht, dem ein solches Virus eben fremd ist. Kein Immunsystem war auf Sars-CoV-2 vorbereitet, welch ein Unglück.

Und damit ist die aktuelle Pandemie auch ein Lehrstück in der Frage, warum Impfungen nicht nur jeden Einzelnen schützen, sondern eben auch ein Akt der Solidarität sind, für den es sehr gute Gründe braucht, ihn zu verweigern. Es bleibt die grosse Hoffnung, dass das zähe Warten auf einen raschen Erfolg in der Impfstoffentwicklung insbesondere all jene zum Umdenken bewegt, die bisher gezweifelt haben und damit Wirte für Viren waren, die andere, schutzlose Personen wie etwa Säuglinge gefährden und töten. Wer die in dieser Krise oft beschworene Solidarität mit Leben füllen möchte, hilft mit, Viren zu töten – mit Impfungen, etwa gegen die Masern.