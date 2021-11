Schussabgabe im Berner Jura - Leiche in St. Imier, zwei Verletzte in Tramelan

Schussabgabe im Berner Jura – Zwei Verletzte in Tramelan, eine Leiche in St. Imier In Tramelan wurden eine Frau und ein Mann mit einer Schusswaffe verletzt. Und die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen eine tote Person in St. Imier gefunden.

In der bernjurassischen Ortschaft Tramelan ist die Berner Kantonspolizei am Montagnachmittag nach einer Meldung zu einer Schussabgabe auf zwei verletzte Personen gestossen. Kurze Zeit später fand sie im nahen St. Imier einen toten Mann.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreiben, sind die Umstände der beiden Ereignisse noch unklar. Zuerst erhielt die Polizei die Meldung, in Tramelan sei eine Person bei einer Schussabgabe verletzt worden.

Fahndung führte Polizei nach St. Imier

Nach ersten Aussagen, wonach eine dritte am Vorfall beteiligte Person die Örtlichkeit mit einer Schusswaffe verlassen habe, leitete die Polizei eine Fahndung ein. Im Verlauf des Montagabends fand sie in St. Imier in einer Wohnung einen toten Mann.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich dabei um die dritte mutmasslich am vorangegangenen Ereignis in Tramelan beteiligte Person handeln. Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus.

Die in Tramelan verletzt aufgefundene Frau wurde per Helikopter und der verletzt aufgefundene Mann per Ambulanz ins Spital gebracht. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Berner Kantonspolizei weitere Ermittlungen eingeleitet.

Ermittler halten sich bedeckt

Wie ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, ist Gegenstand der Ermittlungen, in welchem Verhältnis die verletzte Frau und der verletzte Mann zueinander stehen. Ihre Nationalität gibt die Polizei derzeit nicht bekannt. Ob es zu einem oder mehreren Schüssen kam, wird ebenfalls untersucht.

Vor Ort standen Spezialisten der Kriminaltechnik und Fachleute des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz.

mb/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.