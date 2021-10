Wetter – Leichter Bodenfrost nach kalter Nacht In weiten Teilen der Schweiz fiel das Thermometer in der Nacht auf Montag unter den Gefrierpunkt. Vielerorts gibt es deshalb Boden- und Luftfrost.

In der Schweiz sind die Temperaturen am frühen Montagmorgen auf unter null Grad gesunken. (Archivbild) KEYSTONE/DPA

Nach einer klaren Nacht sind in weiten Teilen der Schweiz erstmals in diesem Herbst die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gesunken. Wie MeteoNews am frühen Montagmorgen mitteilte, gab es verbreitet Bodenfrost, stellenweise sogar Luftfrost.

In Welschenrohr SO sank das Thermometer auf -2,2 Grad. In Ebnat-Kappel SG wurden -1,3 Grad gemessen, während es in Courtelary im Berner Jura -1,2 Grad waren. Doch auch in Schüpfheim LU, am Zürcher Flughafen und in Langnau im Emmental herrschte leichter Frost, wie MeteoNews auf Twitter weiter schreibt.

SDA/roy

