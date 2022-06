Starköchin Dominique Crenn – Leise, aber rebellisch Eine Französin ist in den USA die einzige Frau mit drei «Michelin»-Sternen. Wie es dazu kam, steht in ihrer höchst spannenden Autobiografie oder ist in einer neuen Netflix-Serie zu sehen. Nina Kobelt

Immer fokussiert: Dominique Crenn, eine der besten Köchinnen der Welt, in «Iron Chef». Foto: Patrick Wymore (Netflix)

«Mach eine Mayonnaise», sagte Sean und ging. «Mach Kartoffelpüree.» Rezepte gab es keine im «Stars» in San Francisco der frühen Neunzigerjahre, dem Restaurant, in dem eben diese Sternchen ein- und ausgingen. Promikoch Jeremiah Tower war damals einer der berühmtesten Köche der Welt, Sean sein Sous-Chef und Dominique Crenn die 25-jährige Frau, die in das Restaurant spaziert war, um einen Job gebeten und ihn bekommen hatte.