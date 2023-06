Die Erinnerung an solche Szenen verblasst bereits: Polizisten sperren in Stäfa ZH während des Lockdown Parkbänke ab. Foto: André Springer

Es ist eine merkwürdige Abstimmungsvorlage, die auf dieses Land zukommt. Zum dritten Mal wird das Stimmvolk am 18. Juni über das Covid-19-Gesetz befinden, in dem die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gebündelt sind.

Dabei ist der aktuelle Urnengang auf den ersten Blick praktisch wenig relevant. Die Pandemie ist abgeflaut, und ein erneutes Aufflammen ist unwahrscheinlich. Bundesrat und Parlament haben Ende 2022 entschieden, einige Massnahmen bis Mitte 2024 weiterzuziehen. Vor allem, um bereit zu sein, falls nochmals eine neue gefährliche Variante des Virus auftauchen sollte.

Das führt zu einer bizarren Ausgangslage: Selbst wenn das Gesetz abgelehnt wird, gelten die Vorschriften bis Mitte Dezember 2023 weiter. Die Abstimmung dreht sich also lediglich um die Verfügbarkeit einiger Massnahmen im ersten Halbjahr 2024. Trotzdem haben die Freunde der Verfassung und die Mass-voll-Bewegung dagegen das Referendum ergriffen.

Im Leben vieler Schweizerinnen und Schweizer hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen, finanziell, familiär, psychisch.

Dies ist ein spätes Zeichen dafür, wie stark die Pandemie auf das Leben in der Schweiz Einfluss genommen hat, auch wenn die Erinnerung daran heute, im Frühsommer 2023, zu verschwimmen beginnt. Der Ärger über die Einschränkungen sowie die vergifteten Debatten rund ums Impfen haben die Gesellschaft gespalten. Dies mobilisierte genügend Leute, um drei Referenden zu erzwingen. Der Vorgang dürfte in der Geschichte dieses Landes einmalig sein.

Und wie schon bei den beiden vorherigen Urnengängen zum Covid-Gesetz dürften manche Abstimmenden auch diesen Urnengang dazu benutzen, ihren Frust über die Corona-Politik der Schweiz kundzutun. Im Leben vieler Schweizerinnen und Schweizer hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen, finanziell, familiär, psychisch.

Die Signalwirkung der Abstimmung

Sachlich relevant ist die Abstimmung trotzdem – auf zwei Ebenen. Zum einen haben einige der «Restmassnahmen» ein gewisses praktisches Gewicht. Dabei ist insbesondere der vereinfachte Import von Medikamenten zu nennen: Mit dem Covid-Gesetz als Grundlage kann der Bundesrat neue Medikamente ins Land bringen lassen und in Verkehr bringen, ohne dass diese die ordentliche Zulassung durchlaufen müssen. Das kann – insbesondere für verletzliche Personen – durchaus praktische Bedeutung erlangen. Es gibt also ein gesundheitspolitisches Argument für ein Ja.

Die zweite Ebene betrifft die Signalwirkung der Abstimmung. Exponenten der Freunde der Verfassung und von Mass-voll sind in den letzten Jahren mit immer radikaleren Forderungen aufgetreten, die auf die Fundamente des liberalen Schweizer Staats zielten. Das ging von völlig verfehlter Wortwahl (Nicolas Rimoldi: «Wollt ihr den totalen Lockdown?») bis zu Aufrufen, eine Parallelgesellschaft aufzubauen.

Die beiden Organisationen haben damit ihre Glaubwürdigkeit pulverisiert. Gleichzeitig steigen nun verschiedene Figuren aus der Szene in den nationalen Wahlkampf ein, um im Herbst den Sprung ins Parlament zu schaffen. So richtig es ist, dass sie mittels demokratischer Mittel eine Abstimmung herbeiführen konnten: So falsch wäre es, wenn sie am 18. Juni einen – auch nur symbolischen – Sieg verbuchen könnten.

