Leitartikel zu Olympia in der Schweiz – Geben wir diesen Plänen eine Chance Endlich rückt das Internationale Olympische Komitee vom Gigantismus ab. Für die Schweiz ist damit die Zeit reif, eine Olympiakandidatur zu lancieren. Philippe Reichen aus Lausanne

Olympische Spiele sollen grüner werden. Dieses Ziel verfolgt das Internationale Olympische Komitee in Lausanne. Foto: David Ramos (Getty Images)

Grasgrüne Olympische Spiele wird es nie geben. Diesbezüglich muss man sich keinen Illusionen hingeben. Aber sie können, müssen und werden ökologischer sein. Darauf hat sich das Internationale Olympische Komitee (IOK) mit Sitz in Lausanne längst verständigt. So verlangt das IOK von Organisatoren nicht mehr, auf ein paar wenigen Quadratkilometern nigelnagelneue Bobbahnen, Eishockeystadien und ein Olympiadorf hochzuziehen und dafür Hunderte Millionen Franken auszugeben. Olympia soll jetzt auch in verschiedenen Regionen, also grossflächig, über die Landesgrenzen hinaus, und vor allem auf bestehenden Anlagen stattfinden. Das wiederum bedeutet, dass Gastgeber für die Organisation der Spiele keine Milliardensummen ausgeben müssen, die sie mit der Austragung nie und nimmer erwirtschaften. An den kommenden Spielen in Paris 2024 werden diese Entscheide erstmals sichtbar sein.