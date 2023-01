In die Fotofalle getappt – Leitwölfin des Calanda-Rudels gesichtet Die 12-jährige Gründerin des Calanda-Rudels ist noch immer am Leben. Das Muttertier hat bereits 46 Junge zur Welt gebracht.

F07, die Gründerin des Calanda-Rudels (links), wurde am Donnerstagmorgen in Tamins in Graubünden gesichtet. Foto: Kanton Graubünden

Die ehemalige Leitwölfin des Calanda-Rudels lebt noch immer. Das Weibchen F07 tappte in Tamins im Kanton Graubünden in eine Fotofalle. An der Seite der 12-jährigen Wölfin war ein männlicher Wolf.

«Das Wolfsweibchen F07, das im Jahr 2011 zum ersten Mal im Kanton Graubünden aufgetaucht ist, konnte nun wieder quicklebendig am Calanda mit einer Fotofalle nachgewiesen werden» teilte Kora, die Stiftung für Raubtierökologie und Wildtiermanagement, am Freitag mit.

46 Junge hat das Muttertier des Calanda-Rudels in ihrer Zeit im Kanton zur Welt gebracht. Es dürfe davon ausgegangen werden, dass die Wölfin nun mindestens 12 Jahre alt ist. Dies sei erstaunlich, da Experten davon ausgehen, dass Wölfe in freier Wildbahn normalerweise nicht älter als 10 Jahre werden, so Kora.

SDA/lif

