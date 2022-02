Unfall in Henggart – Lenker flieht vor der Polizei – erst durch Kollision gestoppt Ein 63-jähriger Mann hat sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn A1 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Das beschädigte Fluchtfahrzeug im Lotterbuck-Tunnel. Foto: Kantonspolizei Zürich

Dramatische Szenen haben sich am Sonntagnachmittag auf dem Autobahnnetz nördlich von Winterthur abgespielt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, forderte eine Patrouille kurz vor 16 Uhr auf der A1 bei Winterthur-Töss einen Autofahrer dazu auf, von der Autobahn abzufahren.

Der Lenker widersetzte sich jedoch dieser Aufforderung. Er beschleunigte sein Fahrzeug massiv und fuhr mit stark übersetzter Geschwindigkeit Richtung St. Gallen und bei der Verzweigung Winterthur-Nord weiter Richtung Schaffhausen. Während der Fahrt sei es zu «gefährlichen Überholmanövern» gekommen, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei.

Kurz vor der Ausfahrt Henggart verursachte der Flüchtende zwei Kollisionen mit unbeteiligten Fahrzeugen und kam im Lotterbuck-Tunnel kurz zum Stillstand. Gleich darauf fuhr der Lenker wieder los, konnte aber durch eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich gestoppt werden. Die Beamten bremsten das Fluchtfahrzeug mit ihrem Dienstwagen aus. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Polizist wird leicht verletzt

Der geflüchtete Lenker, ein 63-jähriger Schweizer, wurde an der Unfallstelle verhaftet. Bei der Verhaftung wurde ein Polizist leicht an einer Hand verletzt. Die A4 Richtung Schaffhausen musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Festgenommene wurde zur Befragung in eine Polizeistation gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen verfügte der Mann über kein gültiges «Billett». Er wird sich unter anderem wegen eines Raserdelikts verantworten müssen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ordnete bei ihm eine Blut- und Urinentnahme an und sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.