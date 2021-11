Unfall in Winterthur – Lenkerin fährt im Sekundenschlaf Ampel um In der Winterthurer Innenstadt ist eine 21-Jährige mir ihrem Auto so heftig gegen eine Lichtsignalanlage geprallt, dass die Ampel umstürzte. Die Frau blieb unverletzt.

Die Lenkerin schlief ein und verlor so die Kontrolle über ihr Auto. Foto: PD, Stapo Winterthur

Am späten Mittwochabend prallte ein Personenwagen in der Winterthurer Innenstadt in eine Lichtsignalanlage. Gemäss ersten Erkenntnissen schlief die Lenkerin am Steuer ein, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.



Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr an der Kreuzung Technikumstrasse/St.-Galler-Strasse. Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Lichtsignalanlage um, die Lenkerin blieb dabei aber unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10’000 Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.



Gemäss Aussagen der 21-jährigen Autolenkerin wollte sie von der Technikumstrasse in die St.-Galler-Strasse abbiegen. Dabei sei sie kurz eingeschlafen und habe so die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Frau muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand rechnen.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.