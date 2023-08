Leonard Dreifuss’ Wochenende – «Ob mit oder ohne Joint – das lasse ich mal offen» Leonard Dreifuss würde gern ein Wochenende mit Bob Marley verbringen. Meistens trifft man ihn aber bei Zopf und Espresso mit seinen Liebsten. Evamaria Rist

In seiner liebsten Trainerhose: Leonard Dreifuss im Atelier von Maurice de Mauriac. Foto: Urs Jaudas

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich lebende Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen zum Wochenende. Heute: Designer Leonard Dreifuss.

Mit welchem Lied läuten Sie das Wochenende ein? Mit dem Song «Faster You Fall» des amerikanischen Songwriters und Produzenten Eli Rafael Meltzer aka Smoov-E.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus? Als Unternehmer ist man opportunitätsgetrieben – wir arbeiten also viel an Wochenenden, gerade an Events. Wenn nicht, reagiere ich auf Launen und Lüste.

Haben Sie ein Wochenendritual? Sonntags gibts ein 3-Minuten-Ei mit frischem Brot. Am absolut liebsten mit einem selbst gemachten Zopf von meiner Lebenspartnerin.

Leonard Dreifuss Der 28-jährige Designer Leonard Dreifuss wohnt mit seiner Lebenspartnerin im Kreis 1. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Massimo leitet er die Zürcher Uhrenmarke Maurice de Mauriac. Ihr Vater gründete die Uhrenmarke 1997. Das Atelier liegt an der Tödistrasse 48. Am 24. August veröffentlichen sie zusammen mit Ex-Fussballer Diego Benaglio eine Genussbox, bestehend aus einer Maurice-de-Mauriac-Uhr, Lemena-Zigarren und Turicum-Gin. (eri)

Gehören Sie zu den Wochenend-Durchorganisierten oder den Spontanen? Zu den durchorganisiert Spontanen – ich plane gern und viel, aber immer mit der Option, es dann doch sein lassen zu können. Das ist mein Wochenendluxus!

Was sollte man am Wochenende unbedingt vermeiden zu tun? «Lädele» an den touristischen Hotspots. Lieber lässige Shops in den Quartieren und in Nebenstrassen entdecken.

Welchen Ort meiden Sie am Wochenende? Die Bahnhofstrasse. Wie alle Stadtzürcher.

Welches Brunchgericht gehört verboten? Cenovis – süsse Brotaufstriche hab ich lieber als würzige.

Ihr liebstes Brunchlokal? Die Bank – eine coole Location mit grosszügiger Sonnenterrasse und Brot von John Baker.

Wenn Sie am Wochenende Besuch haben – was zeigen Sie ihm? Die Altstadt und den Lindenhof – selbstverständlich mit einem guten Espresso im The Nest Rooftop am Weinplatz mit bester Aussicht auf das grösste Zifferblatt Europas, demjenigen der St.-Peter-Kirche. Bei genügend Zeit dürfen ein Bellini in der Kronenhalle-Bar und danach ein Züri-Gschnetzeltes im Kronenhalle-Restaurant nicht fehlen.

Bester Kurzausflug oder Spaziergang? Eine Partie Minigolf in der Dolderbadi. Spazieren gehe ich mit unserem Hund genug, am liebsten auf den Üetzgi.

Welches Rezept wird bei Ihnen zu Hause am Wochenende am häufigsten zubereitet? Spaghetti bolognese!

«Wenn ich mich an den Abend erinnern könnte, wäre es nicht wirklich der übelste Hangover gewesen.» Leonard Dreifuss

Welche drei Personen würden Sie zu einem Wochenendausflug einladen, und was würden Sie tun? Zuerst eine Runde Tennis mit King Roger, danach ein Schwumm im Zürichsee und ein Livekonzert von Bob Marley in der Seebadi Engi. Und ein inspirierendes Gespräch mit Jean-Michel Basquiat über Kunst und Jugend. Ob mit oder ohne Joint – das lasse ich mal offen.

Nach welchem Abend hatten Sie Ihren übelsten Weekend-Hangover? Wenn ich mich an den Abend erinnern könnte, wäre es nicht wirklich der übelste Hangover gewesen.

Haben Sie einen ultimativen Tipp gegen Kater? Wasser, Wasser, Wasser – am besten vor dem Schlafen. Und dann noch eine 1,5-Liter-Flasche neben das Bett gestellt.

Das schlimmste Wochenende Ihres Lebens? Eine Autopanne auf der Autobahn, ohne Ausweis, ohne Geld, bei strömendem Regen – das waren zwar nur vier Stunden, die haben sich aber angefühlt wie ein verlängertes Wochenende.

Ihr Hoteltipp für einen Wochenendtrip? Für elegantes Wellness das Bürgenstock-Resort, für ein schönes Glas Weisswein und ein köstliches Diner das Hotel Victoria Glion in Montreux und für Glamping das Fischers Fritz am Zürichsee.

«Unbedingt rote Adidas-Trainerhosen im klassischen Stil!» Leonard Dreifuss

Ihr persönlicher Filmtipp für ein verregnetes Wochenende? «The Grand Budapest Hotel» oder «The Royal Tenenbaums» vom grossartigen Wes Anderson. Letztere könnte meine Familie sein! Wer es lieber haptisch hat, kann mit Wes Andersons Buch «Accidentally» auch sein Kopfkino bedienen.

Ein Lesetipp? Die Buchreihe «Allmen» von Martin Suter. Ein lustiger, verarmter Ex-Reicher, der verrückte Fälle löst.

Ihr Veranstaltungstipp für dieses Wochenende? Ein Blick in den Ronorp-Newsletter, und man ist immer à jour.

Ausschlafen oder aufstehen? Ausschlafen.

Espresso oder Cappuccino? Espresso aus unserer 20 Jahre alten Lavazza-Maschine im Atelier.

Ausgedehnter Brunch oder nur schnelles Gipfeli und Kafi? Kafi und Gipfeli.

Trainerhosen oder Jeans? Unbedingt rote Adidas-Trainerhosen im klassischen Stil!

Sport oder Entspannung? Immer beides – erst Sport, dann Entspannung.

On- oder offline? Offline!

Familienschlauch oder Solotrip? Die Familie ist uns heilig. «The Royal Tenenbaums» eben.

«Tatort» oder kein «Tatort»? Kein «Tatort».

Evamaria Rist ist Praktikantin im Ressort Zürich. Sie studiert Kommunikation an der ZHAW in Winterthur. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.