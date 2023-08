Sweet Home: Clevere Einrichtungstricks – Lernen Sie zu bluffen Sie wünschen sich eine Villa, wohnen aber in einer Zweizimmerwohnung? Sie möchten es chic, schaffen aber bloss shabby? Mogeln Sie ein bisschen – und zwar so. Marianne Kohler Nizamuddin

Zwei identische Töpfe vor einem Eingang. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Der Wunsch nach einem wirklich schönen und grossartig wirkenden Zuhause klappt auch in schlichten und unscheinbaren Wohnungen. Und auch mit kleinem Budget. Es gibt nämlich einfache Tricks, die für mehr Chic und Eleganz sorgen. Oft haben sie mehr mit Styling zu tun als mit grossen Neuanschaffungen. Es lohnt sich auch, Konventionen zu brechen und keine Angst davor zu haben, auch mal mit günstigen Möbeln eine bestimmte Idee umzusetzen.

1 — Setzen Sie auf Paare

Ein Konsolenmöbel mit symmetrischem Styling. Foto über: Decor Pad

Es gibt einen Trick, der beim Einrichten immer hilft: das paarweise Einsetzen von Dingen. Es funktioniert praktisch mit allem: zwei Leuchten, zwei gleiche Sessel, zwei Hocker, zwei tolle Vasen, zwei Körbe, zwei grosse Windlichter – die Liste ist lang. Natürlich klappt der Trick nicht endlos. Wenn dann auf einmal bloss noch Pärchen in Ihr Haus dürfen, wird alles wieder langweilig.

2 — Reihen Sie Möbel aneinander

Viele kleine Regale geben ein grosses, das toll aussieht. Foto über: Lonny

Es muss nicht immer das eine grosse, grandiose Möbel sein, das Eindruck macht. Reihen Sie schlichte, einfache und günstige kleinere Stücke aneinander und erreichen damit nicht nur einen wirklich tollen Effekt, sondern auch praktischen, attraktiven Wohnkomfort. Das klappt zum Beispiel mit kleinen Regalen, die aneinandergereiht zum tiefen Büchergestell mit viel Ausstellfläche werden. Mit mehreren Kommoden entsteht ein Sideboard in XXL-Grösse und zwei oder gar drei Tischplatten mit entsprechenden Beinen oder Böcken sind eine gute Basis für einen Arbeitsplatz für mehrere Personen.

3 — Hängen Sie die Vorhänge hoch

Schlafzimmer mit Vorhängen, die an die Decke montiert sind. Foto über: Coco Lapine Design

Oft sind die Räume, die man hat, nicht ganz so glamourös und gross, wie man sie gerne hätte. Ein Trick hilft da ganz besonders gut, nämlich das Hochhängen von Vorhängen. Wenn Sie Vorhänge statt über dem oberen Ende eines Fensters ganz ans Wandende oder gar an der Decke montieren, wirkt der ganze Raum grösser und grossartiger. Zudem entsteht damit erst noch mehr Eleganz.

4 — Lassen Sie Grosses baumeln

Eine grosse Papierleuchte zieht hier die Blicke auf sich. Foto über: SF Girl

Trends kommen und gehen. Nicht nur in der Mode, sondern auch in der Wohnung. Doch aufgepasst mit Trends: Sie sind nicht die besten Helfer, um schön, persönlich und glücklich zu wohnen. Egal, ob grosse Hängeleuchten gerade in oder out sind, sie helfen auf jeden Fall, Grandezza zu schaffen – ganz wie ihre Vorfahren, die Kronleuchter.

5 — Kreieren Sie Bilderwände

Eine dunkel gestrichene Wand mit allerlei Bildern und Prints in schlichten Rahmen. Foto über: Shoot Factory

Ihre Freunde sind an jeder angesagten Vernissage, kennen viele Künstler und wissen zu jedem Bild in ihrer Wohnung viel zu erzählen? Sie beneiden sie ein bisschen, finden nicht ganz den gleichen Zugang zur Kunst und möchten trotzdem keine leeren Wände? Entscheiden Sie sich doch für eine Bilderwand. Wenn man viel hat, ist das Einzelne nicht mehr ganz so wichtig und der Umgang mit Kunst und Bildern wird weniger ernst und dafür spielerisch.

6 — Stellen Sie grosse Blumen ein

Eleganter Lilienstrauss auf einem Couchtisch. Foto über: Franzon du Rietz

Grossartiges braucht manchmal tatsächlich Grösse. Wer möchte, dass das Zuhause eindrucksvoller wirkt, schafft das mit dem entsprechenden Styling. Und Blumen bieten die einfachste Möglichkeit dafür. Stellen Sie grosse Blumen ein, wie Lilien, Rosen, Gladiolen oder Sonnenblumen. Stellen Sie sie als schlichten Strauss in eine grosse Glasvase. Das wirkt elegant, edel und macht viel her.

7 — Lassen Sie Sofas fremdgehen

Wieso nicht ein Sofa im Schlafzimmer? Foto über: Shoot Factory

Ein bisschen «out of the box» zu denken und unkonventioneller einzurichten, tut dem Zuhause gut. Das hilft, dass eine Wohnung besser aussieht und mehr Wohnlichkeit bietet. Ein guter Einrichtungstrick dafür ist, Sofas nicht nur an ihrem erwarteten Ort, nämlich im Wohnzimmer einen Platz zu geben, sondern auch in anderen Räumen. Ein Schlafzimmer etwa wird mit einem Sofa zu einer Art Salon und lädt dazu ein, sich auch tagsüber vermehrt in diesem Raum aufzuhalten. Kleinere Sofas können auch mal ins Kinderzimmer, ins Arbeitszimmer, ins Entrée oder in die Küche.

8 — Straffen Sie schön

Straff gezogene Tücher, Decken und Kissen lassen ein Bett freundlicher aussehen. Foto über: @cultiver_goods

Bei meinen Wohnberatungen, zu denen mich Leserinnen und Leser holen, weil sie besser und schöner mit den Dingen wohnen möchten, die sie haben, fällt mir auf, dass vor allem die Ordnung und das Styling ein allgemeines Problem sind. Wenn überall Dinge herumliegen, die da nicht sein sollten, und alles ein bisschen zerdrückt und zerknautscht aussieht, sieht eine Wohnung leider einfach nie gut aus. Straffen Sie Ihre Tücher, Ihre Decken, die Polster, die Betten und die Kissen darauf. Damit ist schon mal viel mit wenig erreicht.

9 — Füllen Sie die Kissen

Prall gefüllte, weiche Kissen auf einem Bett. Foto über: Shoot Factory

Zierkissen haben ihren Namen, weil sie tatsächlich zur Zierde des Hauses beitragen. Sie bringen Farbe, Stil und Schönheit und helfen, bequemer zu sitzen oder zu liegen. Das schaffen sie aber nicht, wenn sie mager, zerknautscht und daher popelig wirken. Füllen Sie Ihre Kissen mit grösseren Füllungen. Und zwar Federfüllungen. Kissenfüllungen aus Acrylwatte lassen jedes Kissen billig wirken. Natürlich wählen Sie Federfüllungen, die nicht aus unethischer Produktion kommen. Die Kissen werden mit grosszügigen Füllungen praller, weicher und zu wirklicher Zierde.

10 — Setzen Sie Spiegel ein

Ein grosser Spiegel auf einem Konsolentisch. Foto über: Camille Styles

Spiegel sind nicht nur da, um der Selbstverliebtheit zu dienen. Grosse Spiegel verleihen einer Wohnung Eleganz und Grosszügigkeit. Sie reflektieren auch Licht und bieten Aussichten auf andere Ecken. Deshalb sind Spiegel ein wichtiges Styling- und Einrichtungselement, um eine Wohnung grandioser aussehen zu lassen und ihr mehr Chic zu verleihen.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.