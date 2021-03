Porträt des «Stop Lockdown»-Initianten – Leroy Bächtold will doch nur Bier trinken Weil er endlich wieder eine Bar betreten wollte, sammelte der Zürcher Jungfreisinnige 250’000 Unterschriften. Wer ist dieser junge Mann? Sascha Britsko

«Wir müssen den Druck aufrechterhalten», Leroy Bächtold stört sich an der Verlängerung des Lockdown. Foto: Sabina Bobst

Ein Mann mit einem roten T-Shirt und einer runden Sonnenbrille zieht eine Linie Kokain. Im Hintergrund wummert Techno. Der Mann geht ein paar Schritte und zieht an einer Hanfpfeife. Dann lässt er sich von einer Frau Schnaps in den Mund spritzen. Am Schluss wirft er sich noch eine Pille ein und sagt verdächtig nüchtern: «Entscheide selbst, was du konsumieren willst, und wähle den Jungfreisinn in den Nationalrat!»

Das Video ist von 2019, und der junge Mann heisst Leroy Bächtold, damals im Vorstand der Jungfreisinnigen Schweiz und Kanton Zürich.

Ein paar Tage zuvor pflanzte er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion 300 Hanfsetzlinge in öffentlichen Blumenbeeten in der Stadt Zürich (allerdings nur CBD-Pflanzen). Als «Zeichen für eine liberale Drogenpolitik». Dafür wurde Leroy Bächtold zweimal von der Polizei verzeigt.