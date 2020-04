Let’s go for a song! Das online Mitsing-Angebot für alle Jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 17.00 Uhr bis 17.50 Uhr

Patric Ricklin ZVG

Menschen wollen singen! In dieser corona-bedingt chorlosen Zeit noch mehr! Singen befreit von Kummer und Sorgen und stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte.

Unter der Anleitung des professionellen Sängers und Chorleiters Patric Ricklin erhalten Sie dreimal die Woche die Möglichkeit fröhliche und besinnliche Lieder zu singen.

Professionelle Pianist*innen begleiten unser Singen und helfen dabei eine neue Art des ,gemeinsamen‘ Singens zu erleben.

Nutzen Sie die Chance und versuchen Sie es! Es braucht nur einen Klick auf den untenstehenden Link und schon sind Sie mittendrin in der singenden community von Let’s go for a song! Auf ‚Patrics Voice Channel‘, dem offiziellen YouTube-Kanal von Patric Ricklin.

Ich freue mich auf Sie und Ihre Stimme!

Via den nachfolgenden Link gelangen Sie unmittelbar zu den diversen online-Sing-Angeboten von Patric Ricklins YouTube Kanal ‚Patric’s Voice Channel‘.

Sie finden da unzählige Stimmbildungs-Videos, Vorträge zum Thema Stimmbildung, Videos zu online-Gesangslektionen und vor allem zum einzigartigen Mitsing-Format „Let’s go for a song!“

www.youtube.com/channel/UCY1UD9RopM4C7Jxfp4zClSQ