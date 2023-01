«Exorbitante Preise» – Leupi besorgt über den Wohnungsmarkt in Zürich Der städtische Finanzvorsteher will weiter Bauland oder Liegenschaften für den gemeinnützigen Wohnungsbau erwerben. Nur: Es kommt kaum etwas auf den Markt. Martin Huber

Stellt einen ausgeglichenen Jahresabschluss in Aussicht: Zürichs Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne). Foto: Sabina Bobst

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei das Thema, das die Menschen in der Stadt, abgesehen vom Ukraine-Krieg, «derzeit wohl am meisten umtreibt, auch mich», sagte Stadtrat Daniel Leupi am Dienstag bei der Präsentation der strategischen Planung seines Finanzdepartements bis 2026.