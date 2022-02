Måneskin – ein Jahr nach dem Durchbruch – «Leute, ihr redet definitiv zu viel» Internationale Erfolge, Tränen und ein Elektrozüglein in Sanremo: Es war ein verrücktes Jahr für die Römer Rockband Måneskin. Susanne Kübler

Sie inszenieren sich über alle Geschlechtergrenzen hinweg: (v.l.) Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio und Victoria De Angelis von Måneskin. Foto: PD

Da waren sie wieder, am Schlagerfestival von Sanremo, wo alles begonnen hatte vor einem Jahr. Der Moderator holte sie mitten in der Liveübertragung persönlich im Hotel ab, mit einem jener Elektrozüglein, mit denen sonst Touristen durch den Strandort gekarrt werden. Und während sie so in Richtung Teatro Ariston tuckerten, dachte man: Eine Achterbahn wäre das passendere Transportmittel gewesen. Oder ein Überschallflugzeug.