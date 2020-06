Versammlungen SP und FDP – Gössi arbeitet an «Enkelstrategie», Levrat fordert Solidarität An den Delegiertenversammlungen der FDP und der SP ist bei den einen die Zukunft des Wirtschaftsplatzes das grosse Thema, bei den anderen die Corona-Krise.

SP-Präsident Christian Levrat hat an der digitalen Delegiertenversammlung seiner Partei vom Samstag an die Solidarität der Bevölkerung appelliert. Foto: Anthony Anex (Keystone)

SP-Präsident Christian Levrat hat an der Delegiertenversammlung Solidarität und einen starken Service public gefordert, um die Folgen der Corona-Krise zu meistern. Die Solidarität, die die Bevölkerung gezeigt habe, solle nach dem Ende des Notstands anhalten.

Das sagte Levrat am Samstag vor den Delegierten, welche die Rede mehrheitlich virtuell verfolgten. «Der Service public ist die Verkörperung dieser institutionellen Solidarität», sagte Levrat. Nur der Staat könne solche Ressourcen im Bereich Gesundheit, Wirtschaft und Sicherheit mobilisieren.

Die Krise habe die Einstellung von jenen widerlegt, die für einen schwachen Staat und eine Liberalisierung einstünden. Levrat kritisierte die bürgerlichen Parteien auch für ihre «mangelnde Solidarität», sobald es nicht mehr um die Hilfe von grossen Unternehmen gehe.

Nur so lasse sich die Weigerung erklären, die Kurzarbeit etwa im Bereich Kultur zu verlängern und Arbeiterinnen, Unabhängige und Arbeitslose nicht genügend zu unterstützen. Das sei ein Zeichen unerhörter wirtschaftlicher Ignoranz, so Levrat.

Levrat nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um sich beim Bundesrat für seine «ausserordentliche Arbeit» zu bedanken. Der Bundesrat habe entschieden, mit der Bevölkerung zu arbeiten, nicht gegen sie. Er habe entschieden zu überzeugen und nicht zu verbieten. Insbesondere dankte er den SP-Vertretern im Bundesrat, Simonetta Sommaruga und Alain Berset. Beide seien unglaublich präsent gewesen während dieser Zeit.

Für Levrat ist es die letzte Delegiertenversammlung als Parteipräsident. Er gibt sein Amt auf Oktober ab (lesen Sie hier, wer ihn ablösen will).

Berset setzt sich für Frauen ein

Laut SP-Bundesrat Alain Berset sind die Frauen von den Folgen der Corona-Krise besonders stark betroffen. er forderte mehr Solidarität mit den Frauen.

Die föderale Demokratie habe zwar gezeigt, dass sie eine Krise gut meistern könne, sagte Alain Berset vor den Delegierten. Jedoch drohe eine schwere Rezession, von der vor allem Frauen betroffen sein würden.

Es sei an der Zeit mehr Solidarität mit Frauen zu zeigen, die Teilzeit arbeiteten, die Mühe hätten, über die Runden zu kommen und nebenbei noch die ganze Hausarbeit leisteten, so Berset. Dass Frauen zu wenig Lohn für ihre Arbeit erhielten wie im Gesundheits- und Pflegewesen oder in der Reinigungsbranche, sei unhaltbar.

Trotz enormem Engagement würden diese Frauen zudem Gefahr laufen, nach der Pensionierung aufgrund zu kleiner Renten in die Armut abzurutschen. Prekäre Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne seien einer wohlhabenden und solidarischen Gesellschaft wie der Schweiz nicht würdig.

Die Geschichte habe gezeigt, dass in Krisen die sozialen Ungleichheiten zunehmen würden. Diese könnten und müssten jedoch verhindert werden, sagte Berset. Der Gesundheitsminister nutzte die Rede auch, um für den Vaterschaftsurlaub sowie für die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose zu werben.

FDP arbeitet an Enkelstratgie

Die FDP will eine «Enkelstrategie» entwickeln. «Es geht um eine Strategie, die aufzeigt, dass liberale und verantwortungsvolle Arbeit «enkeltauglich sein muss», sagte FDP-Präsidentin Petra Gössi am Samstag an einer Delegiertenversammlung der Partei.

Die Schweiz brauche einen Wirtschaftsplatz, der auch in Zukunft allen einen Arbeitsplatz garantiere. Zudem seien Sozialwerke nötig, «die gesichert sind, so dass auch unsere Enkelkinder den gleichen sozialen Schutzschild haben wie die heutigen Rentnerinnen und Rentner», sagte Gössi.

«Wir haben die Verantwortung, unseren Kindern und Enkelkindern einen intakten Lebensort zu hinterlassen, sowohl was die Umwelt, als auch die Infrastrukturen betrifft», erklärte die Parteipräsidentin. Zu diesen drei prioritären Themen werde die Partei in den kommenden Monaten ihre «Enkelstrategie» erarbeiten.

Petra Gössi an der digitalen Delegiertenversammlung in Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Weiter sagte Gössi, der Wind im eidgenössischen Parlament habe mit den letzten Wahlen deutlich geändert. «Die vereinigte Linke mit den Grünen und der SP arbeiten mit Unterstützung einer vermeintlich liberalen Linkspartei und einer sich selbst suchenden Mitte fröhlich an einer neuen Schweiz, die sich durch mehr Interventionismus auszeichnet», so Gössi. Vorrangig werde die eigene Klientel bedient. Lösungen für das Gesamtsystem würden nicht gesucht.

Vergessen gehe, dass es eigentlich die Steuerzahler und die Unternehmen seien, die am relevantesten für das Staats-System seien. Deshalb müssten deren Interessen im Vordergrund stehen. «Ohne wirtschaftlichen Erfolg gibt es keine Steuereinnahmen und ohne Steuereinnahmen kann niemandem geholfen werden», sagte Gössi.

Wahl von Parteipräsidium und Vorstand

Die FDP hielt ihre Delegiertenversammlung am Samstag wegen des Coronavirus in digitaler Form ab. Die Abstimmungen finden online statt, mit den Resultaten wird am frühen Abend gerechnet.

Die FDP-Delegierten wählen am Samstag das Parteipräsidium und den Vorstand neu. Nach vier Jahren im Amt stellt sich Parteipräsidentin Gössi für weitere zwei Jahre zur Wiederwahl, sie ist die einzige Kandidatin. Auch die Vizepräsidenten, Ständerat Andrea Caroni (AR) und Nationalrat Philippe Nantermod (VS), kandidieren wieder.

Neu kandidieren für den Vorstand Ständerat Philippe Bauer (NE), Nationalrat Alex Farinelli (TI) und Nationalrat Andri Silberschmidt (ZH). Zudem wird sich die Delegiertenversammlung mit Statutenänderungen befassen. Unter anderem geht es um die Verteilung der Delegierten. Die Parolen zu den fünf eidgenössischen Vorlagen, über die am 27. September abgestimmt wird, will die FDP im August beschliessen.

( SDA /ij )