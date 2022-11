Ukraine-Flüchtling in Zollikon – Seit der Geburt auf der Flucht Zoya Miari wuchs in einem Flüchtlingslager im Libanon auf. Da die 23-Jährige dort trotz Studium nicht arbeiten durfte, floh sie 2021 in die Ukraine. Dann brach der Krieg aus. Raphael Meier

Die 23-jährige Zoya Miari flüchtete mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus der Ukraine und lebt nun in Zollikon. Foto: Patrick Gutenberg

24. Februar in Kiew: Es ist 5 Uhr morgens, als Zoya Miaris Mutter in ihr Zimmer rennt und sie aufweckt. «Der Krieg hat begonnen!», sind die ersten Worte, die sie an diesem Tag hört. Während russische Panzer über die ukrainische Grenze rollen, macht sie sich mit ihren Geschwistern auf den Weg zum nächsten Luftschutzbunker.