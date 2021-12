Revolution in der Forschung – Liberale Professoren organisieren sich abseits der Unis Oxford-Professor Oliver Zimmer wird Direktor eines Zürcher Instituts, in Luzern geht ein Wirtschaftsinstitut um Ex-NZZ-Mann René Scheu an den Start. Was steckt dahinter? Rico Bandle

Rückkehr in die Schweiz, aber nicht an eine öffentliche Uni: Oxford-Historiker Oliver Zimmer. Foto: Keystone

Im Fussball würde man von einem Königstransfer reden. Historiker Oliver Zimmer, Professor an der weltberühmten Oxford University, kommt aus England zurück in die Schweiz. Er wechselt nicht etwa an eine grosse Universität oder an die ETH, sondern startet am 1. Januar als Forschungsdirektor beim kleinen Zürcher Institut Crema (Centre for Research in Economics, Management and the Arts), das rein privat finanziert ist.

Diese Woche stellte sich zudem das neue Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) vor, das zwar mit der Universität Luzern kooperiert, finanziell und inhaltlich aber eigenständig bleibt. Geleitet wird es vom Wirtschaftsprofessor Christoph Schaltegger und dem Philosophen und ehemaligen NZZ-Feuilletonchef René Scheu. Das Institut hegt grosse Pläne: Mit rund 15 Vollzeitstellen will es zu sozioökonomischen Themen forschen und die Resultate für das breite Publikum zugänglich machen, zum Beispiel via Schulen und soziale Medien.